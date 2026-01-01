Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов

Таяние арктических ледников неожиданно открывает страницы далёкого прошлого. На одном из островов российской Арктики из-под льда появилось место, где сохранились кости древних китов. Эта находка помогает по-новому взглянуть на климатические изменения и жизнь в Арктике тысячи лет назад. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Необычная находка на Земле Франца-Иосифа

На острове Вильчека, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, ускоренное отступление ледника обнажило прибрежную террасу с большим количеством костей китообразных. Ранее эта территория на протяжении тысячелетий оставалась скрытой подо льдом. Теперь ученые получили редкую возможность изучить участок, который долгое время был полностью изолирован от внешней среды.

Исследователи отмечают, что речь идет не о разовом массовом выбросе животных. Расположение и состояние костей указывают на постепенное накопление останков в разные периоды, вероятно, во время древних изменений уровня моря и береговой линии.

Как таяние ледника привело к открытию

Отступление ледника на острове Вильчека связано с общим потеплением в Арктике, где температура растет в два-три раза быстрее среднемировых показателей. Это приводит к сокращению ледников, деградации вечной мерзлоты и изменению ландшафтов.

"Сравнивая современные данные со спутниковыми снимками прошлых лет, мы подтвердили, что ледник отступает с исключительной скоростью", — объясняет геолог AARI Никита Демидов.

Освобождающаяся вечная мерзлота представляет собой природный архив. В ней сохраняются органические остатки, которые позволяют реконструировать климат, уровень моря и экосистемы прошлого без выдуманных допущений.

Кладбище китов как ключ к истории Арктики

Обнаруженные кости принадлежат крупным китам, которые могли оказаться на мелководье во время древних морских трансгрессий. Вблизи ледника останки сохранились лучше всего благодаря стабильным низким температурам, тогда как у береговой линии они частично разрушены циклами замерзания и оттаивания.

"Это скопление костей указывает на эпизод быстрого изменения уровня моря в этом регионе Евразийской Арктики, произошедший несколько тысяч лет назад", — отмечает Никита Демидов в интервью Live Science.

Такие находки помогают понять, как морские млекопитающие реагировали на климатические стрессы в прошлом, и дают контекст для оценки современных изменений.

Экспедиция в условиях меняющейся Арктики

Открытие было сделано в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет 2025", организованной AARI. Работы велись с борта научного судна "Профессор Молчанов", рассчитанного на навигацию в сложных ледовых условиях.

Помимо палеонтологических исследований, ученые изучают состояние вечной мерзлоты, геокриологические формы рельефа и температурный режим грунтов. Эти данные важны для понимания устойчивости почв, экологии региона и перспектив судоходства в Арктике.

Популярные вопросы о находке китовых костей в Арктике

Как определяют возраст останков?

Используются радиоуглеродный анализ и изотопные методы, которые позволяют датировать кости с высокой точностью.

Почему киты оказались так далеко на севере?

В прошлом климат и уровень моря отличались, а миграционные пути китообразных могли проходить через эти районы.

Что важнее — сама находка или процесс таяния?

Для науки ценны оба аспекта: и палеонтологические данные, и понимание скорости современных климатических изменений.