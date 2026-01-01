Если жизнь и доберётся до Марса, начнёт именно с них: самые выносливые создания Земли

Марс кажется абсолютно враждебным для жизни, но эксперименты последних лет показывают: некоторые земные организмы способны пережить даже такие условия. Речь не о процветании, а о выживании — на пределе возможностей биологии.
Средняя температура на поверхности Красной планеты держится около -63 °C, атмосферное давление сравнимо с земным на высоте 35 километров, а кислорода почти нет. К этому добавляется экстремальный уровень радиации — в сотни раз выше земного — и практически полное отсутствие жидкой воды. Тем не менее исследования показывают, что вопрос о том, окончательно ли Марс мёртв, остаётся открытым: новые данные подпитывают дискуссию о том, что жизнь на Марсе могла существовать или даже сохраняться в скрытых нишах.
С 2008 по 2016 год Европейское космическое агентство проводило эксперименты на МКС, моделируя марсианскую среду. Тихоходки, некоторые бактерии и грибы смогли выдержать такие испытания, но только в состоянии глубокого покоя — в виде спор или цист. Более сложные организмы оказались менее устойчивыми.
Отдельный интерес вызвали лишайники и водоросли. При частичной защите от радиации они проявляли признаки метаболической активности. На реальном Марсе подобные условия могли бы существовать под поверхностью почвы или в трещинах скал.
В 2024 году китайские исследователи сообщили, что пустынный мох Syntrichia caninervis способен восстановиться после недели в среде, имитирующей марсианскую. Однако даже в этом случае речь шла лишь о восстановлении после стресса, а не о полноценной жизнедеятельности. Ситуацию усугубляют перхлораты — токсичные соли, широко распространённые в марсианском грунте и разрушающие клетки под действием ультрафиолета.
Именно поэтому учёные до сих пор спорят, есть ли жизнь на Марсе сейчас или она возможна лишь в виде кратковременного выживания микроорганизмов. Об этом сообщает Science Focus.
Если сравнить марсианские условия с методами консервации на Земле, становится ясно: Красная планета сочетает в себе заморозку, обезвоживание, радиационную стерилизацию и вакуум одновременно. Для большинства известных форм жизни это непреодолимый барьер.
С одной стороны, экстремальные условия позволяют проверить пределы биологической устойчивости и лучше понять происхождение жизни. С другой — отсутствие воды, теплоизоляции и защиты от радиации делает долгосрочное существование крайне маловероятным.
На сегодняшний день лидируют тихоходки, бактерии и лишайники.
Нет, речь идёт только о выживании, а не о росте и размножении.
Эти исследования помогают оценить риски космических миссий и понять, где проходят границы жизни.
