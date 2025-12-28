Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пустыня, где дождя не видели веками: природный феномен, который называют вратами на другую планету

Среднегодовое количество осадков в Атакаме не превышает 4 мм
Наука

Пока одни уголки планеты утопают в дождях, существуют территории, где небо будто забывает о влаге на сотни лет. Самым ярким примером такой природной крайности считается пустыня Атакама — место, где осадки почти не фиксируются вовсе. Это уникальный природный ландшафт с историей абсолютной сухости, не имеющий аналогов на Земле.

Туманная пустыня
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Туманная пустыня

Где находится самая засушливая пустыня планеты

Атакама тянется вдоль Тихоокеанского побережья Чили, частично заходя в Перу. Её площадь составляет около 105 тысяч км². Эти пространства напоминают кадры с марсианской поверхности: выжженные камни, соляные корки, пыль и минимальная растительность. Неудивительно, что учёные используют её как аналог марсианской поверхности для полевых исследований и тестирования техники.

Некоторые метеостанции на территории пустыни ни разу не зафиксировали дождь. В среднем за год здесь выпадает не более 4 мм осадков — это значительно меньше, чем в любой другой пустыне мира. По оценкам исследователей, в ряде районов существенных дождей не было с конца XVI века до 1971 года.

При этом климат Атакамы нельзя назвать экстремально жарким: в приморской Антофагасте средняя летняя температура держится на отметке около 18 °C. Холодное течение и особенности циркуляции воздуха делают пустыню прохладной, но абсолютно сухой.

Почему Атакама почти не получает влаги

Экстремальная засушливость объясняется уникальным сочетанием природных условий. С запада пустыню охлаждает течение Гумбольдта — холодная вода снижает температуру приземных слоёв воздуха и препятствует образованию облаков. С востока мягкие и влажные массы из Амазонии блокируют Анды, выступающие непреодолимым барьером.

Такая "климатическая ловушка" лишает регион дождей и снежных осадков. Даже на высоте свыше 6000 метров здесь нет ледников, за исключением нескольких вершин. Некоторые древние русла рек остаются сухими уже более 120 тысяч лет.

Иногда пустыню покрывают плотные туманы — каманчаки. Они не дают дождя, но создают минимальную влажность, благодаря которой на отдельных участках сохраняется жизнь.

Жизнь в экстремальной сухости: растения и животные

Несмотря на репутацию безжизненного пространства, Атакама удивляет разнообразием флоры и фауны. В долинах и ближе к океану можно встретить выносливые суккуленты, кактусы и травы. Периодически здесь происходит редкое явление — "цветущая пустыня", когда после необычных осадков поверхность покрывается яркими цветами.

Животный мир также разнообразен: в разных зонах обитают ящерицы, скорпионы, птицы вроде фламинго и пингвинов, а также лисицы, вискачи, гуанако и викуньи. Но существуют и участки, где не выживает никто — они признаны самыми сухими природными зонами на Земле, сообщает Techinsider.

Популярные вопросы

Можно ли увидеть здесь растения

Да, но только в более мягких участках и долинах, куда попадают туманы.

Почему здесь так мало осадков

Пустыня зажата между холодным океаническим течением и Андами, которые блокируют влажный воздух.

Можно ли путешествовать самостоятельно

Рекомендуется делать это только с гидом: отсутствие воды и ориентиров делает местность опасной.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат ученые природа растения животные экология исследование
Новости Все >
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Томаты разделили на четыре прикладные группы
Тёмное кольцо на стенках ванны появляется из-за мыльного налёта и минералов
Ольга Бузова и Филипп Киркоров устроили репетицию свадьбы
Гены устойчивости к антибиотикам существовали задолго до медицины — Biocontaminant
Смена приоритетов банков — от потребителей к бизнесу не случайна — Мехтиев
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Сейчас читают
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Еда и рецепты
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Новости спорта
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Агрессивные шампуни нарушают защитный барьер кожи
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Тёмное кольцо на стенках ванны появляется из-за мыльного налёта и минералов
Моторное масло темнеет из-за удержания продуктов сгорания — директор Артём Чальцев
Шоколад, растопленный на водяной бане, смешивают с маслом и маскарпоне для крема
Ольга Бузова и Филипп Киркоров устроили репетицию свадьбы
Силовые тренировки после 50 останавливают потерю мышечной массы — Diário do Comércio
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Йога приводит к снижению артериального давления
Гены устойчивости к антибиотикам существовали задолго до медицины — Biocontaminant
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.