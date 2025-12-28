Амазония меняет климат Земли: в её сердце появляется режим, которого не увидели даже динозавры

Климат Амазонии угрожает глобальному углеродному циклу — Nature

В Амазонии фиксируют тревожные изменения, которые выходят за рамки привычного тропического климата. Учёные предупреждают: крупнейший лес планеты может перейти в режим, исчезнувший с Земли десятки миллионов лет назад. Причём этот сценарий способен реализоваться гораздо раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает журнал Nature.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амазонка

Что такое гипертропический климат

Согласно новому исследованию, тропические леса Амазонки движутся к так называемому гипертропическому климату. Такой режим существовал на планете в эпохи эоцена и миоцена — от 10 до 40 миллионов лет назад. Тогда средняя температура Земли достигала около 28 °C, что примерно на 14 °C выше современных значений.

В тех условиях экваториальные леса отличались иным составом: меньше вечнозелёных пород, иная структура экосистем и существенно более жёсткие температурные нагрузки.

Почему изменения ускоряются

Ключевая причина — сочетание глобального потепления и удлинения сухого сезона. Засушливый период, который обычно длится с июля по сентябрь, становится длиннее, а экстремально жарких дней становится всё больше.

"Волны жары, которые мы уже наблюдаем в Амазонии, выходят за рамки традиционного тропического леса", — говорит профессор Калифорнийского университета в Беркли Джефф Чемберс, ведущий автор исследования.

Если текущие тенденции сохранятся, экстремальный климатический сценарий может стать реальностью уже к 2100 году. Засухи, которые раньше длились недели, рискуют растянуться до 150 дней в году и даже совпадать с сезоном дождей.

Лес на физиологическом пределе

Чтобы понять, как деревья справляются с нагрузкой, учёные проанализировали 30 лет климатических и биологических данных из района к северу от Манауса. Изучались температура, влажность, солнечная радиация и движение воды внутри деревьев.

Во время сильной засухи растения закрывают устьица на листьях, чтобы сохранить влагу. Но вместе с этим прекращается поглощение CO₂, необходимого для роста. В результате некоторые деревья буквально погибают от углеродного голодания.

Смертельный порог влаги

Есть и другой опасный механизм. Когда влажность почвы падает ниже 33 %, в проводящей системе деревьев образуются пузырьки воздуха — эмболии, перекрывающие ток сока.

"Если образуется достаточное количество эмболий, дерево в конце концов погибает", — объясняет Чемберс.

Этот критический порог уже фиксировался в 2015 и 2023 годах — оба раза во время явления Эль-Ниньо — и наблюдался сразу на нескольких участках Амазонии.

Что ждёт лес в ближайшие десятилетия

Сегодня ежегодная смертность деревьев в Амазонии составляет чуть более 1 %. К концу века она может вырасти до 1,55 %. На первый взгляд рост кажется небольшим, но в масштабах крупнейшего тропического леса мира это означает массовую деградацию экосистемы.

В первую очередь исчезают быстрорастущие виды, наиболее требовательные к воде и углероду. Их место могут занять более медленные и плотнодревесные породы — если они сами выдержат усиливающийся дефицит влаги.

Глобальные последствия

Проблема не ограничится Южной Америкой. Аналогичные изменения могут затронуть тропические леса Западной Африки и Юго-Восточной Азии. Поскольку эти экосистемы играют ключевую роль в поглощении углерода, их трансформация способна дестабилизировать глобальный углеродный цикл.

Популярные вопросы о будущем Амазонии

Является ли этот сценарий неизбежным?

Нет, он зависит от объёма будущих выбросов CO₂.

Когда возможен переломный момент?

По расчётам — до конца XXI века, при сохранении текущих тенденций.

Затронет ли это климат всей планеты?

Да, через изменение углеродного баланса.