Тайна, которой 2000 лет, дрогнула: под водой нашли след, ведущий к гробнице Клеопатры

Тайна захоронения Клеопатры остаётся одной из самых интригующих загадок Древнего Египта. Спустя более двух тысяч лет археологи всё ещё не знают, где покоится легендарная царица. Новая подводная находка в Средиземном море может приблизить науку к ответу. Об этом сообщает National Geographic.
Поиски гробницы Клеопатры долгие годы велись на суше, однако теперь внимание исследователей смещается под воду. 18 сентября 2025 года Министерство туризма и древностей Египта сообщило об обнаружении затонувшей гавани в Средиземном море. На первый взгляд это открытие могло бы показаться рядовым, но его расположение оказалось ключевым.
Гавань находится в нескольких километрах от Тапосирис Магна — древнего храмового комплекса примерно в 50 километрах от Александрии. Именно этот храм многие годы рассматривается как возможное место захоронения последней царицы Египта. Археологи предполагают, что порт мог играть важную роль в ритуальной и погребальной инфраструктуре региона.
Исследователь National Geographic Кэтлин Мартинес, по образованию юрист, а по призванию археолог, уже более десяти лет изучает Тапосирис Магна. По её версии, именно здесь Клеопатра могла быть похоронена вместе с Марком Антонием после поражения в битве при Акциуме.
"Это придаёт большое значение храму, который, таким образом, представлял все условия для того, чтобы Клеопатра была похоронена там вместе с Марком Антонием", — отмечается в материале National Geographic.
Храм посвящён Осирису и Исиде — божествам, с которыми Клеопатра сознательно ассоциировала себя при жизни. Археологи нашли на территории комплекса изображения Исиды, сосуды, относящиеся к периоду её правления, а также несколько погребальных камер, предположительно принадлежавших высокопоставленным лицам эпохи Птолемеев.
Обнаружение затонувшего порта усилило гипотезу Мартинес. Теперь её команде предстоит исследовать морское дно с помощью подводной археологии и дайвинга. Учёные рассчитывают, что руины гавани помогут восстановить логистическую и ритуальную схему региона и подтвердить связь Тапосирис Магна с последними днями Клеопатры.
"Это всего лишь вопрос времени", — заявила Кэтлин Мартинес в интервью CBS News.
Документальный фильм "Последняя тайна Клеопатры", который выйдет 25 сентября 2025 года на National Geographic, подробно рассказывает о ходе этих поисков и новых находках.
На протяжении десятилетий историки рассматривали несколько возможных мест захоронения царицы. Александрия долгое время считалась наиболее вероятным вариантом из-за статуса столицы. Однако разрушения города и затопленные районы усложнили поиски. Тапосирис Магна, в отличие от Александрии, сохранил значительную часть храмового комплекса и дал археологам больше материальных улик. Подводная гавань добавляет аргументов в пользу версии о сакральной роли этого места.
Главное внимание сосредоточено в районе Тапосирис Магна и прилегающей акватории Средиземного моря.
Исторические источники противоречивы, а многие древние районы были разрушены или затоплены, что осложняет раскопки.
Затонувшая гавань способна подтвердить связь храмового комплекса с погребальными обрядами эпохи Клеопатры и сузить круг поисков.
