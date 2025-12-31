Это были не собаки: находка на острове переворачивает представления о волках и людях

Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк

На небольшом острове в Балтийском море археологи нашли древние останки волков, которые ставят под сомнение привычные сценарии одомашнивания животных. Эти находки показывают, что отношения людей и хищников в доисторические времена могли быть куда сложнее, чем считалось. Волки жили рядом с человеком, но так и не стали собаками.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Черепа древних волков

Волки на острове, куда нельзя дойти пешком

Исследователи обнаружили кости волков возрастом от 3000 до 5000 лет в пещере Стора-Фёрвар на острове Стора-Карлсё у побережья Швеции. Остров изолирован от материка и не имеет собственной популяции наземных млекопитающих, поэтому появление там крупных животных возможно только при участии человека. В эпоху неолита и бронзового века это место использовали охотники на тюленей и рыбаки, что делает находку особенно показательной.

Геном без следов одомашнивания

Геномный анализ двух образцов подтвердил, что животные были именно серыми волками, а не собаками или гибридами. В их ДНК отсутствуют признаки собачьего происхождения, что исключает раннюю стадию одомашнивания. При этом физические характеристики волков отличались от материковых сородичей: они были меньше по размеру, а у одной особи зафиксировано крайне низкое генетическое разнообразие, типичное для изолированных или контролируемых популяций.

Рацион, похожий на человеческий

Изотопный анализ костей показал, что волки питались в основном морскими ресурсами — рыбой и тюленями. Такой рацион совпадает с пищей людей, населявших остров, и практически невозможен для диких волков без постоянного доступа к человеческим запасам. Это указывает на регулярное кормление или тесное соседство с людьми.

"Обнаружение этих волков на отдалённом острове стало полной неожиданностью", — сказал ведущий автор исследования доктор Линус Гирдланд-Флинк.

Совместная жизнь без приручения

Учёные подчёркивают, что пока нельзя однозначно утверждать, были ли волки приручены или содержались в неволе. Однако их длительное присутствие на острове, доступ к пище и невозможность самостоятельного заселения территории говорят о целенаправленном взаимодействии. Это был устойчивый контакт, а не случайное соседство.

"Мы были крайне удивлены, когда увидели, что это был волк, а не собака", — отметил старший автор исследования Понтус Скоглунд.

Признаки заботы и зависимости

У одного из волков бронзового века обнаружена прогрессирующая патология кости конечности, ограничивавшая подвижность. В дикой природе такое животное вряд ли смогло бы выжить самостоятельно. Этот факт позволяет предположить, что волк либо получал помощь от людей, либо жил в условиях, где охота была ему не обязательна. Об этом сообщает SciTechDaily.

Переосмысление роли волков в прошлом

Сочетание остеологических и генетических данных позволило исследователям взглянуть на проблему шире. Волки могли быть частью человеческих сообществ, выполняя функции, не связанные напрямую с охотой или охраной, и при этом не переходя в статус домашних животных.

"Сочетание данных позволило по-новому взглянуть на взаимодействие людей и животных в каменном и бронзовом веках", — говорит профессор Ян Стора.

Плюсы и минусы сосуществования людей и волков

Такой формат взаимодействия имел свои особенности. Он открывал новые возможности, но нёс и определённые риски.

Положительные стороны включали:

использование волков без полного одомашнивания;

возможную помощь в охоте или защите;

адаптацию хищников к жизни рядом с людьми.

К ограничениям относились:

отсутствие контроля над размножением;

потенциальная опасность для людей;

нестабильность таких отношений.

Как учёные изучают древние популяции

Археологическое датирование находок. Геномный анализ костных останков. Изотопное исследование рациона. Сопоставление данных с условиями среды и быта людей.

Популярные вопросы о древних волках и людях

Были ли эти волки собаками?

Нет, генетический анализ исключает их принадлежность к собакам или гибридам.

Зачем людям были нужны волки?

Точного ответа нет, но возможны охранные, ритуальные или хозяйственные функции.

Что это меняет в представлениях об одомашнивании?

Исследование показывает, что путь к собаке был не единственным и не всегда приводил к результату.