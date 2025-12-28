Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Таинственный бог Душара опередил Христа на века: что скрывали набатеи в сердце Петры

Набатеи праздновали рождение божества до христиан — профессор Кристиан-Жорж Швентцель
Наука

Рождество принято считать сугубо христианским праздником, однако древние источники заставляют взглянуть на эту дату иначе. За несколько веков до появления христианства в одном из городов Ближнего Востока уже отмечали рождение божества от Девы. Этот факт до сих пор вызывает споры среди историков и богословов. Об этом рассказывает профессор древней истории Кристиан-Жорж Швентцель в статье для The Conversation.

Иордания
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иордания

Кто такие набатеи и где они жили

Набатеи — древний арабский народ, известный прежде всего благодаря Петре, высеченному в скалах городу на юге современной Иордании. С конца IV века до н. э. и до 106 года н. э., когда их земли вошли в состав Римской империи, они контролировали обширные территории от южной Сирии до Негева и оазиса Аль-Ула в Аравии.

Их правитель носил титул "царя арабов" и управлял не только собственным народом, но и зависимыми племенами. При этом само слово "арабы" в древности обозначало широкий круг народов, среди которых набатеи были лишь одной из групп.

Душара — главный бог набатеев

Центральное место в религии набатеев занимал бог Душара. Его имя означает "Шарский" — от названия горного массива рядом с Петрой. Это не столько личное имя, сколько указание на высший статус божества, пребывающего "на вершине".

Подобно библейскому Богу, Душара не имел антропоморфного образа. Такое избегание конкретных имён и изображений характерно для семитских религий и резко отличает их от греко-римской традиции.

Поклонение камням и бетилы

Набатейская религия была аниконической. Вместо статуй использовались священные камни — столбы или стелы, которые считались вместилищем божественного присутствия. Эти камни родственны библейскому "бет-элю" — "дому Бога".

В Петре и других городах находили несколько таких бетилов, высеченных в скале или установленных в нишах. Верующие останавливались перед ними для молитвы и жертвоприношений.

Идол Душары в сердце Петры

Главный бетил Душары находился в храме, известном сегодня как Каср аль-Бинт. По описанию византийского словаря "Суда", это был чёрный четырёхугольный камень без изображения, установленный на позолоченном постаменте.

Жертвоприношения совершались на большой площади перед храмом. Животных приносили в жертву ради благополучия царства, а их кровь использовали для ритуального окропления бетила. Такая практика подчёркивала сакральный статус божества.

Рождение бога и набатеевское Рождество

О ночном празднике, посвящённом рождению Душары, сообщает христианский богослов IV века Епифаний Саламинский в трактате "Панарион". Он пишет, что в Петре ежегодно отмечали рождение бога, сына Девы по имени Чааму.

"Душара, сын Богородицы, был прозван "Единородным сыном Господа”", — говорится у Епифания Саламинского.

Это сходство с христианским учением о Рождестве Иисуса и девственном зачатии и стало причиной резкой критики набатейского культа со стороны христианских авторов.

Почему это смущало христианских теологов

Епифаний рассматривал религию набатеев как опасного конкурента христианства. Культ Душары возник задолго до появления христианства, и критики могли обвинить христиан в заимствованиях.

Именно поэтому богослов стремился представить набатейскую традицию как ересь и "языческую пародию". Парадоксально, но благодаря этой полемике до нас дошли ценные сведения о верованиях набатеев.

Где ещё праздновали рождение Душары

Епифаний упоминает сразу несколько мест, где отмечали этот праздник: Петру, город Элуса в Негеве и даже Александрию. Там культ переплёлся с греческими религиозными традициями и образом богини Коры — "Девы", родственной Чааму.

Так возник религиозный синтез, в котором набатейские и эллинистические представления сосуществовали и взаимно дополняли друг друга.

Рождество Христа и рождение Душары

Оба культа говорят о божественном сыне и Деве-матери, но их контекст различен. У набатеев речь идёт о космическом и природном божестве, связанном с горами и растительностью. В христианстве — о воплощении единого Бога в человеческой истории.

Популярные вопросы о набатеевском Рождестве

Можно ли считать это прямым предшественником христианского Рождества?
Нет, речь идёт о разных религиозных традициях.

Существовало ли влияние набатеев на христианство?
Прямых доказательств нет, но сходства привлекали внимание древних авторов.

Почему праздник отмечался ночью?
Ночные ритуалы были распространены в древних мистериальных культах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы петра наука история рождество
