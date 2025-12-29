В Чернобыле нашли существо, которое питается радиацией: оно выживает там, где всё исчезает

Гриб в зоне отчуждения использует радиацию как энергию — Forbes

Чернобыльская зона отчуждения до сих пор считается одним из самых опасных мест на планете. Однако именно там ученые обнаружили живой организм, для которого смертельная радиация стала источником энергии. Этот феномен заставляет по-новому взглянуть на пределы выживаемости жизни. Об этом сообщает Forbes.

Фото: commons.wikimedia.org by Barisandi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гриб

Жизнь там, где радиация убивает

26 апреля 1986 года взрыв реактора № 4 на Чернобыльской АЭС привел к крупнейшей ядерной катастрофе в истории. Даже спустя десятилетия уровень излучения вблизи реактора остается смертельно опасным для большинства живых существ. Тем удивительнее, что именно на стенах разрушенного реактора ученые нашли организм, который не просто выживает, а активно развивается.

Речь идет о микроскопическом грибе Cladosporium sphaerospermum. Он был зафиксирован в зоне с экстремально высоким уровнем радиации, где, казалось бы, не может существовать сложная форма жизни.

Гриб, который питается радиацией

Исследование, опубликованное в журнале Nature еще в 2008 году, показало: Cladosporium sphaerospermum относится к так называемым радиотрофным грибам. Это означает, что он использует ионизирующее излучение как источник энергии для роста.

Механизм этого процесса часто сравнивают с фотосинтезом у растений. Если растения преобразуют солнечный свет в энергию, то этот гриб использует радиацию. Ключевую роль в этом играет меланин — пигмент, известный человеку по цвету кожи и волос.

Роль меланина в выживании

Меланин в клетках гриба выполняет сразу несколько функций. Он поглощает ионизирующее излучение и, по данным ученых, способствует преобразованию радиационной энергии в химическую, необходимую для роста. Именно поэтому гриб имеет темный окрас и чувствует себя особенно комфортно в радиоактивной среде.

Cladosporium sphaerospermum — не единственный представитель этой группы. К радиотрофным грибам также относятся Wangiella dermatitis и Cryptococcus neoformans, однако именно чернобыльский вид стал самым известным благодаря месту обнаружения.

От зоны отчуждения до космоса

Необычные свойства гриба привлекли внимание исследователей далеко за пределами экологии. Cladosporium sphaerospermum уже тестировался в условиях космоса, включая эксперименты на Международной космической станции.

Рассматривается возможность его использования в будущих миссиях на Луну и Марс. Потенциально такие грибы могут стать основой биологических экранов, защищающих людей и оборудование от космической радиации, причем с меньшими затратами по сравнению с традиционными материалами.

Ограничения и реальность

Несмотря на сенсационные перспективы, гриб не является "очистителем" радиации в привычном смысле. По оценкам ученых, даже с учетом его свойств полное естественное снижение радиационного фона в Чернобыльской зоне займет десятки тысяч лет.

Тем не менее, само существование такого организма расширяет понимание того, как жизнь может адаптироваться к экстремальным условиям, считавшимся ранее абсолютно непригодными.

Популярные вопросы о грибах Чернобыля

Что именно "ест" этот гриб?

Он использует ионизирующее излучение как источник энергии для роста.

Опасен ли он для человека?

В обычных условиях нет, но любые эксперименты требуют лабораторного контроля.

Можно ли очистить Чернобыль с его помощью?

Нет, процесс естественного снижения радиации слишком длительный.

Почему его изучают для космоса?

Из-за способности поглощать радиацию и выживать в экстремальной среде.