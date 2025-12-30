Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

В пустынях нашли идеальные туннели в камне — следы существа, которого Земля никогда не видела

Микротуннели в породе связали с неизвестным микроорганизмом — геолог Сис Пасье
Наука

Геологи наткнулись на странные следы в древних породах, которые не укладываются в привычные представления о жизни на Земле. В мраморе и известняке пустынных регионов обнаружены микротуннели, словно вырезанные по строгому плану. Их происхождение заставляет ученых говорить о ранее неизвестной форме жизни. Об этом сообщает Geomicrobiology Journal.

Оман
Оман

Загадка пустынных пород

Необычные структуры были найдены в Намибии, Омане и Саудовской Аравии. Речь идет о микрогалереях шириной около 0,5 мм и глубиной до нескольких сантиметров, которые располагаются параллельными полосами и уходят строго перпендикулярно поверхности породы. Такие формы невозможно заметить без детального анализа, а их регулярность сразу привлекла внимание исследователей.

Команда из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце во главе с геологом Сисом Пасье пришла к выводу, что ни эрозия, ни тектонические процессы не объясняют происхождение этих туннелей. Они встречаются как в мраморе, так и в меловых известняках и часто связаны с естественными трещинами, но сами по себе выглядят слишком "организованными".

"Мы исключили все известные абиотические причины", — говорит геолог Сис Пасье, отмечается в научной публикации.

Следы древней биологической активности

Подробное исследование показало, что полости заполнены тонким осадком карбоната кальция, химически отличающимся от окружающей породы. В нем почти нет железа, марганца и редкоземельных элементов, что указывает на избирательный процесс формирования.

Изотопы углерода и кислорода в этом заполнении также отличаются от "фоновых" значений породы. Это считается косвенным признаком биохимических реакций. Дополнительные данные дала рамановская спектроскопия: в туннелях найден ископаемый органический углерод, вероятно, остатки разрушенных клеток.

Внутренние стенки микротуннелей обогащены фосфором и серой — элементами, необходимыми для мембран и белков. При этом форма ходов не соответствует ни грибам, ни цианобактериям, а глубина полностью исключает зависимость от солнечного света.

Неизвестный эндолитический организм

Исследователи предполагают, что туннели создал неизвестный эндолитический микроорганизм, способный буквально "есть" горную породу. Он мог извлекать органические вещества, заключенные в древних морских отложениях, включая углеводороды.

Особое внимание ученых привлекла колониальная организация ходов. Они не пересекаются, не ветвятся и располагаются строго параллельно. Такая структура указывает на сложную самоорганизацию, которую исследователи описывают как форму "химического интеллекта". Рост, вероятно, направлялся химическими градиентами и сигналами между клетками — механизм, известный как хемотаксис.

Возможное влияние на углеродный цикл

Мрамор и известняк — одни из крупнейших хранилищ углерода на планете. Растворяя карбонат кальция, микроорганизмы могли высвобождать CO₂ или другие углеродные соединения. В масштабах миллионов лет такая активность способна дополнять химическое выветривание и влиять на баланс углерода.

Ученые подчеркивают, что если подобные организмы были широко распространены в прошлом, их вклад стоит учитывать в моделях глобального углеродного цикла. Не исключено, что они частично объясняют древние колебания концентрации CO₂ в атмосфере.

Популярные вопросы о микротуннелях в породах

Как отличить биологические туннели от трещин?
По регулярности формы, параллельному расположению и химическому составу заполнения.

Могут ли такие организмы существовать сегодня?
Прямых доказательств нет, но полностью исключать их существование ученые не берутся.

Что важнее — геология или биология в этом открытии?
Ключевым считается их взаимодействие, показывающее, как жизнь могла влиять на планету незаметно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука биология
