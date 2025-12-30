Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Геоглиф, от которого открестились все: кто создал великана и почему об этом молчат спецслужбы

Геоглиф Марри длиной 3,5 км остаётся без автора 26 лет — Sciencepost
Наука

В австралийской пустыне вот уже более двух десятилетий сохраняется образ гиганта, появившийся словно из ниоткуда. Огромная фигура охотника, вытесанная в сухой земле, по-прежнему скрывает имя своего создателя. Тайна, возникшая летом 1998 года, остаётся одной из самых интригующих загадок современного лэнд-арта, сообщает Sciencepost.

Геоглиф "Человек из Марри"
Фото: commons.wikimedia.org by Alea acta est, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Геоглиф "Человек из Марри"

Загадка появления гигантской фигуры

На плато Финнисс-Спрингс к западу от Марри в конце 1990-х годов произошла неожиданная трансформация: спутниковые снимки зафиксировали рождение геоглифа длиной более 3,5 км. Силуэт обнажённого охотника с вумерой стал заметен только с воздуха и поразил масштабом. По окружности он достигает почти 28 км, что делает его одним из крупнейших рисунков на поверхности Земли. Уже тогда появление такого объекта вызвало вопросы о технологиях и точности, позволивших выполнить работу столь быстро.

В 2016 году во время работ по обновлению контуров нашли около 250 бамбуковых кольев. Эти ориентиры указывали на тщательно продуманную разметку. Для восстановления линий потребовалось около 60 часов, что показывает, насколько сложной была первоначальная операция.

Возможные авторы и следы, ведущие в никуда

Среди предполагаемых создателей чаще всего упоминался художник из Аделаиды Бардиус Голдберг. По словам его окружения, он частично признавался в причастности, однако не сделал этого публично. После его смерти вопросов стало ещё больше.

Другая версия связывает объект с представителями американских военных: возле головы гиганта нашли табличку с флагом США, а анонимное сообщение о создании фигуры было написано с характерными американскими выражениями. Поблизости расположена база Королевских ВВС Австралии, что породило новые домыслы, но не дало ответов.

Сохранение геоглифа

С течением времени ветровая эрозия начала разрушать линии глубиной около 25 см. Чтобы предотвратить исчезновение символа, в 2016 году предприниматели организовали работы по обновлению рисунка. Использовали экскаватор, GPS-навигаторы и создали особые канавки, которые задерживают влагу и способствуют росту растительности вдоль контуров. Зелёная окантовка должна укреплять линии и защищать их от разрушения.

Сегодня фигура продолжает притягивать внимание - как редкий пример сочетания природного ландшафта, современного искусства и культурных мотивов аборигенов. Анонимность создателя лишь усиливает интерес к этой истории.

Геоглифы мира и феномен Марри

Геоглифы встречаются на разных континентах, однако большинство из них создавались веками или служили ритуальным целям. Линии Наска - пример древней инженерии, а Человек из Марри возник мгновенно, в эпоху спутников. Такая анонимная работа заставляет сравнивать методы, материалы и контекст: если традиционные геоглифы создавались коллективами, здесь мы имеем дело с современной инициативой, оставшейся без подписи.

Популярные вопросы

Можно ли увидеть геоглиф с дороги

Только частично — полное изображение доступно лишь с воздуха.

Кому принадлежит земля

Территория относится к землям традиционных владельцев, поэтому действуют правила посещения.

Есть ли официальная версия автора

Нет, ни одна из гипотез не получила подтверждения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
