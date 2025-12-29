Космос в 2025-м: инопланетная жизнь, блуждающая комета и тайна тёмной энергии

Погружение в космос: какой секрет скрывает комета 3I/ATLAS?

Вторая половина 2025 года прошла под знаком космической странницы — кометы 3I/ATLAS. Это третий в истории наблюдений объект, чья траектория недвусмысленно указывала на его межзвёздное происхождение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скопление галактик в космосе

Новая межзвёздная комета — гостья из иных миров

1 июля чилийский компонент системы оповещения о сближающихся с Землёй объектах зафиксировал небесное тело, "крадущееся" среди звёзд в созвездии Стрельца. Вскоре выяснилось, что его путь является сильно гиперболическим — вместо того чтобы обращаться вокруг Солнца, как местные кометы, оно просто пролетало мимо на аномально высокой скорости в 58 километров в секунду.

Эта скорость стала ключевым доказательством того, что 3I/ATLAS долгое время блуждала в межзвёздном пространстве, прежде чем гравитация Солнца ненадолго привлекла её.

К сентябрю комета скрылась за Солнцем, сделавшись недоступной для наземных телескопов до середины ноября. Наблюдения легли на плечи космических аппаратов NASA и Европейского космического агентства.

Анализ показал, что в целом её химический состав схож с кометами Солнечной системы, что само по себе стало важным открытием. Однако обнаружились и различия: немного более высокое соотношение углекислого газа и воды, а также аномальное содержание никеля по сравнению с железом — что может быть отражением химии её родной звёздной системы.

Помимо обычного хвоста, у 3I/ATLAS наблюдался и "антихвост", направленный в сторону Солнца, что в данном случае было не оптической иллюзией, а реальным образованием. Астрономы продолжат изучать гостью до 2026 года, но одно уже ясно: это определённо комета, а не космический корабль.

Рождение сверхмассивных чёрных дыр: разгадка "маленьких красных точек"

С началом работы телескопа "Джеймс Уэбб" в 2022 году астрономы обнаружили на снимках дальнего космоса загадочные "маленькие красные точки". Первоначальные гипотезы — карликовые галактики или плотные звёздные скопления — не выдерживали критики из-за их необъяснимой яркости. Спектральный анализ, проведённый в сентябре 2025 года, предложил революционное объяснение: эти объекты являются "чёрными дырами-звёздами" — сверхмассивными чёрными дырами, рождающимися внутри колоссальных газовых облаков менее чем через миллиард лет после Большого взрыва.

Такие объекты могли образоваться либо в результате прямого гравитационного коллапса гигантского газового облака, либо путём слияния множества чёрных дыр звёздной массы. Это открытие, которое никто не предсказывал, имеет решающее значение для понимания не только чёрных дыр, но и формирования галактик вокруг них и эволюции ранней Вселенной в целом.

Ослабление тёмной энергии: революция в космологии?

Первый полный отчёт спектроскопического прибора DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), установленного на телескопе в Аризоне, принёс сенсацию: тёмная энергия, сила, ответственная за ускоренное расширение Вселенной, похоже, ослабевает. Это утверждение идёт вразрез с общепринятой гипотезой о её постоянстве.

В марте 2025 года коллаборация DESI опубликовала данные трёх лет наблюдений, охвативших 13,1 миллиона галактик и создавших самую точную трёхмерную карту Вселенной. Результаты показали, что около 4,5 миллиардов лет назад тёмная энергия начала терять силу.

Более того, в предыдущие 9 миллиардов лет она была мощнее, чем предполагалось — этот феномен получил название "фантомной тёмной энергии". Причина такого перехода остаётся полной загадкой. Если данные подтвердятся, это коренным образом изменит наши представления о прошлом и будущем космоса.

Год биосигнатур: лучшие доказательства жизни на Марсе и за его пределами

2025 год стал прорывным в поисках внеземной жизни. Два ключевых открытия, сделанных на разном удалении от Земли, вновь разожгли дискуссию.

В сентябре марсоход NASA "Персеверанс" обнаружил в кратере Езеро на Марсе самые убедительные на сегодняшний день свидетельства прошлой жизни. Речь идёт о светло-красных "леопардовых пятнах" на горных породах. На Земле подобные образования обычно имеют либо биологическое происхождение, либо возникают под воздействием экстремальных температур и кислот, которых в этом районе Марса не было.

Одновременно в глинистых отложениях были найдены органические молекулы. В совокупности эти данные указывают на возможное существование микробной жизни в кратере 3,5 миллиарда лет назад.

На другом фронте телескоп JWST предоставил новые, более убедительные доказательства наличия газа диметилсульфида в атмосфере экзопланеты K2-18b, удалённой на 120 световых лет. Этот газ на Земле производится фитопланктоном, что позволяет рассматривать его как потенциальную биосигнатуру.

Исследователи предполагают, что K2-18b может быть "гикеаной" — планетой с глобальным океаном под богатой водородом атмосферой. Однако скептики указывают на слабость сигнала и возможность абиотического образования диметилсульфида.

Новые экзопланеты-соседи: открытия у ближайших звёзд

Астрономы существенно пополнили каталог планет, вращающихся вокруг наших ближайших звёздных соседей — Альфы Центавра A и звезды Барнарда.

В марте 2025 года были окончательно подтверждены данные о системе звезды Барнарда: вокруг неё обращаются четыре планеты, самая крупная из которых имеет массу около трети земной. К сожалению, ни одна из них не находится в зоне обитаемости.

Ещё более интригующим стало открытие в августе: наблюдения на телескопе "Джеймс Уэбб" дали самые надёжные на сегодня доказательства существования планеты у Альфы Центавра A. Предполагается, что это газовый гигант массой с Сатурн.

Любопытной особенностью является его сильно вытянутая орбита, что может быть следствием влияния соседней звезды в этой двойной системе.

Галактическое будущее: столкнется ли Млечный Путь с Андромедой?

Новое исследование, опубликованное в 2025 году, поставило под сомнение давний сценарий неминуемого столкновения нашей галактики с Туманностью Андромеды. Учёные провели множество симуляций, учтя влияние гравитации соседних галактик — Большого Магелланова Облака и галактики Треугольника.

Оказалось, что критическое расстояние, определяющее судьбу двух гигантов, составляет 650 000 световых лет. Если при сближении дистанция окажется меньше, столкновение в течение 10 миллиардов лет неизбежно. Если же больше — галактики разойдутся.

Результаты моделирования показали, что оба сценария равновероятны. Таким образом, шансы на грандиозное космическое ДТП сейчас оцениваются как 50 на 50.