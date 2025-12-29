Щупальца по 10 метров и странное потомство: существо, которое ломает представления о медузах

Гигантская медуза рожает живых детёнышей через рот

В океанских глубинах обитает существо, которое выглядит как оживший миф и нарушает привычные представления о медузах. Речь идёт о редчайшем гиганте, длина которого сопоставима с автобусом, а способ размножения до сих пор вызывает споры среди биологов. Эти создания почти не попадаются на глаза человеку, поэтому каждое наблюдение становится научным событием.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Большая медуза

Таинственный гигант из глубин океана

Гигантская медуза-призрак Stygiomedusa gigantea была впервые обнаружена в конце XIX века, но с тех пор её фиксировали всего около 120 раз. Такой дефицит наблюдений связан с тем, что вид предпочитает экстремальные глубины — до 6700 метров. Именно там, в толще воды, где зарождалась жизнь на планете, о чём напоминают исследования о том, где находится точка зарождения жизни, эти медузы чувствуют себя наиболее комфортно.

Колокол животного достигает одного метра в диаметре, а четыре лентообразные руки могут вытягиваться до 10 метров. Мягкое и податливое тело помогает выдерживать колоссальное давление, которое было бы губительным для большинства других организмов.

Необычные встречи у Антарктического полуострова

В 2022 году учёные трижды наблюдали гигантскую медузу-призрак во время погружений у берегов Антарктиды. Неожиданно для исследователей, существа находились сравнительно неглубоко — от 80 до 280 метров. Это позволило получить чёткие фото и видеозаписи, ранее недоступные.

Исследователи предполагают, что в высоких южных широтах добыча медуз поднимается ближе к поверхности из-за сезонных изменений освещённости. Хищники, в свою очередь, следуют за источниками пищи, временно покидая привычные глубины.

Питание и редкий способ размножения

В отличие от большинства медуз, у Stygiomedusa gigantea нет стрекательных щупалец. Она медленно охватывает планктон и мелкую рыбу своими длинными руками и направляет добычу в рот. Такой способ охоты подходит для спокойной жизни в тёмных слоях океана.

Ещё более необычной считается стратегия размножения. Эти медузы живородящие: детёныши развиваются внутри тела матери и затем покидают её, выплывая через рот. Для медуз это крайне редкое явление, которое до сих пор изучено лишь фрагментарно.

Биолюминесценция и неожиданные союзы

При наличии внешнего света гигантская медуза-призрак излучает слабое оранжево-красное свечение. Биолюминесценция может использоваться для коммуникации, маскировки или отпугивания хищников. Из-за того, что красный спектр плохо распространяется в глубине, свечение остаётся едва заметным.

Хотя эти медузы ведут одиночный образ жизни, иногда они вступают в симбиотические отношения. В Калифорнийском заливе исследователи заметили рыбу, скрывающуюся под колоколом медузы. Подобные формы взаимодействия напоминают другие неожиданные открытия о морских обитателях, например о том, что осьминоги любят смотреть телевизор, демонстрируя сложное поведение, ранее считавшееся невозможным. Об этом сообщает Live Science.

Гигантская медуза-призрак и обычные медузы

Обычные прибрежные медузы используют стрекательные щупальца и обитают в освещённых слоях воды. Гигантская медуза-призрак лишена стрекательных клеток, достигает гораздо больших размеров и приспособлена к жизни в полной темноте. Кроме того, живорождение делает её уникальной среди большинства известных видов.

Плюсы и минусы изучения редкого вида

Изучение таких организмов расширяет знания о возможностях эволюции и адаптации в экстремальных условиях. Однако работа с редкими глубоководными видами остаётся сложной задачей.

Плюсы:

новые данные о жизни на больших глубинах,

понимание редких форм размножения,

изучение биолюминесценции.

Минусы:

малое количество наблюдений,

технические сложности погружений,

высокая стоимость экспедиций.

Популярные вопросы о гигантской медузе-призраке

Где обитает этот вид?

Почти во всех океанах мира, за исключением Северного Ледовитого, преимущественно на больших глубинах.

Опасна ли она для человека?

Нет, медуза не имеет стрекательных щупалец и не проявляет агрессии.

Почему её так редко видят?

Из-за обитания в труднодоступных глубинных зонах океана.