Такого ещё не видели: в глубинах океана обнаружили розовую рыбу с причудливой внешностью

В глубинах океана продолжают находить существ, которые легко могли бы стать героями фантастических фильмов. Одним из таких открытий стала необычная розовая рыба-улитка с "бородкой", замеченная в глубоководном каньоне у берегов Калифорнии. Ее внешний вид и условия обитания вновь напомнили, насколько мало мы знаем о жизни под толщей воды.
Редкую рыбу удалось заснять с помощью дистанционно управляемых аппаратов, которые использовали специалисты Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей. Камеры зафиксировали крошечное существо нежно-розового цвета с голубыми глазами и странными отростками у головы, напоминающими бороду. Рыба медленно парила над илистым дном каньона Монтерей на глубине более 3300 метров, где царят вечная темнота и колоссальное давление.
Подобные наблюдения дополняют представления ученых о разнообразии морских обитателей и перекликаются с другими открытиями, связанными с поведением и возможностями головоногих, например с тем, как осьминоги любят смотреть телевизор, несмотря на примитивное, как считалось ранее, восприятие окружающего мира.
Рыбы-улитки считаются одними из самых необычных жителей океана. У многих видов есть специальная присоска на брюхе, позволяющая удерживаться на камнях или даже "путешествовать" на других животных. Сегодня описано более 400 видов этих рыб, и они встречаются как в прибрежных водах, так и в самых глубоких впадинах планеты.
Новый вид, получивший название Careproctus colliculi, был впервые обнаружен еще в 2019 году, однако лишь сейчас ученым удалось подробно изучить его внешний вид и подтвердить, что речь идет о ранее неизвестном науке организме.
Исследователи подчеркивают, что подобные находки позволяют лучше понять, как эволюция приспосабливает живые организмы к экстремальным условиям. Сравнивая мелководных и глубоководных представителей одного семейства, ученые выявляют ключевые механизмы выживания при низких температурах, отсутствии света и высоком давлении.
Интерес к глубоководным экосистемам растет и по другой причине: изменения климата и нагрев океана уже влияют на морскую жизнь, о чем свидетельствуют данные о том, как кораллы теряют стресс и исчезают из-за нагрева океана. Это делает изучение даже самых труднодоступных зон особенно актуальным. Об этом сообщает Live Science.
Доступ к таким местам остается одной из самых сложных задач современной науки. Для этого требуются сложные подводные аппараты, точная навигация и слаженная работа инженеров и биологов. Тем не менее каждая новая экспедиция приносит открытия, которые показывают: даже в хорошо изученных районах океана могут скрываться неизвестные виды.
Глубоководные экспедиции дают ученым уникальные данные. Они помогают расширить знания о биоразнообразии и эволюции, а также оценить состояние экосистем.
