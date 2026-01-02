Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Океан держался на них 20 миллионов лет: древние морские коровы вышли из тени и переписали историю

Морские коровы поддерживали морские луга 20 млн лет
Наука

В пустынных районах Катара учёные обнаружили находку, которая заставляет по-новому взглянуть на историю океана. Окаменелости показали, что морские коровы играли ключевую роль в экосистемах задолго до современного климата и береговых линий. Их влияние оказалось удивительно устойчивым во времени.

Морская корова
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Морская корова

Древнее "кладбище" среди песков

Исследователи нашли плотное скопление скелетов на площади около 0,75 квадратного километра. Это место стало редким примером того, как палеонтологические данные позволяют восстановить поведение животных, а не только их внешний облик. Особый интерес вызвал новый вид — Salwasiren qatarensis.

Животное было размером с крупную собаку и обитало в заливе Сальва — регионе, который и сегодня остаётся важным для морских млекопитающих. Подобные находки помогают понять эволюционные переходы, о которых долгое время напоминали лишь разрозненные палеонтологические открытия.

"Инженеры экосистемы" задолго до человека

Анализ расположения костей показал, что древние морские коровы жили группами и активно взаимодействовали с окружающей средой. Они выедали морскую растительность не хаотично, а так, что стимулировали её обновление. Такой тип питания делал морские луга более устойчивыми.

Учёные сравнивают их поведение с современными дюгонями, которые до сих пор выполняют схожую функцию. Это подтверждает, что морские коровы на протяжении миллионов лет оставались своеобразными "садовниками океана".

Морские луга и климат

Морские луга — одни из самых эффективных природных поглотителей углерода. Они связывают его в донных отложениях, снижая нагрузку на атмосферу. Тот факт, что морские коровы поддерживали эти экосистемы более 20 миллионов лет, подчёркивает устойчивость природных механизмов, сформировавшихся задолго до появления человека.

Эволюционная преемственность

Открытие в Катаре дополняет представления о развитии морских млекопитающих. Современные виды унаследовали не только анатомические черты, но и экологические роли своих предков. Ранее подобную преемственность удавалось проследить лишь по отдельным находкам, таким как древние предки морских млекопитающих, жившие на границе суши и воды. Об этом сообщает GISMETEO.

Почему это важно сегодня

Экосистемы Персидского залива сегодня уязвимы из-за изменения климата и хозяйственной деятельности. Понимание того, что морские коровы формировали и поддерживали морские луга на протяжении геологических эпох, помогает точнее оценивать последствия исчезновения этих животных и планировать меры по защите прибрежных зон.

Древние морские коровы и современные дюгони

Древние виды были меньше современных дюгоней, но выполняли ту же функцию в экосистеме. Их питание формировало устойчивые морские луга, способные быстро восстанавливаться.

Современные дюгони продолжают эту линию, однако сталкиваются с давлением, которого не существовало миллионы лет назад. Из-за этого экосистемы теряют важный элемент саморегуляции.

Плюсы и минусы влияния морских коров

Экологическая роль морских коров имеет очевидные преимущества, но зависит от стабильности среды.

К плюсам относятся:

  • поддержка морских лугов;
  • сохранение биоразнообразия;
  • участие в углеродном цикле;
  • устойчивость экосистем.

Среди минусов:

  • зависимость лугов от присутствия животных;
  • уязвимость при резком сокращении численности.

Популярные вопросы о морских коровах и морских лугах

Почему морских коров называют "садовниками океана"?

Потому что их питание стимулирует рост и обновление морской растительности.

Сколько лет они влияли на экосистемы?

Более 20 миллионов лет, что подтверждают окаменелости.

Почему морские луга важны для климата?

Они эффективно связывают углерод и снижают его концентрацию в атмосфере.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат ученые экология
Новости Все >
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
Сейчас читают
Владельцы LADA Vesta жалуются на течь топлива в мороз
Авто
Владельцы LADA Vesta жалуются на течь топлива в мороз
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Красота и стиль
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Последние материалы
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Мандариновый сауэр готовится на основе виски и цитрусов
Фикус Бенджамина теряет листья у холодного окна зимой
Arctica islandica сохранял жизнь более пяти веков — биолог Дорис Абеле
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Геолог Мишель Сиффр прожил 63 дня в пещере без времени — IFLscience
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.