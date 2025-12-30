В мексиканской пещере нашли артефакты исчезнувшего народа: тайна тлакотепехуа ожила спустя века

Глубоко под землёй, вдали от туристических маршрутов, мексиканская пещера неожиданно напомнила о забытом прошлом. Обычная спелеологическая экспедиция обернулась находкой, которая может изменить представления о доиспанской истории региона. Предметы, пролежавшие в темноте веками, указывают на следы исчезнувшей культуры. Об этом сообщает издание Xataka.
Пещера Тлайокок расположена в горах Герреро на юго-западе Мексики — регионе, богатом природными полостями и археологическими загадками. В сентябре 2023 года местный гид Адриан Бельтран и российская спелеолог Катя Павлова спустились в пещеру с целью картографирования её галерей.
Пройдя около 150 метров вглубь, исследователи оказались в изолированной камере, где внимание сразу привлекли странные предметы, лежащие прямо на поверхности. На первый взгляд они напоминали обычный мусор, но дальнейшее изучение показало, что находка куда значимее.
В пещере были обнаружены три браслета, изготовленные из раковин. Рядом находились фрагменты чёрных дисков с зеркальной поверхностью из пирита, крупная раковина и обугленный кусок дерева. Позже археологи также зафиксировали раковину гигантской улитки.
После обращения к властям в марте находку официально исследовали мексиканские специалисты. Они подтвердили, что предметы имеют археологическую ценность и относятся к доиспанскому периоду.
По оценкам археологов, артефакты пролежали в пещере с середины X до начала XVI века. Этот временной отрезок совпадает с периодом существования цивилизации тлакотепехуа — этнической группы, о которой сохранилось крайне мало письменных и материальных свидетельств.
"Эти предметы, вероятно, использовались в ритуалах, связанных с представлениями о сотворении мира и плодородии", — отмечает представитель Центра ИНА Герреро Куаутемок Рейес.
Подобные находки позволяют восполнить пробелы в знаниях о культурах, которые не оставили после себя масштабных городов или монументальной архитектуры.
Пещеры во многих древних культурах считались священными местами. Они использовались для ритуалов, хранения культовых предметов и символизировали связь с подземным миром. Именно поэтому такие локации часто сохраняют уникальные артефакты в почти нетронутом виде.
Примером может служить пещера Ласко во Франции, где сохранились наскальные изображения возрастом десятки тысяч лет. Мексиканские пещеры играют аналогичную роль для истории Мезоамерики.
Обнаруженные предметы позволяют по-новому взглянуть на духовную жизнь народов гор Герреро. Даже несколько браслетов и фрагментов ритуальных объектов дают информацию о материалах, символике и верованиях исчезнувшей культуры.
Археологи подчёркивают, что дальнейшие исследования пещеры могут привести к новым открытиям и расширить представления о доиспанских цивилизациях Мексики.
Кто обнаружил артефакты?
Местный гид Адриан Бельтран и российская спелеолог Катя Павлова.
К какому периоду относятся находки?
Примерно с X по начало XVI века.
Какая цивилизация могла оставить эти предметы?
Предположительно тлакотепехуа — малоизвестная доиспанская культура.
