Ольга Сакиулова

Марс манит, но космос мстит: невесомость и радиация запускают в теле реакции, которых нет на Земле

Космическая среда ослабляет функции микробиома — FUTURA
Наука

Мечта о жизни за пределами Земли кажется всё ближе, но наука начинает задавать неудобные вопросы. Новое исследование указывает на риски, которые могут сделать длительные космические миссии опаснее, чем предполагалось. Речь идёт не только о выживании, но и о способности человека сохранять здоровье вдали от родной планеты. Об этом сообщает FUTURA.

Поверхность Марса
Поверхность Марса

Космос без защиты Земли

Планы по созданию лунных баз и пилотируемым полётам к Марсу уже перестали быть фантастикой. Однако выход за пределы Земли означает утрату естественной защиты — атмосферы и радиационных поясов Ван Аллена. Именно они экранируют большую часть космического излучения и поддерживают стабильные условия для человеческого организма.

За пределами низкой околоземной орбиты уровень радиации резко возрастает. В сочетании с микрогравитацией это создаёт среду, к которой эволюция человека не готовила.

Что показало новое исследование

Работа Фонда Гая, независимой научной группы, изучающей квантовую биологию, сосредоточена на долгосрочных эффектах космических путешествий. Учёные обнаружили тревожные признаки ускоренного старения, нарушений обмена веществ и снижения репродуктивных функций.

Результаты не стали неожиданностью для специалистов, но они опровергают популярное представление о быстрой адаптации человека к космосу. Чем дольше миссия и чем дальше от Земли, тем выше потенциальный ущерб для здоровья.

Роль микрогравитации и радиации

Ключевым фактором риска остаётся микрогравитация. Она негативно влияет на митохондрии — энергетические центры клеток, нарушая метаболизм и усиливая окислительный стресс. Дополнительное воздействие космической радиации повреждает ДНК и усугубляет эти процессы.

Исследователи также указывают на сбои на квантовом уровне, которые могут влиять на обмен веществ. Потеря магнитной защиты Земли нарушает клеточный гомеостаз, создавая цепную реакцию изменений в организме.

Пределы адаптации человека

Астронавты, возвращающиеся с Международной космической станции, как правило, восстанавливаются за недели или месяцы. Однако миссии к Марсу или астероидам будут длиться годы, и их последствия могут оказаться необратимыми.

Авторы исследования подчёркивают: сложные организмы не адаптируются к экстремальным условиям так же эффективно, как микроорганизмы. Это ставит под вопрос устойчивость человеческого микробиома — системы бактерий, критически важной для иммунитета и обмена веществ.

Благополучие против простого выживания

До сих пор космическая медицина была ориентирована на выживание, а не на качество жизни. Большинство астронавтов молоды и физически подготовлены, но перспективы для людей старшего возраста или с хроническими заболеваниями остаются неясными.

Особую тревогу вызывают полёты за пределы низкой орбиты, где отсутствуют быстрые пути эвакуации и медицинской помощи.

Популярные вопросы о жизни человека в космосе

Можно ли адаптироваться к космосу полностью?

Современные данные показывают, что полная адаптация маловероятна без серьёзных технологических решений.

Что опаснее — радиация или микрогравитация?

Оба фактора взаимно усиливают друг друга и представляют комплексную угрозу.

Есть ли альтернатива генной инженерии?

Учёные делают ставку на воссоздание элементов земной среды и снижение вредных факторов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы марс наука космос здоровье радиация
