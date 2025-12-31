Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда

Миссия "Чанъэ-4" подтвердила готовность к лунной добыче
Китайская миссия на обратной стороне Луны сумела "заглянуть" под поверхность так глубоко, как раньше никто не мог. Под слоем привычной пыли учёные увидели структуру, которая меняет представления о том, как формировалась лунная кора. А вместе с этим — о том, какие ресурсы и технологии могут стать решающими в новой лунной гонке. 

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как пробурили 40 метров без бура

Посадка аппарата "Чанъэ-4" в кратере Фон Карман в январе 2019 года стала первой мягкой посадкой на обратной стороне Луны. Туда же вышел луноход "Юйту-2": его рассчитывали на несколько месяцев работы, но он намного дольше продолжал собирать данные и передавать их на Землю.

Главный инструмент этой истории — лунный проникающий радар. Он действует как томограф: отправляет радиосигналы в грунт, ловит отражения от разных слоёв и строит "срез" под поверхностью. Так исследователи получили картину на глубину до 40 метров — фактически виртуальную скважину без буровой установки.

Что скрывалось под лунной пылью

Расшифровка показала, что грунт под Фон Карманом устроен как многослойный пирог. Верхние метры — это реголит: древняя пыль и мелкая крошка, которые миллионы лет перемалывались метеоритами. На Луне нет атмосферы, поэтому "камнепад" из космоса здесь работает без перерывов и превращает породу в порошок.

Ниже идут слои, похожие на хаотичную смесь валунов и обломков. Такой рисунок обычно оставляют ударные события: когда крупное тело врезается в поверхность на огромной скорости, порода разлетается, а затем часть материала оседает обратно, формируя плотные "отвалы".

Самое интересное начинается ещё глубже. Радар отметил более плотный материал, который исследователи связывают с древними лавовыми породами вроде базальта. Важно не только то, что он есть, а то, где именно он лежит: глубина залегания намекает, что ударные отложения могли быть мощнее, чем ожидали, а обратная сторона Луны пережила особенно жёсткую "космическую обработку".

Камень не на месте и окно в недра Луны

На поверхности в районе посадки заметили породы, которые обычно формируются глубже — в нижней коре или ближе к мантии. Это выглядит так, будто внутренние слои Луны кто-то аккуратно "поднял" наверх.

Объяснение связывают с гигантскими ударными структурами в бассейне Южный полюс — Эйткен: древний катаклизм мог пробить кору и вынести на поверхность материалы из глубины. Для науки это почти подарок — бурить на такие километры нереально, а природа уже сделала работу за исследователей. Об этом сообщает Дзен-канал "Популярная наука".

Почему это сравнивают с нефтью

Нефть — это не только топливо, а ещё и инструмент влияния. Лунные "сокровища" работают похожим образом: ценность здесь в том, что доступ к редким материалам, воде во льду и новым энергетическим сценариям может дать технологическое преимущество. Плюс Луна — удобный полигон: низкая гравитация и вакуум позволяют тестировать робототехнику, добычу и производство из реголита, чтобы затем масштабировать решения для дальних миссий, включая марсианские.

Популярные вопросы о находках Чанъэ-4

Что именно нашли на глубине 40 метров?

Речь не о "предмете", а о структуре слоёв: под реголитом и ударными отложениями фиксируется более плотный слой, который связывают с древними лавовыми породами.

Зачем это нужно, если там пока нет добычи?

Такие данные помогают понять, где искать перспективные участки для будущих баз и как устроена кора — без этого невозможно планировать инфраструктуру и безопасность.

Что важнее для практики: лёд, металлы или данные о породах?

Для баз критична вода (жизнеобеспечение и топливо), для технологий — материалы, а для стратегии — знания, которые позволяют выбрать место и снизить риски. Обычно всё работает вместе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы луна наука китай космос
