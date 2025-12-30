Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

В мексиканской пещере нашли артефакты исчезнувшего народа: тайна тлакотепехуа ожила спустя века

В пещере Тлайокок нашли ритуальные артефакты тлакотепехуа — спелеолог Катя Павлова
Наука

Глубоко под землёй, вдали от туристических маршрутов, мексиканская пещера неожиданно напомнила о забытом прошлом. Обычная спелеологическая экспедиция обернулась находкой, которая может изменить представления о доиспанской истории региона. Предметы, пролежавшие в темноте веками, указывают на следы исчезнувшей культуры. Об этом сообщает издание Xataka.

Пещера
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola.grancharov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пещера

Неожиданная находка в пещере Тлайокок

Пещера Тлайокок расположена в горах Герреро на юго-западе Мексики — регионе, богатом природными полостями и археологическими загадками. В сентябре 2023 года местный гид Адриан Бельтран и российская спелеолог Катя Павлова спустились в пещеру с целью картографирования её галерей.

Пройдя около 150 метров вглубь, исследователи оказались в изолированной камере, где внимание сразу привлекли странные предметы, лежащие прямо на поверхности. На первый взгляд они напоминали обычный мусор, но дальнейшее изучение показало, что находка куда значимее.

Артефакты, скрытые под землёй

В пещере были обнаружены три браслета, изготовленные из раковин. Рядом находились фрагменты чёрных дисков с зеркальной поверхностью из пирита, крупная раковина и обугленный кусок дерева. Позже археологи также зафиксировали раковину гигантской улитки.

После обращения к властям в марте находку официально исследовали мексиканские специалисты. Они подтвердили, что предметы имеют археологическую ценность и относятся к доиспанскому периоду.

Следы малоизвестной цивилизации

По оценкам археологов, артефакты пролежали в пещере с середины X до начала XVI века. Этот временной отрезок совпадает с периодом существования цивилизации тлакотепехуа — этнической группы, о которой сохранилось крайне мало письменных и материальных свидетельств.

"Эти предметы, вероятно, использовались в ритуалах, связанных с представлениями о сотворении мира и плодородии", — отмечает представитель Центра ИНА Герреро Куаутемок Рейес.

Подобные находки позволяют восполнить пробелы в знаниях о культурах, которые не оставили после себя масштабных городов или монументальной архитектуры.

Почему пещеры так важны для археологии

Пещеры во многих древних культурах считались священными местами. Они использовались для ритуалов, хранения культовых предметов и символизировали связь с подземным миром. Именно поэтому такие локации часто сохраняют уникальные артефакты в почти нетронутом виде.

Примером может служить пещера Ласко во Франции, где сохранились наскальные изображения возрастом десятки тысяч лет. Мексиканские пещеры играют аналогичную роль для истории Мезоамерики.

Что дают эти находки учёным

Обнаруженные предметы позволяют по-новому взглянуть на духовную жизнь народов гор Герреро. Даже несколько браслетов и фрагментов ритуальных объектов дают информацию о материалах, символике и верованиях исчезнувшей культуры.

Археологи подчёркивают, что дальнейшие исследования пещеры могут привести к новым открытиям и расширить представления о доиспанских цивилизациях Мексики.

Популярные вопросы о находке в пещере Тлайокок

Кто обнаружил артефакты?
Местный гид Адриан Бельтран и российская спелеолог Катя Павлова.

К какому периоду относятся находки?
Примерно с X по начало XVI века.

Какая цивилизация могла оставить эти предметы?
Предположительно тлакотепехуа — малоизвестная доиспанская культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы история мексика археология
Новости Все >
Конденсат в тёплом гараже повреждает металл авто
Мандарины могут вызвать изжогу при употреблении натощак — Глеб Астафьев
Нарколог Шуров: традиция напиваться в Новый год противоречит идее праздника
Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Сейчас читают
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Кизил становится плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Последние материалы
Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
В пещере Тлайокок нашли ритуальные артефакты тлакотепехуа — спелеолог Катя Павлова
Горячее питание подают на рейсах длительностью от 5 часов
Нетипичных для Техаса морских животных и птиц зафиксировали в 2025 году — MYSA
Лев и Козерог в отношениях склонны к борьбе за лидерство
Красная сумка стала главным акцентом зимних образов
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.