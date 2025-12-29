Земля стремительно лишается ледяного щита: десятилетия сжались в годы, и катастрофа уже в расписании

К 2055 году мир может терять до 4000 ледников ежегодно — Ландер Ван Трихт

Ледники, веками считавшиеся символом устойчивости природы, стремительно исчезают с лица Земли. Ученые предупреждают: уже через несколько десятилетий процесс может перейти в необратимую фазу. Если меры не будут приняты в ближайшее время, планета столкнется с масштабными изменениями ландшафтов и водных ресурсов. Об этом сообщает журнал Nature Climate Change.

Фото: commons.wikimedia.org by Brad MeringBaltimore, MD, United States is licensed under Copyrighted free use Анды

Почему таяние ледников больше не постепенное

В геологическом масштабе ледники всегда реагировали на климат медленно. Однако современное глобальное потепление меняет сам характер процесса. Исследователи отмечают, что после достижения определенного температурного порога таяние перестает быть линейным и приобретает экспоненциальный характер.

Речь идет уже не о сокращении площади или массы льда, а о полном исчезновении отдельных ледников. Такой подход позволяет иначе взглянуть на масштаб происходящего и делает прогнозы более наглядными и тревожными.

Пик исчезновения ледников: что это значит

Сегодня на планете насчитывается более 210 тысяч ледников. Согласно прогнозам, основанным на трех глобальных климатических моделях, при сценарии потепления на 4 °C к концу столетия может исчезнуть до 91% из них.

Ученые вводят понятие "пик исчезновения ледников" — период, когда ежегодное число полностью исчезающих ледников достигает максимума. По расчетам, при неблагоприятном сценарии этот пик придется примерно на 2055 год, а ускорение процесса начнется уже в 2040-х.

"Мы впервые считали не потерю массы, а количество ледников, которые полностью исчезают год за годом", — объясняет руководитель исследования Ландер Ван Трихт, говорится в научной публикации.

Ледник считается исчезнувшим, если его площадь сокращается ниже 0,01 км² или он теряет более 99% первоначального объема. Такой критерий позволяет увидеть "тихий коллапс", который раньше оставался недооцененным.

Сценарии потепления и скорость потерь

При ограничении глобального потепления на уровне +1,5 °C ежегодно к началу 2040-х может исчезать около 2000 ледников. Затем темпы будут снижаться не из-за стабилизации климата, а потому что таять будет уже нечему.

При сценарии +4 °C темпы вырастут почти до 4000 ледников в год. В итоге к концу века сохранятся лишь отдельные реликтовые ледники на окраинах Гренландии и в Антарктиде.

Региональные различия: где исчезновение быстрее

Процесс протекает неравномерно. В Европейских Альпах, на Кавказе и в субтропических Андах, где преобладают небольшие ледники, более половины может исчезнуть уже к 2040 году — независимо от сценария потепления.

В полярных регионах, включая канадскую Арктику, Россию и приантарктические зоны, крупные размеры ледников замедляют их исчезновение. Там пик потерь сместится ближе к концу века или даже за его пределы, но итоговые потери все равно будут масштабными.

Как отмечает ScienceAlert, локальное исчезновение ледников напрямую влияет на водоснабжение, сельское хозяйство и культурные практики. В некоторых регионах уже проходят символические "похороны" ледников, как это произошло в Швейцарии в 2019 году.

Политические решения как фактор выживания ледников

За сухими цифрами скрывается жесткая реальность. При сценарии +2,7 °C, соответствующем текущим климатическим обязательствам государств, к 2100 году исчезнет около 80% ледников. Это примерно на тысячу ледников в год больше, чем при сценарии +1,5 °C.

В этом случае на планете сохранится около 43 800 ледников, тогда как при более жестком ограничении потепления — более 95 тысяч. Для Центральной Европы разница особенно драматична: при +4 °C останется лишь около 20 ледников, то есть будет утрачено 99%.

Популярные вопросы о будущем ледников

Что означает пик исчезновения ледников?

Это период, когда ежегодно исчезает максимальное количество ледников.

Почему после 2070 года темпы могут снизиться?

Не из-за стабилизации климата, а из-за нехватки оставшихся ледников.

Какие регионы пострадают первыми?

Альпы, Кавказ и Анды, где ледники меньше по размеру.

Зависит ли итог от действий человека?

Да, разница между сценариями измеряется долями градуса и политическими решениями.