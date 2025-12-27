Горный шифр древнее Стоунхенджа: культ воды спрятал его там, куда добираются лишь единицы

Каменные вишапы размещали рядом с высокогорными источниками воды — Independent

На армянском нагорье обнаружены монументальные каменные столбы, возраст которых превышает 6000 лет и оказывается старше Стоунхенджа почти на тысячелетие. Исследователи считают, что эти сооружения связаны с древним культом воды и отражают важные ритуальные практики жителей региона. Новая работа впервые системно объясняет принципы их размещения и особенности изготовления, сообщает Independent.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Каменные монолиты в горах

Древние каменные монументы и загадка их назначения

На высокогорных территориях Армении и соседних стран встречаются гигантские столбы, известные как вишапы. Их высота варьируется от чуть более одного метра до пяти с половиной метров, а камень для их изготовления добывался в окрестностях — это андезит и базальт. Монументы расположены на высоте от 1000 до 3000 метров над уровнем моря, что существенно усложняло процесс перемещения тяжёлых глыб и установку их в вертикальном положении.

Несмотря на то что традиционные методы строительства древних сооружений достаточно хорошо изучены, происхождение и назначение вишапов долго оставались предметом споров. Новые данные позволяют лучше понять мировоззрение людей, создавших эти символические конструкции. Исследователи отмечают связь между расположением вишапов и доступом к природным источникам воды — родникам, термальным потокам или древним ирригационным системам.

Каменные фигуры выполнены в образе рыбы, коровьей шкуры или в смешанном стиле, что также намекает на водную символику. Такое разнообразие форм помогает предположить, что вода воспринималась как жизненная сила, а сами монументы служили своеобразными маркерами священной территории.

Как учёные изучили древние вишапы

Для анализа 115 обнаруженных столбов специалисты применили ГИС-картографирование, 3D-модели и статистические методы, что позволило выявить географические закономерности их размещения. Большая часть объектов расположена рядом с водными источниками, что укрепляет гипотезу о существовании культа воды среди древних жителей нагорья.

Учёные также заметили, что вишапы группируются в двух основных высотных диапазонах — около 1900 и 2700 метров. Такое распределение неслучайно: перенос массивных конструкций в высокогорье требовал значительных усилий, что свидетельствует о высоком символическом статусе этих мест.

Это наблюдение позволяет предположить, что люди совершали сезонные перемещения через горные районы в поисках пастбищ или ради ритуальных практик. В верхних зонах, где тающий снег создаёт мощные природные источники, чаще встречаются вишапы в форме рыбы, а ниже распространены монументы, напоминающие вытянутую шкуру, что соответствует более хозяйственным зонам.

Что открывают новые данные о древних культовых монументах

Результаты исследования указывают на тесную связь вишапов с древними экологическими и религиозными практиками. Пространственные модели их расположения помогают реконструировать маршруты перемещения людей, особенности их быта и отношение к стихиям.

Исследователи считают, что подобная система монументов могла выполнять роль ориентиров, сакральных объектов или символов плодородия, связанных с водой как ключевым ресурсом в горных регионах. Это открывает новый взгляд на развитие общества, которое существовало задолго до появления известных мегалитических сооружений Европы.

