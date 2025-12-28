Пустыня, где дождя не видели веками: природный феномен, который называют вратами на другую планету

Среднегодовое количество осадков в Атакаме не превышает 4 мм

Пока одни уголки планеты утопают в дождях, существуют территории, где небо будто забывает о влаге на сотни лет. Самым ярким примером такой природной крайности считается пустыня Атакама — место, где осадки почти не фиксируются вовсе. Это уникальный природный ландшафт с историей абсолютной сухости, не имеющий аналогов на Земле.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Туманная пустыня

Где находится самая засушливая пустыня планеты

Атакама тянется вдоль Тихоокеанского побережья Чили, частично заходя в Перу. Её площадь составляет около 105 тысяч км². Эти пространства напоминают кадры с марсианской поверхности: выжженные камни, соляные корки, пыль и минимальная растительность. Неудивительно, что учёные используют её как аналог марсианской поверхности для полевых исследований и тестирования техники.

Некоторые метеостанции на территории пустыни ни разу не зафиксировали дождь. В среднем за год здесь выпадает не более 4 мм осадков — это значительно меньше, чем в любой другой пустыне мира. По оценкам исследователей, в ряде районов существенных дождей не было с конца XVI века до 1971 года.

При этом климат Атакамы нельзя назвать экстремально жарким: в приморской Антофагасте средняя летняя температура держится на отметке около 18 °C. Холодное течение и особенности циркуляции воздуха делают пустыню прохладной, но абсолютно сухой.

Почему Атакама почти не получает влаги

Экстремальная засушливость объясняется уникальным сочетанием природных условий. С запада пустыню охлаждает течение Гумбольдта — холодная вода снижает температуру приземных слоёв воздуха и препятствует образованию облаков. С востока мягкие и влажные массы из Амазонии блокируют Анды, выступающие непреодолимым барьером.

Такая "климатическая ловушка" лишает регион дождей и снежных осадков. Даже на высоте свыше 6000 метров здесь нет ледников, за исключением нескольких вершин. Некоторые древние русла рек остаются сухими уже более 120 тысяч лет.

Иногда пустыню покрывают плотные туманы — каманчаки. Они не дают дождя, но создают минимальную влажность, благодаря которой на отдельных участках сохраняется жизнь.

Жизнь в экстремальной сухости: растения и животные

Несмотря на репутацию безжизненного пространства, Атакама удивляет разнообразием флоры и фауны. В долинах и ближе к океану можно встретить выносливые суккуленты, кактусы и травы. Периодически здесь происходит редкое явление — "цветущая пустыня", когда после необычных осадков поверхность покрывается яркими цветами.

Животный мир также разнообразен: в разных зонах обитают ящерицы, скорпионы, птицы вроде фламинго и пингвинов, а также лисицы, вискачи, гуанако и викуньи. Но существуют и участки, где не выживает никто — они признаны самыми сухими природными зонами на Земле, сообщает Techinsider.

Популярные вопросы

Можно ли увидеть здесь растения

Да, но только в более мягких участках и долинах, куда попадают туманы.

Почему здесь так мало осадков

Пустыня зажата между холодным океаническим течением и Андами, которые блокируют влажный воздух.

Можно ли путешествовать самостоятельно

Рекомендуется делать это только с гидом: отсутствие воды и ориентиров делает местность опасной.