Этот свет старше Солнечной системы: самая далёкая галактика ломает представления о Вселенной

Телескоп Джеймс Уэбб фиксирует самые далекие галактики Вселенной
В астрономии рекорды меняются быстро, особенно когда речь идёт о границах наблюдаемой Вселенной. Учёные регулярно находят галактики, свет от которых летел к нам почти с самого начала космической истории. Иногда такие открытия выглядят как соревнование чисел, но в действительности они нередко меняют сам подход к изучению космоса.

Галактика
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Галактика

Почему самые далёкие галактики так важны

Каждое сообщение о новой "самой удалённой" галактике — это не просто любопытный факт. Чем дальше объект, тем слабее его свет и тем сложнее его зафиксировать, поэтому подобные находки напрямую связаны с уровнем технологий. Для их обнаружения требуются космические телескопы, чувствительные детекторы и сложные методы обработки данных.

Расстояния в астрономии определяют не линейкой, а по красному смещению — эффекту растяжения света из-за расширения Вселенной. Чем сильнее смещён спектр, тем дальше и "моложе" по космическому времени объект. Именно так астрономы восстанавливают хронологию ранней Вселенной.

Когда рекорд — это научный прорыв

Не каждый новый рекорд принципиально важен. Иногда разница между объектами составляет доли процента и почти не влияет на выводы. Но бывают моменты, когда за новым рекордом стоит качественный скачок в возможностях наблюдений.

Так произошло с запуском телескопа "Джеймс Уэбб". Его инфракрасные инструменты позволили увидеть галактики, которые ранее оставались за пределами досягаемости, а также фиксировать отдельные звёзды в далёких системах, как это показали наблюдения, где были обнаружены мерцающие звёзды в далёкой галактике. Это стало началом новой эпохи в астрофизике.

Самая далёкая галактика на данный момент

На момент публикации рекорд принадлежит галактике MoM-z14 с красным смещением 14,44. Это означает, что мы видим её такой, какой она была всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Каждый подобный объект даёт редкую возможность заглянуть в ранние этапы эволюции Вселенной. Подобные наблюдения помогают понять, как столь рано сформировались яркие галактики и каким образом в них успели вырасти сверхмассивные чёрные дыры. Об этом сообщает Scientific American.

Что рассказывают далёкие объекты о прошлом космоса

Чем дальше галактика, тем глубже мы смотрим в прошлое. В ранней Вселенной космическое пространство было непрозрачным, пока первые звёзды и чёрные дыры не начали его "прояснять". Обнаружение галактик той эпохи позволяет восстановить этот переходный период.

Интерес к таким событиям связан не только с галактиками, но и с другими экстремальными явлениями, например с тем, что в нашей Галактике могут происходить мощные вспышки, как предполагается в материале о том, что в созвездии Ориона может взорваться звезда. Всё это части единой картины эволюции Вселенной.

"Хаббл" и "Джеймс Уэбб"

"Хаббл" долгие годы оставался главным инструментом для поиска далёких галактик и уверенно работал с объектами с красным смещением до 6. Однако он ограничен оптическим диапазоном.
"Джеймс Уэбб" наблюдает в инфракрасном спектре, собирает больше света и способен фиксировать более тусклые и древние объекты. Это делает его ключевым инструментом для изучения раннего космоса.

Плюсы и минусы охоты за рекордами

Поиск самых далёких галактик даёт науке новые данные, но требует осторожности. Первичные оценки могут пересматриваться, а интерпретация зависит от космологических моделей.

Плюсы:

  • доступ к ранней истории Вселенной,
  • проверка теорий,
  • развитие телескопных технологий.

Минусы:

  • сложность подтверждения,
  • высокая зависимость от качества данных и моделей.

Как подтверждают расстояния

  1. Обнаруживают объект с помощью космического телескопа.
  2. Измеряют спектр и определяют красное смещение.
  3. Сопоставляют данные с космологическими параметрами.
  4. Подтверждают результаты независимыми наблюдениями.

Популярные вопросы о самых далёких галактиках

Как определяют, что галактика самая далёкая?

По наибольшему подтверждённому красному смещению, измеренному спектроскопически.

Почему рекорды иногда пересматривают?

Первые оценки могут быть предварительными и уточняются по мере накопления данных.

Что лучше подходит для таких открытий?

Космические телескопы, работающие в инфракрасном диапазоне, так как атмосфера Земли мешает подобным наблюдениям.

