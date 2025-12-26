Тихая бездна кипит: процессы на морском дне запускают цепочку катастроф, способную дойти до берегов

Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA

Океан кажется спокойным и предсказуемым лишь с поверхности, но в его глубинах скрываются процессы, способные запустить цепочку глобальных катастроф. Речь идет не только о климате и загрязнении, а о малоизвестных, но крайне опасных явлениях, зарождающихся на морском дне. Эти угрозы развиваются незаметно и могут затронуть целые континенты. Об этом сообщает FUTURA.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение подводного вулкана

Океан под давлением: видимые и скрытые угрозы

Мировой океан уже испытывает колоссальную нагрузку. Повышение температуры воды, закисление, падение уровня кислорода и рост уровня моря меняют привычные экосистемы. Итогом становятся разрушенные пищевые цепочки, сокращение рыболовства, эрозия берегов и учащение экстремальных штормов.

Ученые давно предупреждают: без сокращения выбросов парниковых газов последствия будут нарастать. Однако климат — лишь часть проблемы. Существуют процессы, которые не видны со спутников и редко попадают в новостные сводки, но по масштабу разрушений способны соперничать с крупнейшими природными катастрофами.

Когда морское дно начинает двигаться

Одна из таких угроз — подводные оползни. Они происходят, когда континентальные склоны на краю морского дна внезапно теряют устойчивость и обрушиваются. Масштабы этих событий могут быть значительно больше наземных оползней.

Исторические примеры уже известны. Около 8000 лет назад у берегов Норвегии произошёл гигантский подводный оползень, вызвавший цунами, которое достигло Британских островов. Даже куда менее крупные современные обрушения способны повреждать подводные трубопроводы и кабели связи, от которых зависит глобальная инфраструктура.

Почему глобальное потепление усиливает риск

Исследователи считают, что изменение климата может сделать подводные оползни более частыми и разрушительными. Усиление штормов и наводнений приводит к тому, что в океан смывается больше осадочных пород. Они накапливаются на подводных склонах, делая их нестабильными.

Дополнительным фактором остаются землетрясения, которые нередко запускают цепную реакцию. История знает немало примеров, когда подводные толчки приводили к цунами, затрагивающим удаленные регионы.

Роль человека в подводной нестабильности

Не только природа влияет на состояние морского дна. Современная деятельность человека тоже вносит вклад. В частности, морские ветряные электростанции с моноопорными фундаментами создают дополнительную нагрузку на дно. В уязвимых зонах это может повышать риск локальных оползней, особенно при сочетании с естественными факторами.

Подводные лавины: мутьевые потоки

Еще одно малоизвестное, но опасное явление — мутьевые потоки. Их часто сравнивают с лавинами, только под водой. Это стремительные массы ила, песка и воды, которые несутся по подводным склонам со скоростью более 60 км/ч и могут преодолевать сотни километров.

Главная опасность мутьевых потоков заключается в их способности разрушать глубоководную инфраструктуру. В 2020 году подобные процессы у берегов Западной Африки повредили несколько подводных интернет-кабелей, временно нарушив связь между странами региона.

Вулканы на дне океана

Под толщей воды скрываются тысячи подводных вулканов. Их извержения сопровождаются выбросами лавы, пепла и газов, что опасно как для морских экосистем, так и для прибрежных территорий. При контакте раскалённой магмы с водой возможны мощные взрывные процессы и цунами.

Катастрофические последствия уже наблюдались в XXI веке. Извержения в Индонезии и Тихоокеанском регионе приводили к человеческим жертвам и масштабным сбоям связи, включая повреждение подводных кабелей.

Популярные вопросы о скрытых угрозах океана

Что опаснее: подводные оползни или вулканы?

Все зависит от региона. Оползни чаще приводят к цунами, а вулканы добавляют взрывной и химический фактор.

Может ли человек предотвратить такие катастрофы?

Полностью — нет, но можно снизить риски за счет мониторинга и устойчивой инфраструктуры.

Почему об этом говорят так мало?

Потому что процессы происходят глубоко под водой и долгое время были труднодоступны для прямых наблюдений.