Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Тайна, которой 2000 лет, дрогнула: под водой нашли след, ведущий к гробнице Клеопатры

Тапосирис Магна связывают с возможным захоронением Клеопатры — National Geographic
Наука

Тайна захоронения Клеопатры остаётся одной из самых интригующих загадок Древнего Египта. Спустя более двух тысяч лет археологи всё ещё не знают, где покоится легендарная царица. Новая подводная находка в Средиземном море может приблизить науку к ответу. Об этом сообщает National Geographic.

Древний саркофаг на морском дне
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Древний саркофаг на морском дне

Подводное открытие, которое меняет направление поисков

Поиски гробницы Клеопатры долгие годы велись на суше, однако теперь внимание исследователей смещается под воду. 18 сентября 2025 года Министерство туризма и древностей Египта сообщило об обнаружении затонувшей гавани в Средиземном море. На первый взгляд это открытие могло бы показаться рядовым, но его расположение оказалось ключевым.

Гавань находится в нескольких километрах от Тапосирис Магна — древнего храмового комплекса примерно в 50 километрах от Александрии. Именно этот храм многие годы рассматривается как возможное место захоронения последней царицы Египта. Археологи предполагают, что порт мог играть важную роль в ритуальной и погребальной инфраструктуре региона.

Почему Тапосирис Магна считают ключевым местом

Исследователь National Geographic Кэтлин Мартинес, по образованию юрист, а по призванию археолог, уже более десяти лет изучает Тапосирис Магна. По её версии, именно здесь Клеопатра могла быть похоронена вместе с Марком Антонием после поражения в битве при Акциуме.

"Это придаёт большое значение храму, который, таким образом, представлял все условия для того, чтобы Клеопатра была похоронена там вместе с Марком Антонием", — отмечается в материале National Geographic.

Храм посвящён Осирису и Исиде — божествам, с которыми Клеопатра сознательно ассоциировала себя при жизни. Археологи нашли на территории комплекса изображения Исиды, сосуды, относящиеся к периоду её правления, а также несколько погребальных камер, предположительно принадлежавших высокопоставленным лицам эпохи Птолемеев.

Подводные раскопки как следующий шаг

Обнаружение затонувшего порта усилило гипотезу Мартинес. Теперь её команде предстоит исследовать морское дно с помощью подводной археологии и дайвинга. Учёные рассчитывают, что руины гавани помогут восстановить логистическую и ритуальную схему региона и подтвердить связь Тапосирис Магна с последними днями Клеопатры.

"Это всего лишь вопрос времени", — заявила Кэтлин Мартинес в интервью CBS News.

Документальный фильм "Последняя тайна Клеопатры", который выйдет 25 сентября 2025 года на National Geographic, подробно рассказывает о ходе этих поисков и новых находках.

Сравнение основных версий местонахождения гробницы Клеопатры

На протяжении десятилетий историки рассматривали несколько возможных мест захоронения царицы. Александрия долгое время считалась наиболее вероятным вариантом из-за статуса столицы. Однако разрушения города и затопленные районы усложнили поиски. Тапосирис Магна, в отличие от Александрии, сохранил значительную часть храмового комплекса и дал археологам больше материальных улик. Подводная гавань добавляет аргументов в пользу версии о сакральной роли этого места.

Популярные вопросы о гробнице Клеопатры

Где сегодня ведутся основные поиски?

Главное внимание сосредоточено в районе Тапосирис Магна и прилегающей акватории Средиземного моря.

Почему гробницу до сих пор не нашли?

Исторические источники противоречивы, а многие древние районы были разрушены или затоплены, что осложняет раскопки.

Что может дать новое подводное открытие?

Затонувшая гавань способна подтвердить связь храмового комплекса с погребальными обрядами эпохи Клеопатры и сузить круг поисков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука египет история археология
Новости Все >
Эксперименты опровергли вред меди для ствола дерева — Mein Schöner Garten
Сквозняк из закрытого пластикового окна зимой связан с износом уплотнителя — Макаров
Гречневые мини-блинчики на разрыхлителе готовятся быстрее дрожжевых
Синдром плоских ягодиц у офисных работников связан с сидячей работой — диетолог
Профессор Джон Аллен зафиксировал рекорд долголетия ленточного червя
Глава Петербургской биржи заявил о манипуляциях с котировками российской нефти
В 1815 году извержение вулкана Тамбора привело к глобальному похолоданию и неурожаю
Соль, сода и проветривание помогают снизить влажность без осушителя — CentNews
История обслуживания важнее пробега при покупке авто после 200 тыс. км — Actualno
Китай выражает протест Нидерландам из-за действий против Nexperia
Сейчас читают
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Новости спорта
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Синдром плоских ягодиц у офисных работников связан с сидячей работой — диетолог
Профессор Джон Аллен зафиксировал рекорд долголетия ленточного червя
Глава Петербургской биржи заявил о манипуляциях с котировками российской нефти
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Heuritech подтверждает доминирование кружева и атласа в сезоне 2026
В 1815 году извержение вулкана Тамбора привело к глобальному похолоданию и неурожаю
Соль, сода и проветривание помогают снизить влажность без осушителя — CentNews
Сельдь, плавленый сыр и яйца измельчают в блендере для намазки на бутерброды
История обслуживания важнее пробега при покупке авто после 200 тыс. км — Actualno
Oman Air запустила прямые рейсы из Москвы в Салалу — вице-президент Махруки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.