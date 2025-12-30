В мексиканской пещере нашли артефакты исчезнувшего народа: тайна тлакотепехуа ожила спустя века

Глубоко под землёй, вдали от туристических маршрутов, мексиканская пещера неожиданно напомнила о забытом прошлом. Обычная спелеологическая экспедиция обернулась находкой, которая может изменить представления о доиспанской истории региона. Предметы, пролежавшие в темноте веками, указывают на следы исчезнувшей культуры. Об этом сообщает издание Xataka.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola.grancharov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пещера

Неожиданная находка в пещере Тлайокок

Пещера Тлайокок расположена в горах Герреро на юго-западе Мексики — регионе, богатом природными полостями и археологическими загадками. В сентябре 2023 года местный гид Адриан Бельтран и российская спелеолог Катя Павлова спустились в пещеру с целью картографирования её галерей.

Пройдя около 150 метров вглубь, исследователи оказались в изолированной камере, где внимание сразу привлекли странные предметы, лежащие прямо на поверхности. На первый взгляд они напоминали обычный мусор, но дальнейшее изучение показало, что находка куда значимее.

Артефакты, скрытые под землёй

В пещере были обнаружены три браслета, изготовленные из раковин. Рядом находились фрагменты чёрных дисков с зеркальной поверхностью из пирита, крупная раковина и обугленный кусок дерева. Позже археологи также зафиксировали раковину гигантской улитки.

После обращения к властям в марте находку официально исследовали мексиканские специалисты. Они подтвердили, что предметы имеют археологическую ценность и относятся к доиспанскому периоду.

Следы малоизвестной цивилизации

По оценкам археологов, артефакты пролежали в пещере с середины X до начала XVI века. Этот временной отрезок совпадает с периодом существования цивилизации тлакотепехуа — этнической группы, о которой сохранилось крайне мало письменных и материальных свидетельств.

"Эти предметы, вероятно, использовались в ритуалах, связанных с представлениями о сотворении мира и плодородии", — отмечает представитель Центра ИНА Герреро Куаутемок Рейес.

Подобные находки позволяют восполнить пробелы в знаниях о культурах, которые не оставили после себя масштабных городов или монументальной архитектуры.

Почему пещеры так важны для археологии

Пещеры во многих древних культурах считались священными местами. Они использовались для ритуалов, хранения культовых предметов и символизировали связь с подземным миром. Именно поэтому такие локации часто сохраняют уникальные артефакты в почти нетронутом виде.

Примером может служить пещера Ласко во Франции, где сохранились наскальные изображения возрастом десятки тысяч лет. Мексиканские пещеры играют аналогичную роль для истории Мезоамерики.

Что дают эти находки учёным

Обнаруженные предметы позволяют по-новому взглянуть на духовную жизнь народов гор Герреро. Даже несколько браслетов и фрагментов ритуальных объектов дают информацию о материалах, символике и верованиях исчезнувшей культуры.

Археологи подчёркивают, что дальнейшие исследования пещеры могут привести к новым открытиям и расширить представления о доиспанских цивилизациях Мексики.

