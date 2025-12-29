Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта

Ядерные катастрофы могут быть заметны из других звездных систем — Daily Mail
Наука

Идея первого контакта с внеземной цивилизацией обычно рисует зрелища уровня кино, но учёные всё чаще описывают гораздо менее романтичный сценарий. Новые выводы показывают: впервые мы, вероятно, столкнёмся не с процветающим обществом, а с цивилизацией на грани собственного исчезновения. Об этом сообщает Daily Mail.

Инопланетянин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инопланетянин

Почему первый контакт может быть мрачнее ожиданий

Доктор Дэвид Киппинг из Колумбийского университета объясняет: как яркие умирающие звёзды заметнее обычных, так и цивилизации, переживающие фазу катастрофического распада, выделяются энергетическими вспышками. Такие сигналы технически проще обнаружить, чем спокойное, устойчивое развитие.

По аналогии с редкими, но яркими сверхновыми, шумная цивилизация в финальной стадии может давать резкие всплески излучения, изменения атмосферы, тепловые выбросы. Их можно заметить чувствительными телескопами — даже если сама такая цивилизация крайне редка.

Киппинг подчёркивает: первые обнаруженные инопланетяне будут нетипичны. Они напоминают "самых шумных гостей на вечеринке" — заметных, но не репрезентативных для всего класса.

Какие сигналы могут выдать умирающую цивилизацию

Учёные говорят о нескольких возможных маркерах:
необычные кратковременные вспышки, резкие изменения яркости, сильные тепловые выбросы, возможные следы оружейных или промышленных процессов.

Гипотетически такие явления могут сопровождать ядерные конфликты, масштабные техногенные аварии, быстрые климатические изменения или распад инфраструктуры. Некоторые исследователи допускают, что знаменитый краткий радиосигнал мог быть примером подобного недолгого импульса.

Вместо ожидания чётких сообщений, Киппинг предлагает чаще сканировать всё небо в поисках редких аномалий — именно так может выглядеть первое обнаружение жизни.

Киношный контакт vs. научно ожидаемый

В фильмах контакт — это диалог, прилёт корабля или демонстрация технологий. В реальности, отмечают учёные, мы почти наверняка увидим не попытку общения, а след последнего энергетического всплеска.

Устойчивые цивилизации экономны, как современные энергоэффективные дома: они почти не теряют тепло. Поэтому они — менее заметны. Наоборот, распадающиеся общества выделяют избыток энергии и становятся ярче на фоне космоса, формируя техносигнатуры цивилизаций.

Плюсы и минусы эсхатологической гипотезы

Такой подход помогает по-новому оценить исследования внеземной жизни.

Преимущества

  • Объясняет отсутствие типичных сигналов.
  • Помогает искать редкие вспышки и аномалии.
  • Развивает методы широкого нецелевого наблюдения.
  • Связывает астрономию и модели развития цивилизаций.

Недостатки

  • Сценарий основан на вероятностях.
  • Интерпретация аномалий остаётся сложной.
  • Короткие сигналы трудно подтвердить повторно.
  • Такой прогноз рисует не самый оптимистичный контакт.

Популярные вопросы

Почему мы не ищем процветающие цивилизации

Они менее заметны: устойчивое общество не производит мощных энергетических выбросов.

Может ли первый сигнал быть случайным

Да, вероятно это будет краткая вспышка, а не осмысленное сообщение.

Что считать признаком цивилизации

Аномальное излучение, вспышки энергии, внезапные изменения атмосферы планеты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые космос астрономия исследование
