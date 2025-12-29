Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Валун весом с тысячу тонн оказался на утёсе: Тонга раскрывает тайну древней катастрофы

Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Наука

В самом центре архипелага Тонга ученые обнаружили немой след катастрофы, произошедшей задолго до появления письменной истории. Огромная глыба известняка весом более тысячи тонн оказалась там, где ей физически не должно было быть. Ее происхождение указывает на волну такой силы, которая меняет представления о возможностях океана. Об этом сообщает научное издание Marine Geology.

Крутые скалы
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Крутые скалы

Неожиданная находка на вершине утёса

На острове Тонгатапу, примерно в сорока метрах над уровнем моря и более чем в двухстах метрах от современной береговой линии, в 2024 году была обнаружена гигантская известняковая глыба. Местные фермеры обратили внимание исследователей на странное каменное образование, скрытое густой растительностью и не отмеченное на геологических картах.

Объект получил название Мака Лахи. Его размеры сопоставимы с двухэтажным домом: около 14 метров в длину, 12 метров в ширину и почти 7 метров в высоту. Масса валуна составляет приблизительно 1180 тонн. Такое расположение исключает версии оползня или обычного морского переноса.

Откуда появился камень весом 1180 тонн

Команда геологов под руководством Мартина Келера из Университета Квинсленда установила, что Мака Лахи — это фрагмент скалы, оторванный от прибрежного утеса. Подсказкой стали особенности структуры породы и следы водных отложений на поверхности камня.

Анализ кальцитовых слоев, сформированных стекающей водой, позволил провести датировку. Ученые пришли к выводу, что катастрофическое событие произошло около 6890 лет назад, в начале голоцена. Это делает Мака Лахи одним из древнейших и нагляднейших свидетельств экстремального природного катаклизма в Тихом океане.

Какая волна могла переместить мегакласт

Чтобы понять масштаб произошедшего, исследователи применили гидродинамическое моделирование. Они проверили разные сценарии экстремальных волн и пришли к однозначному выводу: для перемещения такого объекта потребовалась волна высотой около 50 метров и продолжительностью не менее 90 секунд.

Скорость потока в момент удара должна была превышать 22 метра в секунду, что эквивалентно примерно 45 км/ч. Для сравнения, даже самые разрушительные цунами современной истории — в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011 году — были значительно ниже по высоте волны.

Возможная причина: вулканический коллапс

Наиболее вероятным источником такой волны ученые считают масштабный вулканический обвал. Речь идет о резком смещении горной массы в море в районе вулканической дуги Тофуа, где и сегодня сохраняется высокая тектоническая нестабильность.

Такой коллапс мог породить гигантскую волну, способную сорвать камень с утеса, протащить его через известняковую платформу и забросить на нынешнее место. Эта гипотеза пока уточняется и требует дополнительных исследований морского дна.

Что Мака Лахи рассказывает об истории цунами

Мака Лахи — редкий пример так называемого мегакласта, перенесенного морем на экстремальную высоту. Большинство валунов, связанных с цунами, находят у береговой линии, а не на вершинах утесов.

Как отмечает IFLScience, этот камень считается самым крупным валуном, когда-либо заброшенным волной с вершины скалы, и входит в тройку крупнейших в мире объектов, перемещенных океаном. Его сохранность делает находку особенно ценной для науки.

Уроки для современных прибрежных регионов

Открытие Мака Лахи подчеркивает уязвимость тихоокеанских островов перед редкими, но крайне мощными катастрофами. Высота в 30-40 метров, традиционно считавшаяся безопасной, не всегда защищает от вулканических цунами.

В 2022 году извержение вулкана Хунга-Тонга — Хунга-Хаапай уже привело к гибели людей в этом регионе. Исследователи отмечают, что последствия могли быть гораздо масштабнее, если бы не внешние факторы, ограничившие присутствие населения.

Популярные вопросы о мегаволнах и мегакластах

Что такое мегакласт?
Это крупный каменный блок, перенесенный морем в результате экстремального события.

Почему обычные волны не могли переместить Мака Лахи?
Из-за его массы, высоты расположения и удаленности от берега.

Насколько редки такие события?
Они происходят крайне редко, но обладают колоссальной разрушительной силой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука тихий океан
Новости Все >
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Сейчас читают
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Новости спорта
Утренние тренировки ускоряют метаболизм на день
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Последние материалы
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Винтажные платки из 1920-х возвращается в повседневные образы — Harper's Bazaar
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Мопсы и бульдоги плохо переносят длительный бег из-за особенностей дыхания
Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Регулярная физическая активность улучшает здоровье сердца
Мел снижает кислотность почвы и останавливает рост мха
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.