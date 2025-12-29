Валун весом с тысячу тонн оказался на утёсе: Тонга раскрывает тайну древней катастрофы

Цунами 7000 лет назад перенесло валун 1180 тонн вглубь Тонги — геолог Мартин Келер

В самом центре архипелага Тонга ученые обнаружили немой след катастрофы, произошедшей задолго до появления письменной истории. Огромная глыба известняка весом более тысячи тонн оказалась там, где ей физически не должно было быть. Ее происхождение указывает на волну такой силы, которая меняет представления о возможностях океана. Об этом сообщает научное издание Marine Geology.

Неожиданная находка на вершине утёса

На острове Тонгатапу, примерно в сорока метрах над уровнем моря и более чем в двухстах метрах от современной береговой линии, в 2024 году была обнаружена гигантская известняковая глыба. Местные фермеры обратили внимание исследователей на странное каменное образование, скрытое густой растительностью и не отмеченное на геологических картах.

Объект получил название Мака Лахи. Его размеры сопоставимы с двухэтажным домом: около 14 метров в длину, 12 метров в ширину и почти 7 метров в высоту. Масса валуна составляет приблизительно 1180 тонн. Такое расположение исключает версии оползня или обычного морского переноса.

Откуда появился камень весом 1180 тонн

Команда геологов под руководством Мартина Келера из Университета Квинсленда установила, что Мака Лахи — это фрагмент скалы, оторванный от прибрежного утеса. Подсказкой стали особенности структуры породы и следы водных отложений на поверхности камня.

Анализ кальцитовых слоев, сформированных стекающей водой, позволил провести датировку. Ученые пришли к выводу, что катастрофическое событие произошло около 6890 лет назад, в начале голоцена. Это делает Мака Лахи одним из древнейших и нагляднейших свидетельств экстремального природного катаклизма в Тихом океане.

Какая волна могла переместить мегакласт

Чтобы понять масштаб произошедшего, исследователи применили гидродинамическое моделирование. Они проверили разные сценарии экстремальных волн и пришли к однозначному выводу: для перемещения такого объекта потребовалась волна высотой около 50 метров и продолжительностью не менее 90 секунд.

Скорость потока в момент удара должна была превышать 22 метра в секунду, что эквивалентно примерно 45 км/ч. Для сравнения, даже самые разрушительные цунами современной истории — в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011 году — были значительно ниже по высоте волны.

Возможная причина: вулканический коллапс

Наиболее вероятным источником такой волны ученые считают масштабный вулканический обвал. Речь идет о резком смещении горной массы в море в районе вулканической дуги Тофуа, где и сегодня сохраняется высокая тектоническая нестабильность.

Такой коллапс мог породить гигантскую волну, способную сорвать камень с утеса, протащить его через известняковую платформу и забросить на нынешнее место. Эта гипотеза пока уточняется и требует дополнительных исследований морского дна.

Что Мака Лахи рассказывает об истории цунами

Мака Лахи — редкий пример так называемого мегакласта, перенесенного морем на экстремальную высоту. Большинство валунов, связанных с цунами, находят у береговой линии, а не на вершинах утесов.

Как отмечает IFLScience, этот камень считается самым крупным валуном, когда-либо заброшенным волной с вершины скалы, и входит в тройку крупнейших в мире объектов, перемещенных океаном. Его сохранность делает находку особенно ценной для науки.

Уроки для современных прибрежных регионов

Открытие Мака Лахи подчеркивает уязвимость тихоокеанских островов перед редкими, но крайне мощными катастрофами. Высота в 30-40 метров, традиционно считавшаяся безопасной, не всегда защищает от вулканических цунами.

В 2022 году извержение вулкана Хунга-Тонга — Хунга-Хаапай уже привело к гибели людей в этом регионе. Исследователи отмечают, что последствия могли быть гораздо масштабнее, если бы не внешние факторы, ограничившие присутствие населения.

