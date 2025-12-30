Невидимые миры: год, который перевернул наши представления о планетах за пределами Солнечной системы.

Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA

В 2025 году официальный счётчик NASA подтверждённых планет за пределами Солнечной системы перевалил за 6000. Ещё несколько тысяч объектов терпеливо ждут своей очереди на верификацию.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пылевой диск вокруг массивной звезды

Как экзопланеты стали новой реальностью

Эта символическая веха была достигнута всего через три десятилетия после вручения Нобелевской премии за открытие первой планеты у солнцеподобной звезды в 1995 году. Стремительный прогресс стал возможен благодаря миссиям NASA — космическому телескопу "Кеплер" и спутнику TESS.

Растущая цифра — не просто статистика. Это отражение того, как радикально расширились наши знания о родной галактике Млечный Путь и насколько разнообразным оказалось её планетное население. Новые наблюдения разрушили привычный образ относительно плоской и упорядоченной архитектуры нашей Солнечной системы.

Астрономы обнаружили целые классы планет, не имеющих здесь аналогов: загадочные суперземли, мини-нептуны и раскалённые юпитеры, а также миры на причудливо искривлённых орбитах. Эти находки заставляют фундаментально пересмотреть теории формирования и эволюции планет.

Миры с двумя солнцами: космический цирк и нарушение всех правил

В текущем году из области научной фантастики в базы данных экзопланет перекочевала целая коллекция "татуинов". Астрономы нашли несколько планет, вращающихся вокруг двух звёзд одновременно, причём в таких конфигурациях, которые, казалось бы, невозможны.

Самой странной находкой апреля стало открытие 2M1510 (AB) b — планеты на орбите вокруг двух коричневых карликов, так называемых "несостоявшихся звёзд". Этот мир, расположенный в 120 световых годах от нас, вращается не в привычной плоскости, а совершает петли над и под полюсами своих тусклых солнц. Уловить его присутствие помогло необычное "покачивание" самих карликов, зафиксированное "Очень большим телескопом" (ОБТ) в Чили. Исследователи пришли к выводу, что объяснить этот гравитационный танец может только планета с круто наклонённой орбитой, возможно, выброшенная на эту позицию в результате древнего космического столкновения.

Позже другая команда обнаружила сразу три планеты размером с Землю у тесной двойной системы TOI-2267 всего в 73 световых годах от нас. Данные TESS показали, что все три планеты проходят транзитом по дискам обеих звёзд, что удивительно, ведь столь тесные звёздные пары считаются гравитационно нестабильными для формирования планет.

Ещё одним "нарушителем спокойствия" стала массивная планета HD 143811 (AB) b, которая годами скрывалась в архивных данных. Обнаруженная с помощью телескопа Gemini South, она в шесть раз массивнее Юпитера, но при этом ей всего 13 миллионов лет — она всё ещё светится жаром своей юности.

Звёзды, вокруг которых она обращается, стремительно кружатся друг вокруг друга всего за 18 дней, в то время как сама планета неторопливо движется по 300-летней орбите. Этот контраст ставит перед астрономами сложный вопрос: как такая гигантская планета могла сформироваться и выжить в столь динамичном и беспокойном окружении?

K2-18b: биосигнатура или оптический обман?

Экзопланета K2-18b, возможно, стала главной "звездой" дискуссий 2025 года. В апреле заголовки мировых СМИ взорвало заявление учёных из Кембриджского университета. Проанализировав новые данные с космического телескопа "Джеймс Убб" (JWST), они сообщили о самом убедительном на сегодняшний день свидетельстве наличия в атмосфере планеты потенциальных биосигнатурных газов — диметилсульфида и, возможно, диметилдисульфида. На Земле эти газы тесно связаны с морской биологией. Исследователи описали этот гипотетический водный мир как потенциально "изобилующий жизнью".

Однако уже через несколько недели независимые исследования поставили эти выводы под сомнение. Одна группа показала, что те же спектральные сигналы могут создаваться небиологическими газами, например, пропиленом. Другая указала, что сигнал с JWST был слишком зашумлённым и слабым для столь смелых заявлений.

Эта дискуссия также высветила технические ограничения телескопа JWST, который был спроектирован до начала "экзопланетной революции" и теперь работает на пределе своих возможностей.

"Если в конечном итоге эта история приведёт к тому, что общественность будет более осмотрительно относиться к будущим заявлениям об обнаружении жизни, то это не так уж плохо", — сказал в интервью Space. com доцент кафедры астробиологии Калифорнийского университета в Риверсайде Эдди Швитерман.

Несмотря на споры, K2-18b остаётся важной целью для изучения загадочного класса "субнептунов". Новые данные, уже собранные JWST, могут прояснить природу её атмосферы.

