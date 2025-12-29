Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Такого ещё не видели: в глубинах океана обнаружили розовую рыбу с причудливой внешностью

Розовую бугристую рыбу-улитку сняли на глубине 3300 метров
Наука

В глубинах океана продолжают находить существ, которые легко могли бы стать героями фантастических фильмов. Одним из таких открытий стала необычная розовая рыба-улитка с "бородкой", замеченная в глубоководном каньоне у берегов Калифорнии. Ее внешний вид и условия обитания вновь напомнили, насколько мало мы знаем о жизни под толщей воды.

Улитковидная рыба
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Улитковидная рыба

Неожиданная встреча в подводной темноте

Редкую рыбу удалось заснять с помощью дистанционно управляемых аппаратов, которые использовали специалисты Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей. Камеры зафиксировали крошечное существо нежно-розового цвета с голубыми глазами и странными отростками у головы, напоминающими бороду. Рыба медленно парила над илистым дном каньона Монтерей на глубине более 3300 метров, где царят вечная темнота и колоссальное давление.

Подобные наблюдения дополняют представления ученых о разнообразии морских обитателей и перекликаются с другими открытиями, связанными с поведением и возможностями головоногих, например с тем, как осьминоги любят смотреть телевизор, несмотря на примитивное, как считалось ранее, восприятие окружающего мира.

Кто такие рыбы-улитки

Рыбы-улитки считаются одними из самых необычных жителей океана. У многих видов есть специальная присоска на брюхе, позволяющая удерживаться на камнях или даже "путешествовать" на других животных. Сегодня описано более 400 видов этих рыб, и они встречаются как в прибрежных водах, так и в самых глубоких впадинах планеты.

Новый вид, получивший название Careproctus colliculi, был впервые обнаружен еще в 2019 году, однако лишь сейчас ученым удалось подробно изучить его внешний вид и подтвердить, что речь идет о ранее неизвестном науке организме.

Почему глубины океана так важны для науки

Исследователи подчеркивают, что подобные находки позволяют лучше понять, как эволюция приспосабливает живые организмы к экстремальным условиям. Сравнивая мелководных и глубоководных представителей одного семейства, ученые выявляют ключевые механизмы выживания при низких температурах, отсутствии света и высоком давлении.

Интерес к глубоководным экосистемам растет и по другой причине: изменения климата и нагрев океана уже влияют на морскую жизнь, о чем свидетельствуют данные о том, как кораллы теряют стресс и исчезают из-за нагрева океана. Это делает изучение даже самых труднодоступных зон особенно актуальным. Об этом сообщает Live Science.

Технологии против глубин

Доступ к таким местам остается одной из самых сложных задач современной науки. Для этого требуются сложные подводные аппараты, точная навигация и слаженная работа инженеров и биологов. Тем не менее каждая новая экспедиция приносит открытия, которые показывают: даже в хорошо изученных районах океана могут скрываться неизвестные виды.

Плюсы и минусы глубоководных исследований

Глубоководные экспедиции дают ученым уникальные данные. Они помогают расширить знания о биоразнообразии и эволюции, а также оценить состояние экосистем.

Плюсы:

  • новые виды,
  • понимание адаптаций,
  • вклад в охрану природы.

Минусы:

  • высокая стоимость,
  • технические риски и
  • ограниченное время наблюдений.

Популярные вопросы о глубоководных рыбах

Почему новые виды находят так редко?

Большинство из них обитает на экстремальных глубинах, куда сложно добраться.

Опасны ли рыбы-улитки для человека?

Нет, они не представляют угрозы и живут вдали от людей.

Что дают такие открытия науке?

Они помогают понять эволюцию жизни и влияние среды на живые организмы.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
