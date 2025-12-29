Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Это вода из ранней Вселенной: астрономы обнаружили вокруг квазара невероятный космический океан

В квазаре APM 08279+5255 обнаружено крупнейшее хранилище воды — Earth
Наука

Иногда космос раскрывает детали, которые переворачивают привычные представления о том, какой была Вселенная в молодости. Одно из таких открытий связано с квазаром APM 08279+5255, у которого обнаружили гигантское облако водяного пара колоссальной массы. Его объём сопоставим с триллионами земных океанов и относится к эпохе, когда галактики только формировались. Об этом сообщает издание Earth. com.

Чёрная дыра
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Чёрная дыра

Уникальный квазар и масштаб найденной воды

APM 08279+5255 расположен на расстоянии более 12 млрд световых лет, поэтому астрономы видят его в состоянии ранней Вселенной. Центральная сверхмассивная чёрная дыра активно поглощает газ и излучает свет во всех диапазонах. Спектр объекта указывает, что он относится к типу BAL — квазаров, чьи быстрые газовые ветры образуют широкие абсорбционные линии.

Водяной пар впервые заметили учёные, работавшие с интерферометром во Франции. Позднее группа NASA подтвердила находку, зарегистрировав несколько спектральных линий. Это позволило оценить масштаб облака: масса водяного пара примерно в 140 триллионов раз превышает объём воды на Земле. Присутствие таких молекул в молодой Вселенной говорит о раннем формировании сложных веществ.

Почему объект кажется настолько ярким

Квазар выделяется сверхвысокой светимостью: его мощность превышает солнечную в квадриллионы раз. Чтобы объяснить такую яркость, астрономы рассматривают гравитационное линзирование — эффект, при котором массивный объект на переднем плане усиливает свет далёкого источника.

Модели показывают, что яркость могла быть увеличена примерно в 40 раз. Даже с учётом поправок объект остаётся одним из самых мощных квазаров, известных на сегодняшний день. Плотная пыль вблизи ядра преобразует высокоэнергетическое излучение в инфракрасное, что подтверждается спектральным распределением энергии. Радио- и рентгеновские наблюдения соответствуют поведению типичных BAL-квазаров.

Что даёт науке такое открытие

APM 08279+5255 помогает уточнить представления о том, как росли галактики и чёрные дыры. Обнаруженный водяной пар указывает, что во Вселенной раннего периода существовало достаточно сложных молекул. По оценкам, запас газа способен увеличить массу центральной чёрной дыры в несколько раз, хотя часть вещества может перейти в звёзды или быть выброшена наружу.

Открытие также подчёркивает важность анализа архивных данных: в существующих каталогах могут скрываться другие подобные объекты, яркость которых усиливает линзирование, как это происходит при наблюдении крошечных красных точек в глубоком космосе.

Сравнение APM 08279+5255 с другими дальними квазарами

Большинство квазаров с высоким красным смещением выглядят тускло и покрыты пылью. APM 08279+5255 выделяется мощностью, наличием огромного облака воды и признаком линзирования. Подобное сочетание делает его ценным объектом для изучения ранних процессов звездообразования и роста чёрных дыр. Его спектральные особенности позволяют проводить более тонкие измерения состава газа, чего сложно достичь для многих далёких квазаров.

Популярные вопросы

Как обнаружили воду

По спектральным линиям, характерным для водяного пара, зарегистрированным в субмиллиметровом диапазоне.

Почему вода в столь ранней Вселенной важна

Она показывает, что сложные молекулы формировались рано и участвовали в охлаждении газа и рождении звёзд.

Может ли чёрная дыра поглотить всё облако

Часть газа уйдёт в аккрецию, остальное может образовать звёзды или быть выброшено из системы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука космос ученые открытия астрономия исследование
Новости Все >
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace
Прудовые лягушки поедают шершней без отравления — данные Университета Кобе
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Сейчас читают
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Боковой пробор из 80-х снова становится трендом зимы 2026 — стилист Бенджамин Мохапи
Haval Jolion тише на трассе, чем Lada Granta
Домашний горячий шоколад готовят из трех ингредиентов без сахара
Полёты над Мачу-Пикчу запретили ради защиты наследия инков
В декабре почва сохраняет биологическую активность — Flam Energie
Томат "Лотарингская красавица" даёт плоды массой до 500 г
Wi-Fi-геолокация ускоряет отклик навигатора
Розмарин снижает отёчность ног за счёт противовоспалительного действия
Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3 метров — RSPB
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.