Мария Круглова

Внутри яйца оказалось сияние: природа выдала аномалию, которая больше напоминает фантастику

В Китае обнаружили яйцо динозавра с кальцитовым геодом — New-Science
Наука

Иногда редкие находки переворачивают представления о древней жизни, и одно яйцо способно рассказать историю куда больше, чем обычный окаменевший фрагмент. В Китае обнаружили оолит, внутри которого скрывался не эмбрион, а блестящая кристаллическая полость. Эта природная мини-камерная система оказалась уникальным примером того, как минералы могут сохранить следы далёкого прошлого, сообщает New-Science.

Окаменелое яйцо динозавра
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Окаменелое яйцо динозавра

Необычное яйцо из верхнемеловой формации

В формации Чишань, расположенной в бассейне Цяньшань, палеонтологи нашли яйцо, возраст которого оценивается примерно в 70 миллионов лет. Ранее эта территория была известна находками черепах, древних птиц и млекопитающих, поэтому появление свидетельства присутствия динозавров стало важным дополнением к региональной летописи. По размерам яйцо сопоставимо с грейпфрутом, а микроструктура скорлупы указывает на принадлежность к динозаврам — подобные детали ранее удавалось изучить лишь в редких случаях, когда сохранялись отпечатки кожи и мягких тканей.

Внутренняя поверхность оказалась выстлана сверкающими кристаллами кальцита — по сути, яйцо превратилось в естественный геод. Исследователи присвоили находке название Shixingoolithus qianshanensis, подчеркивая её уникальность. Однако определить конкретный вид динозавра невозможно: эмбрион не сохранился, а сопутствующих костных останков неподалёку не нашли.

Как формируется такой природный кристальный сосуд

Чтобы внутри яйца возникла кристаллическая полость, должны совпасть несколько условий. Сначала органические ткани полностью разлагаются, оставляя пустое пространство. Через микротрещины в скорлупе просачиваются грунтовые воды, насыщенные минералами, которые постепенно осаждаются на стенках, образуя блестящий минерализованный слой. Такой процесс происходит медленно, но создаёт устойчивую структуру, способную пережить миллионы лет.

Учёные отмечают, что подобные находки важны для изучения древних ландшафтов. Минералы могут сохранить химические следы окружающей среды, а кристаллы иногда позволяют уточнять возраст ископаемых, связывая данные по осадочным породам и условиям фоссилизации — так же, как это делают следы древних животных, сохранившиеся после мощных вулканических катастроф.

Значение открытия

Это яйцо стало одним из первых прямых признаков существования динозавров в данной геологической формации. Его сохранность помогает исследователям восстановить картину обитания позднемеловых животных в регионе, где прежде такие свидетельства отсутствовали. Нахождение минерализованного внутреннего слоя показывает, насколько разнообразными могут быть пути сохранения биологических структур.

Кроме научной ценности, подобные находки воздействуют на воображение: древняя жизнь и минералы создают необычное сочетание, которое демонстрирует, как природные процессы превращают биологический объект в объект геологический.

Яйца-геоды и обычные окаменелости

Классические окаменелые яйца обычно сохраняют фрагменты скорлупы или отпечатки тканей. Геоды же возникают при полном разложении содержимого и последующей минерализации. Они реже встречаются и дают иной тип информации: не о самой особи, а о среде, в которой происходило превращение. Такое различие делает яйца-геоды ценным дополнением к исследованию позднемеловых экосистем.

Популярные вопросы

Почему внутри яйца образуются кристаллы

Это результат разложения органики и последующего заполнения полости минерализованной водой.

Можно ли определить вид динозавра по скорлупе

Частично — по микроструктуре, но без эмбриона вид установить невозможно.

Насколько ценны такие находки

Они позволяют изучать древние условия среды и подтверждать присутствие динозавров там, где их ранее не фиксировали.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
