Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Тихая бездна кипит: процессы на морском дне запускают цепочку катастроф, способную дойти до берегов

Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA
Наука

Океан кажется спокойным и предсказуемым лишь с поверхности, но в его глубинах скрываются процессы, способные запустить цепочку глобальных катастроф. Речь идет не только о климате и загрязнении, а о малоизвестных, но крайне опасных явлениях, зарождающихся на морском дне. Эти угрозы развиваются незаметно и могут затронуть целые континенты. Об этом сообщает FUTURA.

Извержение подводного вулкана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение подводного вулкана

Океан под давлением: видимые и скрытые угрозы

Мировой океан уже испытывает колоссальную нагрузку. Повышение температуры воды, закисление, падение уровня кислорода и рост уровня моря меняют привычные экосистемы. Итогом становятся разрушенные пищевые цепочки, сокращение рыболовства, эрозия берегов и учащение экстремальных штормов.

Ученые давно предупреждают: без сокращения выбросов парниковых газов последствия будут нарастать. Однако климат — лишь часть проблемы. Существуют процессы, которые не видны со спутников и редко попадают в новостные сводки, но по масштабу разрушений способны соперничать с крупнейшими природными катастрофами.

Когда морское дно начинает двигаться

Одна из таких угроз — подводные оползни. Они происходят, когда континентальные склоны на краю морского дна внезапно теряют устойчивость и обрушиваются. Масштабы этих событий могут быть значительно больше наземных оползней.

Исторические примеры уже известны. Около 8000 лет назад у берегов Норвегии произошёл гигантский подводный оползень, вызвавший цунами, которое достигло Британских островов. Даже куда менее крупные современные обрушения способны повреждать подводные трубопроводы и кабели связи, от которых зависит глобальная инфраструктура.

Почему глобальное потепление усиливает риск

Исследователи считают, что изменение климата может сделать подводные оползни более частыми и разрушительными. Усиление штормов и наводнений приводит к тому, что в океан смывается больше осадочных пород. Они накапливаются на подводных склонах, делая их нестабильными.

Дополнительным фактором остаются землетрясения, которые нередко запускают цепную реакцию. История знает немало примеров, когда подводные толчки приводили к цунами, затрагивающим удаленные регионы.

Роль человека в подводной нестабильности

Не только природа влияет на состояние морского дна. Современная деятельность человека тоже вносит вклад. В частности, морские ветряные электростанции с моноопорными фундаментами создают дополнительную нагрузку на дно. В уязвимых зонах это может повышать риск локальных оползней, особенно при сочетании с естественными факторами.

Подводные лавины: мутьевые потоки

Еще одно малоизвестное, но опасное явление — мутьевые потоки. Их часто сравнивают с лавинами, только под водой. Это стремительные массы ила, песка и воды, которые несутся по подводным склонам со скоростью более 60 км/ч и могут преодолевать сотни километров.

Главная опасность мутьевых потоков заключается в их способности разрушать глубоководную инфраструктуру. В 2020 году подобные процессы у берегов Западной Африки повредили несколько подводных интернет-кабелей, временно нарушив связь между странами региона.

Вулканы на дне океана

Под толщей воды скрываются тысячи подводных вулканов. Их извержения сопровождаются выбросами лавы, пепла и газов, что опасно как для морских экосистем, так и для прибрежных территорий. При контакте раскалённой магмы с водой возможны мощные взрывные процессы и цунами.

Катастрофические последствия уже наблюдались в XXI веке. Извержения в Индонезии и Тихоокеанском регионе приводили к человеческим жертвам и масштабным сбоям связи, включая повреждение подводных кабелей.

Популярные вопросы о скрытых угрозах океана

Что опаснее: подводные оползни или вулканы?

Все зависит от региона. Оползни чаще приводят к цунами, а вулканы добавляют взрывной и химический фактор.

Может ли человек предотвратить такие катастрофы?

Полностью — нет, но можно снизить риски за счет мониторинга и устойчивой инфраструктуры.

Почему об этом говорят так мало?

Потому что процессы происходят глубоко под водой и долгое время были труднодоступны для прямых наблюдений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука изменение климата
Новости Все >
Словацкие сети отказываются прекращать продажу куриных яиц из клеток — TASR
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Соленья в сочетании с алкоголем усиливают обезвоживание — диетологи
Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Сейчас читают
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Наука и техника
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х Сергей Милешкин Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Последние материалы
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA
Большой веретенник пролетает 13 560 км без еды за 11 дней
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Посещение спортзала не компенсирует нехватку ходьбы
Золоту предсказали цену в 5000 долларов за унцию. И это не предел
Леди Гага хотела быть не только увиденной, но и услышанной
Доля угонов китайских брендов авто выросла до 21% в 2025 году
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд
Мягкое отшелушивание кожи рекомендуется за день до эпиляции — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.