TRAPPIST-1e: призрачная атмосфера и угасшие надежды

Новые данные о TRAPPIST-1e, одной из семи планет размером с Землю в знаменитой системе, охладили первоначальный оптимизм. Наблюдения показали, что у планеты, вероятно, отсутствует значительная атмосфера, что ставит крест на надеждах найти там жидкую воду.

Ранее данные JWST намекали на наличие метана, что могло свидетельствовать о сложной химии или даже биологии. Однако последующие исследования показали, что эти сигналы, скорее всего, были "шумом" от самой звезды. Моделирование подтвердило, что любой метан на TRAPPIST-1e был бы быстро уничтожен жёстким ультрафиолетовым излучением и просуществовал бы не более 200 000 лет — мгновение по космическим меркам.

Различия в сигналах от транзита к транзиту наводят на мысль, что если атмосфера и существует, то она крайне неуловима. Это стало суровым напоминанием: даже самыемногообещающие миры могут не дать простых ответов.

Проксима Центавра: уточнение портрета ближайшей соседки

2025 год принёс более чёткое представление о планетной системе у Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды. Помощь пришла от нового мощного спектрографа NIRPS, установленного в обсерватории Ла-Силья в Чили.

В июле команда под руководством Алехандро Маскарьо подтвердила существование Проксимы b, каменистой планеты в зоне обитаемости, тем самым продемонстрировав возможности инструмента. NIRPS также подтвердил существование меньшей Проксимы d и помог опровергнуть гипотезу о третьей планете, уточнив облик нашей ближайшей звёздной соседки.

Это достижение стало важной технической вехой. Впервые астрономы достигли точности, необходимой для обнаружения слабого гравитационного влияния небольших каменистых планет вокруг красных карликов. Инструменты вроде NIRPS открывают новую главу в поиске двойников Земли.

Планеты-кометы: миры, исчезающие на глазах

В этом году астрономы обнаружили планеты, которые буквально испаряются на наших глазах, оставляя за собой гигантские хвосты.

Одна из таких планет, BD+05 4868 Ab, была найдена телескопом TESS в 140 световых годах от Земли. Её год длится всего 30,5 часов. Находясь опасно близко к своей звезде, планета теряет вещество с поверхности, которое формирует колоссальный хвост длиной в 9 миллионов километров. По оценкам, за каждый оборот она теряет массу, сравнимую с горой Эверест, и может полностью разрушиться за 1-2 миллиона лет. Это трагическое зрелище даёт учёным уникальный шанс изучить состав далёкого мира, анализируя вещество в его хвосте.

Другая команда с помощью JWST изучила атмосферный хвост у ультрагорячего юпитера WASP-121b (Тайлос). Телескоп обнаружил два гигантских гелиевых хвоста, протянувшихся почти на 60% орбиты планеты: один тянется позади, сдуваемый звёздным ветром, а второй, более редкий, изгибается вперёд, вероятно, под действием гравитации звезды.

Атмосфера, которой не должно быть: загадка TOI-561b

Астрономы с помощью JWST обнаружили атмосферу на планете, которая, по всем канонам, должна быть безвоздушной. TOI-561b — это раскалённая лавовая планета, вращающаяся вокруг одной из древнейших звёзд Галактики. Её год длится меньше земных суток, а температура на поверхности превышает 1700°C, чего достаточно для плавления камня.

Любая первичная атмосфера такого древнего и горячего мира давно должна была испариться. Однако наблюдения JWST показали, что дневная сторона планеты холоднее, чем ожидалось, что указывает на наличие атмосферы, перераспределяющей тепло. Если это подтвердится, находка станет самым убедительным доказательством того, что атмосферы могут сохраняться в условиях, ранее считавшихся невозможными.

Рождение и смерть: два лика космической эволюции

В 2025 году астрономам удалось запечатлеть два ключевых момента жизни планет: самое начало и горький конец.

В одном исследовании учёные впервые непосредственно увидели формирующуюся планету. На снимках с телескопов "Магеллан" и Большого бинокулярного телескопа планета WISPIT 2b возрастом всего 5 миллионов лет выглядит как тусклая фиолетовая точка в разрыве пылевого диска вокруг своей звезды. Она уже в пять раз массивнее Юпитера и активно "подметает" вещество по своей орбите. Астрономы также обнаружили признаки второй формирующейся планеты поблизости.

Ближе к концу года другая команда зафиксировала последствия космической трагедии — разрушение планетарного тела белым карликом LSPM J0207+3331. Наблюдения показали тяжёлые элементы, недавно осевшие на поверхности мёртвой звезды, что свидетельствует о непрерывном падении на неё обломков — возможно, астероида диаметром около 200 км, разрываемого мощной гравитацией. Это прямое доказательство того, как гравитационный коллапс звезды дестабилизирует оставшиеся в системе тела, обрекая их на уничтожение.