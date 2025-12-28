Таинственный бог Душара опередил Христа на века: что скрывали набатеи в сердце Петры

Рождество принято считать сугубо христианским праздником, однако древние источники заставляют взглянуть на эту дату иначе. За несколько веков до появления христианства в одном из городов Ближнего Востока уже отмечали рождение божества от Девы. Этот факт до сих пор вызывает споры среди историков и богословов. Об этом рассказывает профессор древней истории Кристиан-Жорж Швентцель в статье для The Conversation.
Набатеи — древний арабский народ, известный прежде всего благодаря Петре, высеченному в скалах городу на юге современной Иордании. С конца IV века до н. э. и до 106 года н. э., когда их земли вошли в состав Римской империи, они контролировали обширные территории от южной Сирии до Негева и оазиса Аль-Ула в Аравии.
Их правитель носил титул "царя арабов" и управлял не только собственным народом, но и зависимыми племенами. При этом само слово "арабы" в древности обозначало широкий круг народов, среди которых набатеи были лишь одной из групп.
Центральное место в религии набатеев занимал бог Душара. Его имя означает "Шарский" — от названия горного массива рядом с Петрой. Это не столько личное имя, сколько указание на высший статус божества, пребывающего "на вершине".
Подобно библейскому Богу, Душара не имел антропоморфного образа. Такое избегание конкретных имён и изображений характерно для семитских религий и резко отличает их от греко-римской традиции.
Набатейская религия была аниконической. Вместо статуй использовались священные камни — столбы или стелы, которые считались вместилищем божественного присутствия. Эти камни родственны библейскому "бет-элю" — "дому Бога".
В Петре и других городах находили несколько таких бетилов, высеченных в скале или установленных в нишах. Верующие останавливались перед ними для молитвы и жертвоприношений.
Главный бетил Душары находился в храме, известном сегодня как Каср аль-Бинт. По описанию византийского словаря "Суда", это был чёрный четырёхугольный камень без изображения, установленный на позолоченном постаменте.
Жертвоприношения совершались на большой площади перед храмом. Животных приносили в жертву ради благополучия царства, а их кровь использовали для ритуального окропления бетила. Такая практика подчёркивала сакральный статус божества.
О ночном празднике, посвящённом рождению Душары, сообщает христианский богослов IV века Епифаний Саламинский в трактате "Панарион". Он пишет, что в Петре ежегодно отмечали рождение бога, сына Девы по имени Чааму.
"Душара, сын Богородицы, был прозван "Единородным сыном Господа”", — говорится у Епифания Саламинского.
Это сходство с христианским учением о Рождестве Иисуса и девственном зачатии и стало причиной резкой критики набатейского культа со стороны христианских авторов.
Епифаний рассматривал религию набатеев как опасного конкурента христианства. Культ Душары возник задолго до появления христианства, и критики могли обвинить христиан в заимствованиях.
Именно поэтому богослов стремился представить набатейскую традицию как ересь и "языческую пародию". Парадоксально, но благодаря этой полемике до нас дошли ценные сведения о верованиях набатеев.
Епифаний упоминает сразу несколько мест, где отмечали этот праздник: Петру, город Элуса в Негеве и даже Александрию. Там культ переплёлся с греческими религиозными традициями и образом богини Коры — "Девы", родственной Чааму.
Так возник религиозный синтез, в котором набатейские и эллинистические представления сосуществовали и взаимно дополняли друг друга.
Оба культа говорят о божественном сыне и Деве-матери, но их контекст различен. У набатеев речь идёт о космическом и природном божестве, связанном с горами и растительностью. В христианстве — о воплощении единого Бога в человеческой истории.
Можно ли считать это прямым предшественником христианского Рождества?
Нет, речь идёт о разных религиозных традициях.
Существовало ли влияние набатеев на христианство?
Прямых доказательств нет, но сходства привлекали внимание древних авторов.
Почему праздник отмечался ночью?
Ночные ритуалы были распространены в древних мистериальных культах.
