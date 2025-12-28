Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы

Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука

Исследование затонувшего авианосца времён Второй мировой войны неожиданно преподнесло загадку, которой никто не ожидал. На глубине почти пяти километров учёные обнаружили транспортное средство, не вписывающееся в привычную картину морского крушения. Находка сразу вызвала споры и версии среди историков и исследователей. Об этом сообщает Popular Science.

Океан
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
Океан

Авианосец USS Yorktown и его судьба

Американский авианосец USS Yorktown, известный под прозвищем "Боевая леди", сыграл важную роль во Второй мировой войне. Он участвовал в сражении за Мидуэй в июне 1942 года, где был смертельно повреждён и затонул. На борту находилось до 90 самолётов и около 2200 членов экипажа.

Обломки корабля были обнаружены лишь в 1998 году в районе морского заповедника Папаханаумокуакеа, примерно в 1600 километрах от Гонолулу. С тех пор объект остаётся важной точкой для подводных исследований.

Неожиданная находка на глубине

Во время экспедиции 19 апреля 2024 года специалисты NOAA Ocean Exploration использовали дистанционно управляемый аппарат для изучения корпуса авианосца. Именно тогда на палубе затонувшего корабля был замечен автомобиль, внешне напоминающий военный джип.

"Это машина. Это целая машина", — сказал исследователь NOAA, говорится в репортаже CBS News.

Предварительно специалисты предположили, что речь может идти о чёрном Ford Super Deluxe, однако точная идентификация пока не подтверждена.

Почему машина оказалась на авианосце

Присутствие автомобиля на борту авианосца выглядит необычно, но исторический контекст допускает такие ситуации. Во время Второй мировой войны армия США активно использовала различные модели военных автомобилей, включая Jeep Willys MB, которые перевозили между базами и кораблями.

Сам факт нахождения машины на авианосце, ушедшем на дно, ставит больше вопросов, чем даёт ответов, и именно это делает находку особенно ценной для исследователей.

Две основные версии

По данным Popular Science, существует как минимум две рабочие гипотезы. Первая предполагает, что автомобиль мог принадлежать контр-адмиралу Фрэнку Джеку Флетчеру и использоваться как служебный транспорт.

Вторая версия говорит о том, что машину доставили на борт для ремонта после повреждений, полученных во время битвы за Коралловое море. Ни одна из теорий пока не получила документального подтверждения.

"Я обращаюсь ко всем любителям автомобилей… не стесняйтесь делиться своими наблюдениями", — отметил участник экспедиции NOAA.

Почему эта находка важна

Такие открытия помогают глубже понять быт и логистику военного времени. Они показывают, что корабли использовались не только как боевые единицы, но и как мобильные базы с самым разным оборудованием и техникой.

Кроме того, подобные детали делают историю более живой и наглядной, выходя за рамки сухих военных отчётов.

Популярные вопросы о находке на USS Yorktown

Подтверждено ли, что это именно джип?
Пока нет, идентификация продолжается.

Можно ли поднять автомобиль на поверхность?
Такие операции крайне сложны и редки.

Почему находку не заметили раньше?
Глубина и ограниченные возможности ранних экспедиций мешали детальному осмотру.

Темы история военная техника вторая мировая война
