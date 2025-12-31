Смертельное излучение или колыбель ДНК? Звёзды-вспышки скрывают ответ на главный вопрос жизни

Красные карлики названы ключевыми объектами в поиске жизни — Smithsonian Magazine

Красные карлики давно считаются одними из самых перспективных звёзд для поиска жизни, но их вспышки ставят под сомнение устойчивость соседних миров. Новое исследование подчёркивает: радиация таких светил способна как разрушать биологические структуры, так и, наоборот, запускать необходимые химические реакции. Разобраться в этой двойственной роли помогут будущие масштабные наблюдения, сообщает Smithsonian Magazine.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Экзопланеты у красного карлика

Почему красные карлики так важны для астробиологии

Эти звёзды значительно меньше и холоднее Солнца, однако именно они составляют большую часть населения Млечного Пути. Их долговечность впечатляет: ни один известный красный карлик ещё не завершил основную фазу своей эволюции, что делает их потенциально стабильными "якорями" для длительного развития жизни. При этом среди тысяч открытых экзопланет половина обращается как раз вокруг таких звёзд, а многие из них расположены в зоне, где могла бы существовать жидкая вода.

Однако у красных карликов есть серьёзная особенность — склонность к мощным вспышкам. Такая активность создаёт угрозу для атмосферы планет, особенно если их магнитное поле недостаточно защищает поверхность. Подобные процессы уже фиксировались в системах, где радиосигналы намекают на наличие планетарного магнитного поля, способного частично компенсировать воздействие звёздной активности.

Радиация: враг или источник нужной химии

Ультрафиолет красных карликов способен разрушать органику, но при определённых условиях он же запускает реакции, создающие предшественники молекул ДНК и РНК. Поэтому исследователи предложили новое понятие — зона абиогенеза, участок вокруг звезды, где интенсивность излучения не разрушает органические соединения, а способствует их формированию. Эта область может не совпадать с зоной обитаемости, что усложняет поиск миров, подходящих для жизни.

Иллюстрации экзопланет, подобных GJ 667 Cc, показывают, насколько разнообразной может быть среда в таких системах. Но чтобы понять, насколько вспышки влияют на условия на поверхности, астрономам требуется статистика по большому числу красных карликов, сопоставимая с тем, как изучаются экзопланеты в двойных звёздных системах.

Новые инструменты для изучения вспышек

Авторы исследования подчёркивают: наблюдения отдельных звёзд недостаточны для выводов о типичном поведении подобных светил. Для решения задачи планируется использование нового наземного телескопа Wide Field Spectroscopic Telescope, который собираются построить в пустыне Атакама. Засушливый климат региона делает его идеальным местом для точных наблюдений.

Широкий угол обзора позволит телескопу фиксировать поведение десятков тысяч объектов одновременно. Это даст возможность оценить частоту и мощность вспышек у звёзд разной массы и возраста, а также обнаружить новые экзопланеты, потенциально подходящие для изучения в контексте происхождения жизни.

Сравнение подходов к оценке обитаемости планет

Классический подход ориентировался на совпадение планетарной орбиты с зоной обитаемости. Современные методы включают оценку вспышечной активности, магнитных характеристик планет и их атмосферной устойчивости. В отличие от ранних моделей, где роль ультрафиолета сводилась к вредным эффектам, нынешние исследования рассматривают его как двойственный фактор, важный в химической эволюции.

Популярные вопросы

Всегда ли вспышки делают планету необитаемой

Не обязательно: многое зависит от магнитного поля и плотности атмосферы.

Совпадает ли зона абиогенеза с зоной обитаемости

Часто нет, особенно у активных красных карликов.

Почему эти звёзды важны для поиска жизни

Их многочисленность и устойчивость делают их ключевыми объектами для астробиологии.