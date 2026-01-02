Рак сам нажимает кнопку выход: наночастицы запускают скрытый механизм саморазрушения

Наночастицы оксида молибдена запускают апоптоз раковых клеток — доктор Чжан

Учёные предложили неожиданный и точечный подход к борьбе с опухолями, используя наночастицы как "троянского коня". Новая технология запускает в раковых клетках естественный механизм самоуничтожения, почти не задевая здоровые ткани. Метод обещает быть не только щадящим, но и доступным по себестоимости.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Частицы атакуют раковую клетку

Слабое место опухоли

Раковые клетки живут в режиме постоянного стресса: из-за ускоренного обмена веществ в них уже повышен уровень окислительных процессов. Именно эту уязвимость и решили использовать исследователи из австралийского Университета RMIT. Их подход перекликается с идеями мягкой онкотерапии, где клетки не уничтожаются "в лоб", а аккуратно подталкиваются к нормальной реакции организма — как это происходит в работе по теме возврата раковых клеток к норме.

Как работают наночастицы

Команда под руководством профессора Цзянь Чжэнь Оу и доктора Баоюэ Чжана разработала наноточки из оксида молибдена. Попадая внутрь опухоли, они усиливают выработку активных форм кислорода. Для здоровых клеток это повышение некритично, а вот раковые оказываются за гранью выживания и запускают апоптоз — запрограммированную гибель.

"Раковые клетки и так живут под более высоким давлением, чем здоровые", — объясняет доктор Баоюэ Чжан.

Эффект без света

Большинство нанотерапий требуют активации светом, что ограничивает их применение. Разработка RMIT работает автономно: в экспериментах частицы эффективно действовали даже в полной темноте. Это делает метод перспективным для лечения глубоко расположенных опухолей и выгодно отличает его от фотодинамических подходов.

Результаты лабораторных испытаний

В клеточных культурах наночастицы уничтожали клетки рака шейки матки втрое быстрее, чем здоровые. Такой уровень избирательности — ключевая цель современной онкологии, которая также достигается и другими природными источниками противоопухолевых соединений, включая исследования о противоопухолевых свойствах морских организмов.

Экономика и безопасность

Важное преимущество технологии — использование молибдена, широко применяемого в промышленности и электронике. В отличие от золота или серебра, он дешевле и менее токсичен, что повышает шансы на масштабирование производства и доступность терапии для пациентов.

Следующие шаги

Пока эксперименты ограничены лабораторными условиями. Учёные планируют разработать системы адресной доставки наночастиц строго в опухоль и перейти к доклиническим испытаниям на животных моделях. Параллельно обсуждается сотрудничество с фармацевтическими компаниями. Об этом сообщает SciTechDaily.

Нанотерапии и классической химиотерапии

Традиционная химиотерапия действует системно и часто повреждает здоровые ткани. Нанотерапия нацелена точечно и использует внутренние механизмы клетки. Это снижает риск тяжёлых побочных эффектов и повышает переносимость лечения. При этом новая технология пока находится на ранней стадии и требует длительной проверки.

Плюсы и минусы подхода

Метод выглядит многообещающе благодаря селективности, автономной работе и доступным материалам. К ограничениям относятся отсутствие клинических данных и необходимость сложных систем доставки. Баланс между эффективностью и безопасностью ещё предстоит подтвердить.

Популярные вопросы о наночастицах в онкологии

Можно ли применять метод для всех видов рака?

Пока данные есть только по отдельным клеточным моделям.

Насколько безопасны наночастицы для организма?

Предварительные результаты обнадёживают, но нужны доклинические испытания.

Когда технология может дойти до пациентов?

Это возможно лишь после многоэтапных исследований и одобрения регуляторов.