Если жизнь и доберётся до Марса, начнёт именно с них: самые выносливые создания Земли

Тихоходки пережили год в условиях Марса в состоянии покоя

Марс кажется абсолютно враждебным для жизни, но эксперименты последних лет показывают: некоторые земные организмы способны пережить даже такие условия. Речь не о процветании, а о выживании — на пределе возможностей биологии.

Почему Марс смертельно опасен для жизни

Средняя температура на поверхности Красной планеты держится около -63 °C, атмосферное давление сравнимо с земным на высоте 35 километров, а кислорода почти нет. К этому добавляется экстремальный уровень радиации — в сотни раз выше земного — и практически полное отсутствие жидкой воды. Тем не менее исследования показывают, что вопрос о том, окончательно ли Марс мёртв, остаётся открытым: новые данные подпитывают дискуссию о том, что жизнь на Марсе могла существовать или даже сохраняться в скрытых нишах.

Кто способен пережить марсианские условия

С 2008 по 2016 год Европейское космическое агентство проводило эксперименты на МКС, моделируя марсианскую среду. Тихоходки, некоторые бактерии и грибы смогли выдержать такие испытания, но только в состоянии глубокого покоя — в виде спор или цист. Более сложные организмы оказались менее устойчивыми.

Отдельный интерес вызвали лишайники и водоросли. При частичной защите от радиации они проявляли признаки метаболической активности. На реальном Марсе подобные условия могли бы существовать под поверхностью почвы или в трещинах скал.

Мхи, перхлораты и границы выживания

В 2024 году китайские исследователи сообщили, что пустынный мох Syntrichia caninervis способен восстановиться после недели в среде, имитирующей марсианскую. Однако даже в этом случае речь шла лишь о восстановлении после стресса, а не о полноценной жизнедеятельности. Ситуацию усугубляют перхлораты — токсичные соли, широко распространённые в марсианском грунте и разрушающие клетки под действием ультрафиолета.

Именно поэтому учёные до сих пор спорят, есть ли жизнь на Марсе сейчас или она возможна лишь в виде кратковременного выживания микроорганизмов. Об этом сообщает Science Focus.

Почему Марс — идеальный "стерилизатор"

Если сравнить марсианские условия с методами консервации на Земле, становится ясно: Красная планета сочетает в себе заморозку, обезвоживание, радиационную стерилизацию и вакуум одновременно. Для большинства известных форм жизни это непреодолимый барьер.

Плюсы и минусы марсианской среды для организмов

С одной стороны, экстремальные условия позволяют проверить пределы биологической устойчивости и лучше понять происхождение жизни. С другой — отсутствие воды, теплоизоляции и защиты от радиации делает долгосрочное существование крайне маловероятным.

Популярные вопросы о жизни на Марсе

Какие организмы самые устойчивые?

На сегодняшний день лидируют тихоходки, бактерии и лишайники.

Могут ли они размножаться на Марсе?

Нет, речь идёт только о выживании, а не о росте и размножении.

Зачем это изучают?

Эти исследования помогают оценить риски космических миссий и понять, где проходят границы жизни.