Малыш оказался не тем, кем его считали: открытия палеонтологии в 2025 году удивили даже скептиков

Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования

В текущем году палеонтология продолжает дарить миру изумительные откровения, словно страницы древней книги, раскрывающиеся одна за другой.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голова динозавра

Недавно открытые виды заполнили пропасти в эволюционной летописи динозавров, пролив яркий свет на их масштабные миграции.

Сенсации мелового периода: что выяснили учёные

Инновационные исследования предложили революционные способы датировки окаменелостей, позволяя сделать судьбоносные выводы о питании этих колоссов.

За последние месяцы учёные устремили новый взгляд на массивный гребень эдмонтозавра, обнаружили раннего родственника гигантских зауроподов и многое другое.

Самым поразительным стал возврат к спорному статусу нанотираннуса, когда палеонтологи не только "воскресили" этот вызывавший разногласия вид, но и предположили наличие двух разновидностей этого хищника меловой эпохи, конкурировавшего за добычу с молодыми тираннозаврами-рекс.

Возвращение малыша-рекса: новые признаки вида

Наиболее печально известный хищник нанотираннус обитал бок о бок с тираннозавром-рексом, вероятно, соперничая с юными особями этого вида за угодья и трофеи. Со времен первого его описания в 1988 году палеонтологи ожесточенно спорили: представляют ли окаменелости среднего размера, извлеченные из тех же пластов, что и знаменитый тираннозавр-рекс, лишь незрелых особей или же иного хищника — нанотираннуса?

В последние годы доводы склонялись в пользу первой гипотезы, поскольку ни одна доступная находка не давала убедительных подтверждений этого вида как отдельного.

Однако октябрьский анализ образца, названного "Кровавой Мэри" — одной из двух фигур в группе "Динозавров-дуэлянтов", опубликованный в журнале Nature, предоставил достаточные анатомические доказательства различий: меньше хвостовых позвонков, больше зубов, чем у тираннозавра-рекса, и более длинные, мощные передние конечности.

Исследователи даже предполагают, что род нанотираннуса может включать два вида. Это открытие заставляет пересмотреть вопросы роста тираннозавра-рекса и сосуществования обоих хищников, приглашая к дискуссии о их взаимодействиях в древних экосистемах.

Успехи нанотирануса в научной арене

Свежие находки добавили весомый аргумент сторонникам существования нанотираннуса. В 2025 году появилась публикация, выявляющая более 150 отличий между спорными образцами нанотираннуса и окаменелостями тираннозавра-рекса.

Несколько недель спустя ещё одно исследование, опубликованное в журнале Science, проведённое другими специалистами, пришло к аналогичному заключению, опираясь на факт, что первый череп, названный нанотираннусом, принадлежал взрослому, а не детёнышу.

Эти открытия радикально изменяют представление о эволюционной стратегии тираннозавров, раскрывая их адаптацию и разнообразие форм в меловом периоде.

Окрас зауроподов: реабилитация разноцветной кожи

Фрагменты окаменелой кожи диплодока под микроскопом раскрывают тайны пигментации. Зауроподы — эти легендарные травоядные гиганты с миниатюрными головами, удлиненными шеями и мощными телами — веками оставались загадкой внешнего облика: отпечатки их кожи крайне редки.

Однако в юрских пластах карьера "День Матери" в Монтане палеонтологи обнаружили превосходно сохранившиеся окаменелости, на которых проступили следы структур, несущих пигмент — меланосом. Об открытии сообщили в декабре в журнале Королевского общества открытой науки.

Другие окаменелости динозавров с меланосомами в чешуе или перьях уже восстановлены в цвете. Команда воздержалась от подобной реконструкции для молодого диплодока, но отметила отчетливые узоры на его чешуе, указывающие на сложную окраску, подобную птицам и рептилиям, а не однотонную серую или коричневую.

Это исследование преобразует наше видение зауроподов, делая их более живыми и динамичными в красочной палитре древней природы.

Яйца времени: инновации в датировке останков

Исследователи в перчатках осторожно изучают минералы внутри окаменевшего яйца динозавра — бесценный ключ к тайнам прошлого. Определение возраста всегда представляло сложность в палеонтологии; если окаменелости динозавров залегают близ вулканических слоев, ученые датируют окружающие породы прямо.

Но многие находки скрыты в недатируемых пластах, требуя обходных путей. Ныне две группы палеонтологов сделали открытие: секрет — в яйцах динозавров.

Одна работа, опубликованная в сентябре в Frontiers in Earth Science, датировала минералы внутри скорлупы, определяя точный возраст.

Другая, вышедшая в ноябре в Communications Earth & Environment, проанализировала радиоактивные изотопы в самой скорлупе, аналогично датировке пепла.

Эти методы обещают точность для окаменелостей с яйцами, помогая понять совместное обитание видов, эволюцию и другие ключевые вопросы. Это побуждает к размышлениям о хронологии древней жизни.

Сосуды Скотти: следы исцеления в ребрах тираннозавра

Скелет тираннозавра, величественно возвышающийся в музее. "Скотти" — один из крупнейших известных экземпляров, превосходящий 12 метров и почти десять тонн — поразил мир в 2024 году благодаря крошечным структурам в ребре.

Июльское исследование в Scientific Reports сообщило об остатках кровеносных сосудов: не оригинальных тканей, но минеральных слепках, визуализированных учеными. Взятые из сломанного ребра, они проливают свет на механизмы заживления динозавров, открывая новые горизонты для изучения их физиологии.

Новая Мексика: разнообразие перед катаклизмом

Динозавры, населявшие предысторическую Новую Мексику до падения астероида, отличались от северных собратьев. Десятилетиями палеонтологи размышляли, были ли динозавры сильны на закате мелового периода или же угасли до катастрофы 66 миллионов лет назад.

Запад Северной Америки казался менее разнообразным, чем десятки миллионов лет ранее. Но недавние изыскания показывают расцвет эпохи перед вымиранием.

Октябрьское исследование описывает множество динозавров Нью-Мексико, живших 400 тысяч лет после падения метеорита, а не миллионы, как думали прежде. Соседства видов здесь разнились от северных, указывая на продолжающееся видообразование до самого конца.

Это подсказывает, что в позднемеловых породах могут скрываться неведомые виды, обогащая картину последних дней.