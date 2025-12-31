Римский форт оказался рассадником угрозы: солдат косил враг, которого не было видно

Паразиты вызывали диарею и истощение у римских военных — доктор Марисса Леджер

Римские солдаты на далёкой северной границе империи сталкивались не только с угрозами извне, но и с постоянными проблемами внутри собственного лагеря. Новое исследование показало, что гарнизон Виндоланды жил в условиях, где паразиты были частью повседневной реальности. Эти находки позволяют иначе взглянуть на быт и здоровье военных в Римской Британии.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Римский солдат

Невидимый противник внутри форта

Учёные обнаружили, что жители римского форта Виндоланда, расположенного рядом с Адриановым валом, были заражены сразу несколькими кишечными паразитами. Анализ древних канализационных отложений выявил следы аскарид, власоглавов и лямблий — организмов, напрямую связанных с нарушением санитарии. Эти паразиты распространяются через загрязнённую воду, пищу и немытые руки, что делает их особенно опасными в условиях плотного военного проживания и дополняет современные представления о том, какую роль паразиты играют в здоровье человека, включая исследования о том, как паразитические черви могут влиять на иммунные процессы.

"Три обнаруженных нами вида паразитов могли приводить к недоеданию и вызывать диарею у некоторых римских солдат", — сказала доктор, руководившая кембриджской частью исследования Марисса Леджер.

Виндоланда и санитарные реалии Римской Британии

Форт Виндоланда находился между современными Карлайлом и Корбриджем и был частью сложной системы обороны Адрианова вала. Здесь служили пехотинцы, лучники и кавалеристы со всей империи. Несмотря на наличие общественных уборных и канализации, санитарные меры оказались недостаточными для защиты от инфекций. Археологические находки в регионе, включая римские артефакты в Британии, показывают, что уровень инфраструктуры не всегда означал высокий уровень гигиены.

Исследование показало, что около 28% изученных образцов содержали яйца паразитических червей. В одном случае был выявлен сразу двойной тип заражения, а дополнительный анализ методом ELISA подтвердил наличие Giardia duodenalis — первый зафиксированный случай этого паразита в Римской Британии.

Как проводилось исследование

Учёные из Кембриджского и Оксфордского университетов изучили 50 образцов отложений из дренажной системы, соединённой с общественной уборной при банном комплексе III века н. э. Отходы по трубе длиной около девяти метров стекали в ручей к северу от форта. Помимо биологических следов, в канале нашли фрагменты керамики, бусины и кости животных, что помогло точнее датировать слои.

"Хотя римляне знали о кишечных паразитах, их врачи мало что могли сделать, чтобы вылечить пациентов", — отметила доктор Марисса Леджер.

Последствия для здоровья солдат

Паразитарные инфекции могли серьёзно подрывать боеспособность гарнизона. Гельминты вызывали тошноту, спазмы и хроническую диарею, а лямблии особенно опасны в тёплое время года из-за риска обезвоживания. Без лечения такие заболевания длились неделями, приводя к усталости и потере веса.

"Некоторые солдаты могли серьёзно заболеть из-за обезвоживания во время летних вспышек лямблиоза", — пояснил доктор Пирс Митчелл.

Виндоланды и другие римские поселения

Ситуация в Виндоланде оказалась типичной для римских военных лагерей. Аналогичные фекально-оральные паразиты находили в Карнунтуме в Австрии, Валкенбурге-на-Рейне в Нидерландах и в поселениях Шотландии. При этом в крупных городах вроде Лондона и Йорка спектр паразитов был шире, включая ленточных червей, связанных с употреблением рыбы и мяса. Об этом сообщает SciTechDaily.

"Даже наличие канализации не защищало солдат от заражения", — подчеркнул доктор Патрик Фламмер.

Что говорят древние паразиты о жизни римлян

Изучение таких находок помогает реконструировать реальную повседневность римских солдат, далёкую от образа идеальной военной машины. Паразиты отражают условия гигиены, питания и водоснабжения, а также указывают на риски вспышек других инфекций, включая сальмонеллу и шигеллу.

"Эти данные продолжают менять наше представление о жизни на северной границе империи", — сказал доктор Эндрю Бирли.

Плюсы и минусы санитарных систем римских фортов

Несмотря на инженерные достижения, санитария имела свои ограничения. С одной стороны, наличие бань и уборных снижало хаотичное загрязнение территории. С другой — отсутствие знаний о микробах и эффективной очистке воды делало такие системы уязвимыми.

Преимущества включали:

централизованные уборные;

организованный отвод отходов;

регулярное использование терм.

К недостаткам относились:

загрязнение источников воды;

повторное использование воды;

отсутствие профилактики инфекций.

Как археологи выявляют древние болезни

Отбор образцов из чётко датированных слоёв. Микроскопический поиск яиц паразитов. Биомолекулярные тесты для выявления простейших. Сравнение данных с другими памятниками.

Популярные вопросы о паразитах в римских поселениях

Почему паразиты были так распространены?

Из-за плотного проживания, ограниченной гигиены и загрязнённой воды.

Насколько это влияло на армию?

Хронические болезни снижали выносливость и боеспособность солдат.

Можно ли сравнить это с современностью?

Да, подобные инфекции до сих пор встречаются в регионах с плохой санитарией.