Пирамиды Гизы оказались не грудой камня: новая версия строительства пирамид ломает привычную схему

Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид

Египетские пирамиды снова заставили ученых усомниться в привычных представлениях об их строительстве. Новое исследование предлагает взглянуть на процесс возведения монументов через призму инженерии и природных условий, а не только человеческой силы. Ключевым элементом этой версии становится вода, которую древние мастера могли использовать как инструмент.

Фото: CommonsHelper by Robster1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирамиды Гизы

Неожиданный взгляд на древнее строительство

На протяжении десятилетий считалось, что пирамиды создавались за счет системы пандусов, тысяч рабочих и колоссальных физических усилий. Однако такой подход не объясняет ни высокой точности кладки, ни резкого увеличения размеров каменных блоков в короткий исторический период. Новая работа археологов и инженеров предлагает более сложную и технологичную картину. Исследование основано не на абстрактных моделях, а на анализе ландшафта и реально существующих сооружений. Подобные находки дополняют другие открытия, связанные с Древним Египтом, включая гробницу фараона Тутмоса II, обнаруженную после столетнего перерыва. В центре внимания новой гипотезы — комплекс в Саккаре и ступенчатая пирамида фараона Джосера, считающаяся отправной точкой каменного монументального строительства.

Вода как часть инженерной системы

Согласно выводам ученых, окружающая территория демонстрирует признаки продуманного управления паводковыми водами. Вместо борьбы с ежегодными разливами Нила древние египтяне могли направлять их себе на пользу. Ранее второстепенные элементы комплекса теперь рассматриваются как части единой гидротехнической схемы.

Одним из таких элементов называют Гиср эль-Мудир — массивное сооружение рядом с оградой Саккары. По версии авторов, оно могло работать как плотина, задерживая ил и регулируя поток воды во время наводнений. Это позволяло создавать временное водохранилище с контролируемым уровнем.

Гидравлический подъем вместо бесконечных пандусов

Особый интерес вызывает гипотеза о внутренней гидравлической системе подъема блоков. На юге комплекса обнаружен сухой ров с перегородками, которые могли выполнять роль фильтра. Очищенная вода, по мнению исследователей, направлялась внутрь пирамиды и использовалась для подъема каменных блоков за счет давления.

Такой механизм напоминал бы примитивный гидравлический подъемник и позволял перемещать многотонные блоки на верхние уровни без длинных внешних пандусов. Это объясняет, как удавалось устанавливать камни весом в несколько тонн с высокой точностью и меньшими затратами рабочей силы. Человеческий труд при этом не исключается, но его роль становится более рациональной и организованной. Об этом сообщает PLOS ONE.

От Саккары к Гизе

До эпохи Четвертой династии главной проблемой для строителей была не нехватка воды, а ее избыток. Наводнения мешали доставке материалов и разрушали площадки. Интеграция воды в строительный процесс стала переломным моментом. Уже через одно поколение размеры каменных блоков заметно увеличились.

Во времена строительства пирамиды Хеопса около 2550 года до нашей эры отдельные блоки весили более пяти тонн. Традиционные расчеты показывают, что их перемещение только с помощью пандусов потребовало бы тысяч рабочих. Гидравлические решения не отменяют усилий, но делают их более эффективными. Это согласуется с другими инженерными достижениями региона, включая культовые и научные объекты, такие как Набта-Плая — древняя астрономическая обсерватория, также связанная с умением древних обществ учитывать природные циклы.

Пандусы и гидравлическая система

Традиционная модель с пандусами предполагает огромные земляные конструкции, постоянное расширение наклонов и колоссальные трудозатраты. Она плохо объясняет точность кладки и компактность строительных площадок. Гидравлический подход, напротив, опирается на уже существующие природные условия и инфраструктуру. Он требует инженерного планирования, но снижает потребность в масштабных вспомогательных сооружениях. Оба метода могли использоваться параллельно, дополняя друг друга в зависимости от этапа строительства.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Идея использования воды выглядит убедительно, но имеет свои сильные и слабые стороны. Она хорошо вписывается в контекст египетских технологий и объясняет ряд ранее спорных моментов. В то же время прямых археологических доказательств работы гидравлических подъемников пока недостаточно.

Плюсы:

логичное использование разливов Нила,

снижение трудозатрат,

объяснение роста массы блоков.

Минусы:

ограниченное количество материальных подтверждений,

необходимость дальнейших раскопок и экспериментов.

Популярные вопросы о строительстве пирамид

Использовались ли пандусы на самом деле?

Большинство исследователей считают, что да, но, вероятно, они были лишь частью более сложной системы.

Насколько реалистична гидравлическая версия?

С инженерной точки зрения она возможна и согласуется с известными навыками египтян в управлении водой.

Что лучше объясняет точность кладки?

Комбинация человеческого труда, простых механизмов и продуманного использования природных ресурсов.