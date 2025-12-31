Тайна, которой 2000 лет, дрогнула: под водой нашли след, ведущий к гробнице Клеопатры

Тапосирис Магна связывают с возможным захоронением Клеопатры — National Geographic

Тайна захоронения Клеопатры остаётся одной из самых интригующих загадок Древнего Египта. Спустя более двух тысяч лет археологи всё ещё не знают, где покоится легендарная царица. Новая подводная находка в Средиземном море может приблизить науку к ответу. Об этом сообщает National Geographic.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Древний саркофаг на морском дне

Подводное открытие, которое меняет направление поисков

Поиски гробницы Клеопатры долгие годы велись на суше, однако теперь внимание исследователей смещается под воду. 18 сентября 2025 года Министерство туризма и древностей Египта сообщило об обнаружении затонувшей гавани в Средиземном море. На первый взгляд это открытие могло бы показаться рядовым, но его расположение оказалось ключевым.

Гавань находится в нескольких километрах от Тапосирис Магна — древнего храмового комплекса примерно в 50 километрах от Александрии. Именно этот храм многие годы рассматривается как возможное место захоронения последней царицы Египта. Археологи предполагают, что порт мог играть важную роль в ритуальной и погребальной инфраструктуре региона.

Почему Тапосирис Магна считают ключевым местом

Исследователь National Geographic Кэтлин Мартинес, по образованию юрист, а по призванию археолог, уже более десяти лет изучает Тапосирис Магна. По её версии, именно здесь Клеопатра могла быть похоронена вместе с Марком Антонием после поражения в битве при Акциуме.

"Это придаёт большое значение храму, который, таким образом, представлял все условия для того, чтобы Клеопатра была похоронена там вместе с Марком Антонием", — отмечается в материале National Geographic.

Храм посвящён Осирису и Исиде — божествам, с которыми Клеопатра сознательно ассоциировала себя при жизни. Археологи нашли на территории комплекса изображения Исиды, сосуды, относящиеся к периоду её правления, а также несколько погребальных камер, предположительно принадлежавших высокопоставленным лицам эпохи Птолемеев.

Подводные раскопки как следующий шаг

Обнаружение затонувшего порта усилило гипотезу Мартинес. Теперь её команде предстоит исследовать морское дно с помощью подводной археологии и дайвинга. Учёные рассчитывают, что руины гавани помогут восстановить логистическую и ритуальную схему региона и подтвердить связь Тапосирис Магна с последними днями Клеопатры.

"Это всего лишь вопрос времени", — заявила Кэтлин Мартинес в интервью CBS News.

Документальный фильм "Последняя тайна Клеопатры", который выйдет 25 сентября 2025 года на National Geographic, подробно рассказывает о ходе этих поисков и новых находках.

Сравнение основных версий местонахождения гробницы Клеопатры

На протяжении десятилетий историки рассматривали несколько возможных мест захоронения царицы. Александрия долгое время считалась наиболее вероятным вариантом из-за статуса столицы. Однако разрушения города и затопленные районы усложнили поиски. Тапосирис Магна, в отличие от Александрии, сохранил значительную часть храмового комплекса и дал археологам больше материальных улик. Подводная гавань добавляет аргументов в пользу версии о сакральной роли этого места.

Популярные вопросы о гробнице Клеопатры

Где сегодня ведутся основные поиски?

Главное внимание сосредоточено в районе Тапосирис Магна и прилегающей акватории Средиземного моря.

Почему гробницу до сих пор не нашли?

Исторические источники противоречивы, а многие древние районы были разрушены или затоплены, что осложняет раскопки.

Что может дать новое подводное открытие?

Затонувшая гавань способна подтвердить связь храмового комплекса с погребальными обрядами эпохи Клеопатры и сузить круг поисков.