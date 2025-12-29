Это вода из ранней Вселенной: астрономы обнаружили вокруг квазара невероятный космический океан

Иногда космос раскрывает детали, которые переворачивают привычные представления о том, какой была Вселенная в молодости. Одно из таких открытий связано с квазаром APM 08279+5255, у которого обнаружили гигантское облако водяного пара колоссальной массы. Его объём сопоставим с триллионами земных океанов и относится к эпохе, когда галактики только формировались. Об этом сообщает издание Earth. com.
APM 08279+5255 расположен на расстоянии более 12 млрд световых лет, поэтому астрономы видят его в состоянии ранней Вселенной. Центральная сверхмассивная чёрная дыра активно поглощает газ и излучает свет во всех диапазонах. Спектр объекта указывает, что он относится к типу BAL — квазаров, чьи быстрые газовые ветры образуют широкие абсорбционные линии.
Водяной пар впервые заметили учёные, работавшие с интерферометром во Франции. Позднее группа NASA подтвердила находку, зарегистрировав несколько спектральных линий. Это позволило оценить масштаб облака: масса водяного пара примерно в 140 триллионов раз превышает объём воды на Земле. Присутствие таких молекул в молодой Вселенной говорит о раннем формировании сложных веществ.
Квазар выделяется сверхвысокой светимостью: его мощность превышает солнечную в квадриллионы раз. Чтобы объяснить такую яркость, астрономы рассматривают гравитационное линзирование — эффект, при котором массивный объект на переднем плане усиливает свет далёкого источника.
Модели показывают, что яркость могла быть увеличена примерно в 40 раз. Даже с учётом поправок объект остаётся одним из самых мощных квазаров, известных на сегодняшний день. Плотная пыль вблизи ядра преобразует высокоэнергетическое излучение в инфракрасное, что подтверждается спектральным распределением энергии. Радио- и рентгеновские наблюдения соответствуют поведению типичных BAL-квазаров.
APM 08279+5255 помогает уточнить представления о том, как росли галактики и чёрные дыры. Обнаруженный водяной пар указывает, что во Вселенной раннего периода существовало достаточно сложных молекул. По оценкам, запас газа способен увеличить массу центральной чёрной дыры в несколько раз, хотя часть вещества может перейти в звёзды или быть выброшена наружу.
Открытие также подчёркивает важность анализа архивных данных: в существующих каталогах могут скрываться другие подобные объекты, яркость которых усиливает линзирование, как это происходит при наблюдении крошечных красных точек в глубоком космосе.
Большинство квазаров с высоким красным смещением выглядят тускло и покрыты пылью. APM 08279+5255 выделяется мощностью, наличием огромного облака воды и признаком линзирования. Подобное сочетание делает его ценным объектом для изучения ранних процессов звездообразования и роста чёрных дыр. Его спектральные особенности позволяют проводить более тонкие измерения состава газа, чего сложно достичь для многих далёких квазаров.
По спектральным линиям, характерным для водяного пара, зарегистрированным в субмиллиметровом диапазоне.
Она показывает, что сложные молекулы формировались рано и участвовали в охлаждении газа и рождении звёзд.
Часть газа уйдёт в аккрецию, остальное может образовать звёзды или быть выброшено из системы.
