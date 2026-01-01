Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Маленький, яркий, опасный: подводный дракон охотится на медуз их ядом и не оставляет шансов врагам

Голубой дракон накапливает яд съеденных медуз
Наука

На поверхности океана, вдали от берегов и привычных морских пейзажей, живёт существо, больше похожее на фантастического персонажа, чем на реального обитателя моря. Его называют "синим драконом" — и не только из-за внешности, но и из-за способности использовать чужой яд как оружие. Этот крошечный морской слизень проводит всю жизнь, перевёрнутый вверх "ногами", дрейфуя вместе с волнами.

Голубой дракон на медузе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Голубой дракон на медузе

Жизнь на границе воды и воздуха

Голубой дракон, также известный как глаукус атлантический (Glaucus atlanticus), относится к группе животных, обитающих в нейстоне — тонком слое океана, где соприкасаются вода и атмосфера. Этот своеобразный двухмерный мир населён организмами, которые никогда не опускаются на глубину и не приближаются к берегу, подобно тому как в океанических экосистемах страдают и другие уязвимые формы жизни — например, когда кораллы теряют устойчивость из-за нагрева океана.

Морской слизень удерживается на поверхности благодаря пузырьку воздуха, который он заглатывает и хранит в теле. Это позволяет ему свободно дрейфовать, подчиняясь течениям, и оставаться частью открытого океана на протяжении всей жизни.

Маскировка и необычная анатомия

Чтобы выжить в открытом море без укрытий, голубой дракон использует сложную систему маскировки. Нижняя сторона его тела окрашена в насыщенный синий цвет и сливается с глубиной океана, если смотреть снизу. Верхняя часть, обращённая к воздуху, покрыта серебристыми и серыми узорами, напоминающими блики солнечного света на воде.

При длине тела около 3 сантиметров слизень выглядит непривычно: по бокам у него расположены три пары ветвящихся отростков — церат. Эти структуры выполняют сразу несколько функций, включая дыхание, поскольку через них проходит часть кишечника и дыхательной системы.

Охота с использованием украденного яда

Голубые драконы — активные хищники. Их добычей становятся другие обитатели нейстона с жалящими клетками: португальские кораблики (Physalia physalis), голубые пуговицы (Porpita porpita) и парусники (Velella velella).

Особенность глаукусов в том, что они способны поедать таких опасных существ, не получая повреждений. Более того, слизни сохраняют ядовитые стрекательные клетки своей добычи и перемещают их на поверхность церат.

Они — свирепые охотники, и их главная добыча — другие представители нейстона. В момент опасности эти клетки используются повторно — как эффективное средство защиты от хищников.

Современные угрозы для обитателей нейстона

Исследования в акватории между Гавайями и Калифорнией показали, что голубые драконы обитают в тех же районах, где формируется Тихоокеанское мусорное пятно. Пластиковые отходы скапливаются там из-за океанических течений, создавая дополнительную нагрузку на поверхностные экосистемы, особенно с учётом того, что даже бытовые материалы могут распадаться на микрочастицы, как показали работы о том, что пластик способен выделять миллиарды частиц.

Методы очистки океана, такие как сбор мусора сетями между судами, потенциально опасны для нейстонных организмов. Вместе с пластиком в такие ловушки могут попадать и живые существа, включая голубых драконов. Об этом сообщает Nature.

Значение для океанической экосистемы

Несмотря на крошечные размеры, глаукусы играют важную роль в пищевых цепях открытого океана. Они служат источником питания для морских птиц, рыб и морских черепах. Нарушение баланса нейстона может отразиться на всей экосистеме, включая более крупные виды.

Глаукус и другие морские слизни

В отличие от большинства голожаберных моллюсков, обитающих на дне, голубой дракон живёт исключительно на поверхности воды. Донные виды используют рифы и водоросли как укрытие, тогда как глаукус полагается на окраску и яд. Кроме того, способность повторно применять стрекательные клетки добычи встречается лишь у ограниченного числа морских слизней.

Плюсы и минусы жизни на поверхности океана

Жизнь в нейстоне даёт голубому дракону определённые преимущества и ограничения. Такой образ существования формирует уникальную стратегию выживания.

Преимущества:

  • доступ к обилию дрейфующей добычи;
  • эффективная маскировка без необходимости укрытий;
  • использование яда как средства защиты.

Недостатки:

  • полная зависимость от течений;
  • высокая уязвимость к загрязнению пластиком;
  • риск быть случайно уничтоженным при очистке океана.

Популярные вопросы о голубом драконе

Опасен ли голубой дракон для человека?

Да, прикосновение может вызвать болезненный ожог из-за стрекательных клеток.

Где чаще всего встречается Glaucus atlanticus?

В тёплых и умеренных водах открытого океана по всему миру.

Что лучше для защиты океана: сбор мусора или сохранение нейстона?

Эффективные стратегии должны учитывать сохранение поверхностных экосистем и минимизировать вред живым организмам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые природа
Новости Все >
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
Фиксация красной помады через салфетку и пудру увеличивает стойкость — Jenny
Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten
Сейчас читают
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Наука и техника
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Последние материалы
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
Фиксация красной помады через салфетку и пудру увеличивает стойкость — Jenny
Заплатку для обивки вырезают больше отверстия на 3 — 4 мм
Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Болезнь Альцгеймера сначала нарушает внимание, а не память
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten
Панорамная крыша ускорила продажу авто с пробегом — Kvdbil
Этап Кубка мира в Кран Монтана оказался под угрозой после пожара
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.