Тайные каналы под Антарктидой: новая карта показывает, куда на самом деле уходит тепло и талая вода

Восточная и Западная Антарктида имеют разные типы каньонов — доктор Дэвид Амбла
Под толщей антарктического льда скрывается ландшафт, о масштабе которого наука долгое время даже не догадывалась. Новые данные показали, что под ледяным щитом проложена целая сеть гигантских подводных каньонов. Эти структуры способны влиять на океанические течения и скорость таяния льда сильнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает команда Futura со ссылкой на исследование в журнале Marine Geology.

Невидимая карта под антарктическим льдом

Международная группа учёных из Барселонского университета и Университетского колледжа Корка объединила батиметрические данные, собранные за несколько десятилетий. В результате была создана самая детализированная на сегодняшний день карта морского дна вокруг Антарктиды. Исследователи выявили 332 подводных каньона — почти в пять раз больше, чем предполагалось ранее.

Многие из этих каньонов скрыты под шельфовыми ледниками и в труднодоступных районах Южного океана. Некоторые структуры уходят на глубину до 4000 метров, образуя настоящие подводные коридоры, по которым перемещаются вода, осадки и питательные вещества.

Как учёные увидели то, что скрыто

Для создания карты использовались данные многолучевых эхолотов, полученные в ходе более чем 40 международных экспедиций. Эти измерения позволили объединить разрозненные фрагменты информации в единую модель континентального масштаба.

"Мы впервые смогли чётко увидеть эти системы по всей границе Антарктики. Они не просто широко распространены — они тесно связаны как с прошлой, так и с настоящей динамикой льда", — отметил доктор Дэвид Амбла из Барселонского университета.

Полученная карта стала ключом к пониманию того, как ледниковые щиты формировали рельеф морского дна на протяжении миллионов лет.

Восточная и Западная Антарктида: два разных сценария

Анализ показал разительные различия между восточной и западной частями континента. В Восточной Антарктиде каньоны чаще длинные, разветвлённые и сложные по структуре. Это указывает на их формирование под действием устойчивых ледяных щитов в течение длительного времени.

В Западной Антарктиде каньоны короче, круче и более прямолинейны. Такая геометрия говорит о более резких и эпизодических движениях льда, что делает этот регион особенно уязвимым к современному потеплению.

"Эти контрастные структуры помогают восстановить историю движения льда", — подчёркивает доктор Алан Кондрон из Океанографического института Вудс-Хоул.

Почему подводные каньоны так важны

Эти образования играют активную роль в работе океанической системы. По ним плотные и холодные воды с антарктического шельфа уходят в глубины Южного океана, подпитывая глобальную термохалинную циркуляцию. Эта система отвечает за перераспределение тепла и питательных веществ по планете.

Однако процесс работает и в обратную сторону. Тёплые глубинные воды способны подниматься по каньонам и проникать под шельфовые ледники. Именно этот механизм, по мнению учёных, ускоряет таяние льда снизу и дестабилизирует ледяные массивы Западной Антарктиды.

"Этот обмен водой в каньоне — немаловажная деталь. Он необходим для понимания того, как тепло достигает льда и как пресная талая вода попадает обратно в море", — говорится в комментарии Алана Кондрона.

Сравнение: прежние модели и новые данные

Ранее многие климатические модели рассматривали морское дно Антарктиды как относительно ровное и второстепенное. Новая карта показывает, что рельеф играет ключевую роль в управлении потоками воды и тепла. Без учёта этих каньонов прогнозы скорости таяния льда и повышения уровня моря оказываются неполными.

Теперь учёные могут точнее моделировать, будет ли талая вода быстро уходить в океан или задерживаться подо льдом, усиливая нестабильность ледников.

Популярные вопросы о подводных каньонах Антарктиды

Почему эти каньоны не были обнаружены раньше?

Они скрыты под льдом и в удалённых районах, а данных высокого разрешения долгое время не существовало.

Могут ли каньоны ускорять таяние ледников?

Да, они могут направлять тёплую воду под лёд, усиливая таяние снизу.

Почему это важно для всего мира?

От поведения антарктических ледников зависит уровень Мирового океана и климатические процессы на планете.

