Солнечный свет сопровождал человека на всём протяжении его эволюции и во многом определил наш внешний облик. Он повлиял на цвет кожи, структуру волос, строение глаз и даже на суточные ритмы. Несмотря на технологический прогресс, зависимость человека от света никуда не исчезла.
Миллионы лет жизнь наших предков была строго связана с дневным светом. Активность приходилась на светлое время суток, а отдых — на ночь, и этот режим глубоко закрепился в физиологии. Свет стал одним из ключевых факторов, формировавших зрение, обмен веществ и особенности поведения.
Некоторые исследователи предполагают, что даже переход к прямохождению был частично связан с солнечным воздействием. Вертикальное положение тела уменьшало площадь кожи, находящейся под прямыми лучами, и снижало риск перегрева в условиях жаркого климата. Подобные адаптации дополняли и другие механизмы биологической эволюции, включая влияние генетических изменений, о которых учёные говорят в контексте того, как древние вирусы повлияли на развитие человека.
Ранние представители Homo sapiens обладали тёмной кожей с высокой концентрацией меланина. Такая пигментация защищала организм от ультрафиолетового излучения, которое повреждает ДНК, ускоряет старение и разрушает фолиевую кислоту. При этом кожа всё же пропускала достаточно света для синтеза витамина D.
По мере расселения людей в регионы с более слабым солнечным излучением эволюционное давление изменилось. Светлая кожа стала преимуществом, поскольку позволяла эффективнее вырабатывать витамин D при дефиците ультрафиолета. Эти изменения происходили независимо в разных популяциях и заняли сравнительно небольшой по эволюционным меркам срок.
Вьющиеся волосы также могли играть защитную роль. Они создают дополнительный воздушный слой над кожей головы, снижая нагрев и уменьшая прямое воздействие солнца по сравнению с прямыми волосами.
Солнечный свет повлиял и на различия в строении глаз. У людей, живущих в северных широтах, радужка обычно содержит меньше пигмента, а глазницы могут быть крупнее. Считается, что такие особенности помогают улавливать максимум света в условиях его нехватки.
Однако в регионах с интенсивным солнцем эти же черты становятся уязвимостью. Светлая кожа и глаза хуже защищены от ультрафиолета, что повышает риск заболеваний глаз. Современная наука активно ищет способы компенсировать такие ограничения зрения, включая технологии, направленные на его восстановление, как в проектах, где нейрочипы рассматриваются как способ вернуть зрение.
Циркадный ритм — внутренние биологические часы — ещё одно наследие эволюции, тесно связанное со светом. Он регулирует сон, бодрствование, гормональные процессы и умственную работоспособность. Человек лучше всего функционирует при дневном освещении и плохо приспособлен к активности в темноте.
Наши ближайшие родственники — шимпанзе, гориллы и орангутанги — также активны днём, что указывает на древнее происхождение такого режима. Вероятно, он сформировался ещё на ранних этапах эволюции приматов и сохраняется уже десятки миллионов лет.
Развитие искусственного освещения частично освободило человека от жёсткой зависимости от солнца. Огонь, лампы и электричество позволили работать и отдыхать в любое время. Но эта свобода имеет последствия.
За последние десятилетия резко выросла распространённость близорукости. Исследования показывают, что дефицит естественного света и длительное пребывание при искусственном освещении повышают риск ухудшения зрения, особенно у людей с генетической предрасположенностью. Об этом сообщает The Conversation.
Свет сыграл ключевую роль в формировании человеческого тела и адаптаций. Он обеспечил защиту, помог выработке витаминов и сформировал биологические ритмы. В то же время как избыток, так и недостаток солнечного света увеличивают риски заболеваний кожи, глаз и нарушений сна.
