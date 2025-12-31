Космология на грани переворота: новые расчёты намекают, что Вселенная движется по страшному сценарию

Корейские астрономы обнаружили признаки замедления Вселенной — Monthly Notices

Новые космологические данные способны изменить представления о будущем Вселенной так же резко, как открытие тёмной энергии в конце XX века. Южнокорейские исследователи заявили, что космическое расширение может больше не ускоряться — напротив, оно замедляется. Такой вывод заставляет рассматривать не "вечное остывание", а сценарий возможного гравитационного коллапса, сообщает Monthly Notices.

Переосмысление роли сверхновых

Команда из Университета Ёнсе пересмотрела ключевой инструмент современной космологии — сверхновые типа Ia, долгое время считавшиеся эталонным способом измерения расстояний. На протяжении 27 лет предполагалось, что их яркость практически одинакова, что позволяло использовать их как маркеры разбегания галактик. Однако анализ около 300 галактик-хозяек выявил зависимость: интенсивность вспышки связана с возрастом звёздного населения. Старые системы дают более яркие взрывы, а молодые — более тусклые.

Эта поправка меняет трактовку ранних наблюдений. Тусклость далёких сверхновых, которую ранее воспринимали как доказательство ускоренного расширения под воздействием тёмной энергии, может быть следствием эволюции галактик, а не космологических процессов. Подобный пересмотр затрагивает и фундаментальные представления о природе космологической постоянной, долгое время считавшейся неизменной. После корректировки данные начали указывать на замедление расширения уже в текущую эпоху.

Последствия для космологических моделей

Профессор Ён-Вук Ли отмечает, что тёмная энергия может быть куда более динамичной величиной, чем считалось. Если её влияние уменьшается, гравитационное притяжение способно замедлять расширение Вселенной. Такой вывод ставит под сомнение модель постоянной тёмной энергии и допускает возможность будущего "Большого Сжатия" — сценария, при котором космос в далёком будущем перестанет расширяться и начнёт сжиматься.

Исследователи подчёркивают, что обновлённые данные согласуются с независимыми методами — измерениями космического микроволнового фона и барионных акустических осцилляций. Ранее альтернативные подходы, включая анализ гамма-сигналов далёких галактик, уже указывали на возможные расхождения с классической моделью ускоренного расширения. Такое совпадение усиливает аргументы в пользу пересмотра прежней парадигмы.

Дополнительные проверки и ожидания

Чтобы исключить влияние возраста звёзд, проводятся "эволюционно-независимые тесты", основанные на изучении сверхновых в галактиках схожего типа. Это позволяет более точно оценивать скорость расширения и динамику тёмной энергии. Окончательные выводы ожидаются после начала работы обсерватории Веры Рубин в Чили, которая за пять лет должна выявить десятки тысяч новых галактик-хозяек сверхновых.

Предстоящие наблюдения могут стать решающими: если тенденция к замедлению подтвердится, космология получит самый серьёзный пересмотр за последние десятилетия.

Старые и новые модели Вселенной

На протяжении многих лет ведущей считалась концепция ускоренного расширения. Она предполагала доминирование тёмной энергии и постепенное "остывание" космоса. Новые данные говорят о более сложной картине: скорость расширения может меняться во времени. Эта модель допускает разные сценарии — от стабилизации до будущего сжатия. По сравнению с ранней гипотезой постоянности тёмной энергии, нынешний подход учитывает эволюцию галактик и возраст звёзд, что делает прогнозы гибче и точнее.

Популярные вопросы

Означает ли замедление, что Вселенная начнёт сжиматься

Это один из возможных сценариев, но окончательные данные ещё не получены.

Можно ли считать тёмную энергию переменной

Новые наблюдения предполагают, что её влияние могло меняться со временем.

Почему сверхновые так важны

Их используют как "стандартные свечи" для измерения расстояний и скорости расширения, что делает их ключевым инструментом космологии.