Мария Круглова

На радарах снова всплыла Зона 51: секретный самолёт ВВС зашёл на посадку, вызвав новую волну догадок

Зона 51 расположена на испытательном полигоне ВВС США в Неваде — Daily Mail
Наука

Редкие полёты служебных самолётов в направлении закрытых объектов неизменно вызывают интерес, особенно когда речь идёт о Зоне 51 — одном из самых охраняемых мест США. На этой неделе в небе Невады заметили борт из секретного флота Janet, который совершил короткий рейс на территорию базы. Полёт зафиксировали сервисы отслеживания, а его цель остаётся неизвестной, сообщает Daily Mail.

Силуэт самолёта над пустынным пейзажем
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Силуэт самолёта над пустынным пейзажем

Заметный рейс в закрытую зону

Самолёты Janet — это небольшой парк лайнеров Boeing, выполняющих перелёты между Лас-Вегасом и объектами Министерства обороны, куда нельзя добраться по земле. Они перевозят сотрудников подрядчиков, военных и специалистов, имеющих доступ к секретной информации. Борт, замеченный в понедельник, вылетел из аэропорта имени Гарри Рида в 8:25 утра и уже через 17 минут приземлился в Зоне 51.
Подобные рейсы для этого направления обычны: за неделю самолёты совершили несколько перелётов по схожему маршруту. Средняя длительность — не более 20 минут, что делает Janet фактически "воздушным мостом" между Лас-Вегасом и закрытой территорией полигона.

Зона 51 известна по проектам времён холодной войны: здесь испытывали самолёт-разведчик U-2 и другие образцы техники, многие из которых оставались засекреченными десятилетиями. Из-за особого статуса объекта вокруг него возникло множество версий о хранящихся внутри разработках, сопоставимых по уровню закрытости с миссиями вроде Boeing E-6B Mercury.

Что известно о секретности объекта

Территория располагает шестью взлётно-посадочными полосами, включая одну из самых длинных в мире. Доступ к объекту полностью ограничен, а периметр охраняется многоуровневой системой безопасности.
Высокий уровень секретности стал основой для многочисленных спекуляций и обсуждений. Любые упоминания о технологиях, которые могли разрабатываться на полигоне, остаются в статусе неподтверждённых сведений. При этом бывшие сотрудники и журналисты, работавшие с темой авиационных проектов, периодически вспоминают о засекреченных программах прошлого.

"У нас есть вещи, которые буквально выходят за пределы этого мира", — говорится в интервью авиационного журналиста, пересказывающего слова собеседника из числа сотрудников объектов ВВС.

Подобные высказывания цитируются уже много лет, однако официальные данные о разработках далее уровня допущенной рассекреченной информации не публикуются.

Что может скрываться в Зоне 51: взгляд экспертов и версии

Зона 51 служила местом испытаний новейших самолётов с 1950-х годов. Известно, что здесь работали программы малозаметных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы и высотной разведывательной техники. Версии о "необычных" летательных аппаратах или скоростных объектах относятся к области неподтверждённых свидетельств: часть источников ссылается на анонимных собеседников, часть — на наблюдения гражданских авиационных служб, фиксирующих нестандартные режимы полётов.

Интерес к объекту усиливается из-за сроков рассекречивания старых программ. Документы конца XX века действительно могут стать доступными после истечения 25- или 50-летних периодов, но это зачастую касается лишь ограниченной части архивов.

Закрытые объекты ВВС США

Зона 51 считается одним из наиболее охраняемых полигонов США. В отличие от других баз, её инфраструктура удалена от населённых пунктов, а доступ осуществляется только воздушным транспортом. Другие объекты, такие как Эдвардс или Неллис, участвуют в программах испытаний открыто, тогда как Зона 51 предназначена для закрытых проектов. Между ними различается уровень допуска, объём выполняемых исследований и степень секретности.

Популярные вопросы

Можно ли посетить объект

Нет, территория полностью закрыта, доступ имеют только сотрудники с соответствующим уровнем допуска.

Публикуются ли данные о работах на полигоне

Лишь частично: рассекречиваются программы прошлых лет, текущие разработки остаются недоступными.

Правда ли, что там проводят испытания экспериментальной авиации

Объект исторически связан с испытаниями техники, однако сведения о современных проектах официально не раскрываются.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
