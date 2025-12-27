Планета горела, а муравьи строили фермы: тайна выживания длиной в 66 миллионов лет

Муравьи начали выращивать грибы 66 млн лет назад

Задолго до появления человека на Земле уже существовало сельское хозяйство — пусть и в неожиданной форме. Новое исследование показало, что муравьи начали выращивать грибы около 66 миллионов лет назад, практически одновременно с глобальной катастрофой, уничтожившей динозавров. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию сложных экосистем и устойчивых союзов в природе.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Муравьи ползают в грибах

Когда муравьи стали фермерами

Ученые пришли к выводу, что истоки грибного земледелия уходят в самый конец мелового периода. Именно тогда падение астероида радикально изменило климат и ландшафты, вызвав массовую гибель растений. Обилие органических остатков создало идеальные условия для роста грибов и ускорило эволюционные процессы, подобные тем, что описываются в материалах о том, как формировалась эволюция живых организмов.

Что показал анализ ДНК

Команда под руководством Тэда Р. Шульца из Смитсоновского национального музея естественной истории использовала генетический анализ, чтобы восстановить совместную историю муравьев и культивируемых ими грибов. Исследование показало, что диверсификация "грибных фермеров" началась примерно в одно время с глобальным вымиранием, которое открыло новые экологические ниши. Этот период совпадает с масштабными изменениями биосферы, о которых ученые говорят и в контексте того, как в меловую эпоху развивалась теплокровность животных.

Взаимная выгода как основа выживания

Со временем между муравьями и грибами сформировались устойчивые симбиотические отношения. Муравьи собирают растительные остатки, подготавливают субстрат и защищают грибные культуры от вредителей. Взамен грибы перерабатывают органику в питательные вещества, служащие основной пищей для колонии. Такой биологический "агрокомплекс" оказался настолько эффективным, что сохраняется уже десятки миллионов лет.

Почему это важно сегодня

Исследователи отмечают, что изучение древних сельскохозяйственных практик муравьев может быть полезным и в наше время. Их системы демонстрируют естественные способы защиты от болезней и контроля микробной среды без химических антибиотиков. Эти механизмы рассматриваются как потенциальная основа для новых подходов в сельском хозяйстве и биотехнологиях, особенно в условиях роста антибиотикорезистентности. Об этом сообщает Science.

Муравьиное и человеческое сельское хозяйство

Хотя масштабы несопоставимы, принципы во многом схожи. И муравьи, и люди используют специализированные культуры, контролируют условия выращивания и защищают урожай. При этом насекомые обходятся без техники, удобрений и пестицидов, полагаясь на биологический баланс и коллективное поведение, что делает их опыт особенно устойчивым.

Плюсы и минусы природного земледелия

Муравьиные фермы отличаются высокой стабильностью и почти не производят отходов. Они эффективно встроены в экосистему и минимально зависят от внешних факторов. Однако такая система жестко привязана к определенным видам грибов и условиям среды, что ограничивает ее гибкость при резких изменениях климата.

Чему человек может научиться у муравьев

Делать ставку на биологические методы защиты растений вместо агрессивной химии. Поддерживать разнообразие микроорганизмов для здоровья почвы и культур. Строить сельское хозяйство как замкнутую экосистему с минимальными потерями ресурсов.

Популярные вопросы о грибном земледелии муравьев

Как давно муравьи выращивают грибы?

Около 66 миллионов лет, со времен массового вымирания динозавров.

Зачем муравьям нужны грибы?

Грибы служат основным источником пищи для колонии.

Можно ли применить этот опыт в современном сельском хозяйстве?

Да, прежде всего для разработки устойчивых и экологичных методов защиты растений.