Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

В Чернобыле нашли существо, которое питается радиацией: оно выживает там, где всё исчезает

Гриб в зоне отчуждения использует радиацию как энергию — Forbes
Наука

Чернобыльская зона отчуждения до сих пор считается одним из самых опасных мест на планете. Однако именно там ученые обнаружили живой организм, для которого смертельная радиация стала источником энергии. Этот феномен заставляет по-новому взглянуть на пределы выживаемости жизни. Об этом сообщает Forbes.

Гриб
Фото: commons.wikimedia.org by Barisandi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гриб

Жизнь там, где радиация убивает

26 апреля 1986 года взрыв реактора № 4 на Чернобыльской АЭС привел к крупнейшей ядерной катастрофе в истории. Даже спустя десятилетия уровень излучения вблизи реактора остается смертельно опасным для большинства живых существ. Тем удивительнее, что именно на стенах разрушенного реактора ученые нашли организм, который не просто выживает, а активно развивается.

Речь идет о микроскопическом грибе Cladosporium sphaerospermum. Он был зафиксирован в зоне с экстремально высоким уровнем радиации, где, казалось бы, не может существовать сложная форма жизни.

Гриб, который питается радиацией

Исследование, опубликованное в журнале Nature еще в 2008 году, показало: Cladosporium sphaerospermum относится к так называемым радиотрофным грибам. Это означает, что он использует ионизирующее излучение как источник энергии для роста.

Механизм этого процесса часто сравнивают с фотосинтезом у растений. Если растения преобразуют солнечный свет в энергию, то этот гриб использует радиацию. Ключевую роль в этом играет меланин — пигмент, известный человеку по цвету кожи и волос.

Роль меланина в выживании

Меланин в клетках гриба выполняет сразу несколько функций. Он поглощает ионизирующее излучение и, по данным ученых, способствует преобразованию радиационной энергии в химическую, необходимую для роста. Именно поэтому гриб имеет темный окрас и чувствует себя особенно комфортно в радиоактивной среде.

Cladosporium sphaerospermum — не единственный представитель этой группы. К радиотрофным грибам также относятся Wangiella dermatitis и Cryptococcus neoformans, однако именно чернобыльский вид стал самым известным благодаря месту обнаружения.

От зоны отчуждения до космоса

Необычные свойства гриба привлекли внимание исследователей далеко за пределами экологии. Cladosporium sphaerospermum уже тестировался в условиях космоса, включая эксперименты на Международной космической станции.

Рассматривается возможность его использования в будущих миссиях на Луну и Марс. Потенциально такие грибы могут стать основой биологических экранов, защищающих людей и оборудование от космической радиации, причем с меньшими затратами по сравнению с традиционными материалами.

Ограничения и реальность

Несмотря на сенсационные перспективы, гриб не является "очистителем" радиации в привычном смысле. По оценкам ученых, даже с учетом его свойств полное естественное снижение радиационного фона в Чернобыльской зоне займет десятки тысяч лет.

Тем не менее, само существование такого организма расширяет понимание того, как жизнь может адаптироваться к экстремальным условиям, считавшимся ранее абсолютно непригодными.

Популярные вопросы о грибах Чернобыля

Что именно "ест" этот гриб?
Он использует ионизирующее излучение как источник энергии для роста.

Опасен ли он для человека?
В обычных условиях нет, но любые эксперименты требуют лабораторного контроля.

Можно ли очистить Чернобыль с его помощью?
Нет, процесс естественного снижения радиации слишком длительный.

Почему его изучают для космоса?
Из-за способности поглощать радиацию и выживать в экстремальной среде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы грибы наука космос радиация биология экология чернобыль
Новости Все >
Суп из черноглазого гороха готовят с колбасой и говяжьим фаршем — Allrecipes
Аксаков предрёк снижение ключевой ставки до 9%
Звездопад Квадрантиды в январе 2026 года достигнет 120 метеоров в час
Мальва выросла до полутора метров в естественной среде — Ciceksel
Индейка вместо колбасы делает вкус Оливье более современным — шеф-повара
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Сейчас читают
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Последние материалы
Суп из черноглазого гороха готовят с колбасой и говяжьим фаршем — Allrecipes
Правомерные вопросы ДПС ограничены должностной инструкцией
Аксаков предрёк снижение ключевой ставки до 9%
Белые и серебристые тени создают эффект холодного сияния
Звездопад Квадрантиды в январе 2026 года достигнет 120 метеоров в час
Моаи на острове Пасхи устанавливали без известной технологии
Мальва выросла до полутора метров в естественной среде — Ciceksel
Индейка вместо колбасы делает вкус Оливье более современным — шеф-повара
Пингвины Адели дарят камешки для строительства гнезда — The Guardian
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.