Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пустыни пожирают Китай, но Пекин строит стену, которую видно из космоса: начинается битва за климат

Китай высадил более 66 млрд деревьев против опустынивания — LiveScience
Наука

Пески на севере Китая десятилетиями наступают на города, поля и деревни, меняя привычный ландшафт до неузнаваемости. В ответ страна запустила один из самых масштабных экологических проектов в истории — создание гигантского зелёного пояса, который уже видно из космоса. Его масштабы поражают, а последствия до сих пор вызывают споры среди учёных. Об этом сообщает издание LiveScience.

Пустыня Гоби в предгорьях хребта Бумбат-Хайрхан - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Ava_tar_59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пустыня Гоби в предгорьях хребта Бумбат-Хайрхан - panoramio

Почему пустыни на севере Китая наступают так быстро

Опустынивание в северных регионах Китая началось не вчера. Ещё с 1950-х годов земли постепенно теряли влагу и плодородие. География сыграла ключевую роль: Гималаи задерживают влажные воздушные массы с юга, создавая так называемую "дождевую тень". В результате осадков на севере всегда было мало.

Однако решающим фактором стало вмешательство человека. Активная вырубка лесов, расширение городов, распашка земель и чрезмерный выпас скота оголили почву. Без растительного покрова она стала крайне уязвимой к ветровой эрозии. По оценкам специалистов, пустыня Гоби ежегодно расширялась более чем на 3,5 тысячи квадратных километров, захватывая ранее пригодные для сельского хозяйства территории.

Песчаные бури и замкнутый круг деградации

Опустынивание привело не только к потере земель. По данным National Geographic, в отдельных районах песчаные бури происходят до десяти раз в месяц. Они наносят ущерб посевам, вынуждают людей покидать дома и резко ухудшают качество воздуха в крупных городах, включая Пекин.

Почвы теряют органическое вещество, становятся бесплодными, а восстановление без вмешательства человека практически невозможно. Так формируется порочный круг, разорвать который крайне сложно.

Что такое Великая зелёная стена Китая

Ответом на эту угрозу стал проект, запущенный в 1978 году. Его официальная цель — защитить три ключевых северных региона страны от дальнейшего наступления пустынь. Вдоль северной границы Китая начали формировать гигантский лесной пояс.

Ожидается, что к 2050 году "Великая зелёная стена" протянется примерно на 4500 километров. По информации LiveScience, на сегодняшний день уже высажено более 66 миллиардов деревьев, а в планах — добавить ещё около 34 миллиардов. В 2024 году была завершена лесная дуга вокруг пустыни Такламакан — важная символическая веха проекта.

Работает ли зелёный барьер на самом деле

На локальном уровне результаты заметны. В некоторых районах дюны отступили, а растительный покров вырос до 25%, тогда как в середине XX века он не превышал 10%. В ряде регионов фиксируется снижение частоты песчаных бурь.

Однако влияние на климат остаётся предметом дискуссий. Часть учёных считает, что улучшения связаны не только с посадками, но и с естественными климатическими циклами, включая колебания уровня осадков. Есть и уязвимые места: низкое разнообразие деревьев делает насаждения нестабильными. Так, в 2000 году один патоген уничтожил около миллиарда тополей в Нинся, показав слабость монокультур.

Вода, деревья и риск обратного эффекта

Ещё одна проблема — водный баланс. Во многих засушливых районах деревья требуют постоянного орошения, тогда как именно нехватка воды стала причиной деградации земель. Китайские учёные, в том числе Сянь Сюэ из Академии наук, неоднократно предупреждали: посадка лесов в дюнах без достаточных осадков может ускорить истощение почв.

Альтернативный подход предполагает восстановление естественных экосистем. Речь идёт о местных травах, кустарниках и устойчивых растениях, которые способны укреплять почву без интенсивного полива.

Как Китай меняет стратегию

Со временем проект стал более гибким. Вместо сплошной полосы леса всё чаще создаются "зелёные острова", восстанавливаются луга и внедряются более устойчивые древесные культуры. Такой мозаичный подход снижает нагрузку на экосистемы и повышает их устойчивость к болезням и засухам.

"Великая зелёная стена" остаётся крупнейшим в мире экспериментом по борьбе с опустыниванием. Его успех напрямую зависит от способности адаптироваться к природным условиям, а не бороться с ними в лоб.

Популярные вопросы о Великой зелёной стене Китая

Сколько деревьев уже посажено?
Более 66 миллиардов.

Когда проект планируют завершить?
Ориентировочно к 2050 году.

Меняет ли проект климат?
На локальном уровне — да, глобальное влияние остаётся спорным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы китай климат природа экология
Новости Все >
Конденсат в тёплом гараже повреждает металл авто
Мандарины могут вызвать изжогу при употреблении натощак — Глеб Астафьев
Нарколог Шуров: традиция напиваться в Новый год противоречит идее праздника
Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Сейчас читают
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Недвижимость
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Последние материалы
Китай высадил более 66 млрд деревьев против опустынивания — LiveScience
Рычание человека вызывает у собак страх и агрессию — кинолог Владимир Голубев
Недосып повышает уровень висцерального жира в брюшной полости
Перекопка разрушает микроканалы, созданные дождевыми червями
Конденсат в тёплом гараже повреждает металл авто
В регионы направили методичку по защите учителей при агрессии детей — Минпросвещения
Мандарины могут вызвать изжогу при употреблении натощак — Глеб Астафьев
Нарколог Шуров: традиция напиваться в Новый год противоречит идее праздника
Пояс для чулок назван главным модным аксессуаром 2026 года — Vogue
Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.