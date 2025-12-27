Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Планета горела, а муравьи строили фермы: тайна выживания длиной в 66 миллионов лет

Муравьи начали выращивать грибы 66 млн лет назад
Наука

Задолго до появления человека на Земле уже существовало сельское хозяйство — пусть и в неожиданной форме. Новое исследование показало, что муравьи начали выращивать грибы около 66 миллионов лет назад, практически одновременно с глобальной катастрофой, уничтожившей динозавров. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию сложных экосистем и устойчивых союзов в природе.

Муравьи ползают в грибах
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Муравьи ползают в грибах

Когда муравьи стали фермерами

Ученые пришли к выводу, что истоки грибного земледелия уходят в самый конец мелового периода. Именно тогда падение астероида радикально изменило климат и ландшафты, вызвав массовую гибель растений. Обилие органических остатков создало идеальные условия для роста грибов и ускорило эволюционные процессы, подобные тем, что описываются в материалах о том, как формировалась эволюция живых организмов.

Что показал анализ ДНК

Команда под руководством Тэда Р. Шульца из Смитсоновского национального музея естественной истории использовала генетический анализ, чтобы восстановить совместную историю муравьев и культивируемых ими грибов. Исследование показало, что диверсификация "грибных фермеров" началась примерно в одно время с глобальным вымиранием, которое открыло новые экологические ниши. Этот период совпадает с масштабными изменениями биосферы, о которых ученые говорят и в контексте того, как в меловую эпоху развивалась теплокровность животных.

Взаимная выгода как основа выживания

Со временем между муравьями и грибами сформировались устойчивые симбиотические отношения. Муравьи собирают растительные остатки, подготавливают субстрат и защищают грибные культуры от вредителей. Взамен грибы перерабатывают органику в питательные вещества, служащие основной пищей для колонии. Такой биологический "агрокомплекс" оказался настолько эффективным, что сохраняется уже десятки миллионов лет.

Почему это важно сегодня

Исследователи отмечают, что изучение древних сельскохозяйственных практик муравьев может быть полезным и в наше время. Их системы демонстрируют естественные способы защиты от болезней и контроля микробной среды без химических антибиотиков. Эти механизмы рассматриваются как потенциальная основа для новых подходов в сельском хозяйстве и биотехнологиях, особенно в условиях роста антибиотикорезистентности. Об этом сообщает Science.

Муравьиное и человеческое сельское хозяйство

Хотя масштабы несопоставимы, принципы во многом схожи. И муравьи, и люди используют специализированные культуры, контролируют условия выращивания и защищают урожай. При этом насекомые обходятся без техники, удобрений и пестицидов, полагаясь на биологический баланс и коллективное поведение, что делает их опыт особенно устойчивым.

Плюсы и минусы природного земледелия

Муравьиные фермы отличаются высокой стабильностью и почти не производят отходов. Они эффективно встроены в экосистему и минимально зависят от внешних факторов. Однако такая система жестко привязана к определенным видам грибов и условиям среды, что ограничивает ее гибкость при резких изменениях климата.

Чему человек может научиться у муравьев

  1. Делать ставку на биологические методы защиты растений вместо агрессивной химии.
  2. Поддерживать разнообразие микроорганизмов для здоровья почвы и культур.
  3. Строить сельское хозяйство как замкнутую экосистему с минимальными потерями ресурсов.

Популярные вопросы о грибном земледелии муравьев

Как давно муравьи выращивают грибы?

Около 66 миллионов лет, со времен массового вымирания динозавров.

Зачем муравьям нужны грибы?

Грибы служат основным источником пищи для колонии.

Можно ли применить этот опыт в современном сельском хозяйстве?

Да, прежде всего для разработки устойчивых и экологичных методов защиты растений.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука грибы ученые сельское хозяйство
Новости Все >
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи
Ранний сбор айвы повысил желирующие свойства плодов — Mein schöner Garten
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Сейчас читают
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Металлы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Последние материалы
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока подчёркивают вкус запечённой утки
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.