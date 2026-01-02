Рак сам нажимает кнопку выход: наночастицы запускают скрытый механизм саморазрушения

Учёные предложили неожиданный и точечный подход к борьбе с опухолями, используя наночастицы как "троянского коня". Новая технология запускает в раковых клетках естественный механизм самоуничтожения, почти не задевая здоровые ткани. Метод обещает быть не только щадящим, но и доступным по себестоимости.
Раковые клетки живут в режиме постоянного стресса: из-за ускоренного обмена веществ в них уже повышен уровень окислительных процессов. Именно эту уязвимость и решили использовать исследователи из австралийского Университета RMIT. Их подход перекликается с идеями мягкой онкотерапии, где клетки не уничтожаются "в лоб", а аккуратно подталкиваются к нормальной реакции организма — как это происходит в работе по теме возврата раковых клеток к норме.
Команда под руководством профессора Цзянь Чжэнь Оу и доктора Баоюэ Чжана разработала наноточки из оксида молибдена. Попадая внутрь опухоли, они усиливают выработку активных форм кислорода. Для здоровых клеток это повышение некритично, а вот раковые оказываются за гранью выживания и запускают апоптоз — запрограммированную гибель.
"Раковые клетки и так живут под более высоким давлением, чем здоровые", — объясняет доктор Баоюэ Чжан.
Большинство нанотерапий требуют активации светом, что ограничивает их применение. Разработка RMIT работает автономно: в экспериментах частицы эффективно действовали даже в полной темноте. Это делает метод перспективным для лечения глубоко расположенных опухолей и выгодно отличает его от фотодинамических подходов.
В клеточных культурах наночастицы уничтожали клетки рака шейки матки втрое быстрее, чем здоровые. Такой уровень избирательности — ключевая цель современной онкологии, которая также достигается и другими природными источниками противоопухолевых соединений, включая исследования о противоопухолевых свойствах морских организмов.
Важное преимущество технологии — использование молибдена, широко применяемого в промышленности и электронике. В отличие от золота или серебра, он дешевле и менее токсичен, что повышает шансы на масштабирование производства и доступность терапии для пациентов.
Пока эксперименты ограничены лабораторными условиями. Учёные планируют разработать системы адресной доставки наночастиц строго в опухоль и перейти к доклиническим испытаниям на животных моделях. Параллельно обсуждается сотрудничество с фармацевтическими компаниями. Об этом сообщает SciTechDaily.
Традиционная химиотерапия действует системно и часто повреждает здоровые ткани. Нанотерапия нацелена точечно и использует внутренние механизмы клетки. Это снижает риск тяжёлых побочных эффектов и повышает переносимость лечения. При этом новая технология пока находится на ранней стадии и требует длительной проверки.
Метод выглядит многообещающе благодаря селективности, автономной работе и доступным материалам. К ограничениям относятся отсутствие клинических данных и необходимость сложных систем доставки. Баланс между эффективностью и безопасностью ещё предстоит подтвердить.
Пока данные есть только по отдельным клеточным моделям.
Предварительные результаты обнадёживают, но нужны доклинические испытания.
Это возможно лишь после многоэтапных исследований и одобрения регуляторов.
