Анна Маляева

45 миллионов лет под чужим именем: череп древней птицы десятилетиями принимали за крокодила

Череп птицы возрастом 45 млн лет приняли за крокодилий — Университет Галле
Наука

Находка, пролежавшая в музейных фондах десятилетиями, неожиданно оказалась научной сенсацией. Почти полный череп древней птицы возрастом около 45 миллионов лет долгое время считался останками крокодила и не привлекал внимания исследователей. Лишь повторное изучение позволило раскрыть его подлинное происхождение и изменить представления об одном из самых загадочных обитателей эоценовой эпохи.

Древний череп
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Древний череп

Необычная находка из музейной коллекции

Окаменелость была обнаружена еще в 1950-х годах в немецком регионе Гайзельталь, известном богатством палеонтологических находок. Из-за внешнего сходства массивных костей череп ошибочно отнесли к крокодилам и поместили в хранилище. Со временем находка оказалась забыта и не фигурировала в научных публикациях, как это нередко случается с материалами, собранными в середине XX века, когда методы анализа были ограничены.

Второй череп в мире

Недавняя ревизия Гейзельтальской коллекции позволила ученым взглянуть на экспонат заново. Детальный анализ показал, что перед исследователями — череп Гасторниса, гигантской нелетающей птицы эоцена. Это всего лишь второй почти полный череп данного вида, известный науке, тогда как первый экземпляр хранится в США. Подобные открытия сопоставимы по значимости с тем, как был найден самый старый мозг на Земле, когда пересмотр старых находок привел к прорыву в понимании древней анатомии.

Как жил Гасторнис

Гасторнис достигал роста около 1,4 метра и обитал в тропических болотах вместе с древними лошадьми, крокодилами и черепахами. Его отличал массивный клюв, который долгое время служил основанием для предположений о хищном образе жизни. Однако современные исследования подтвердили, что птица была травоядной и питалась растительной пищей, что заметно меняет представление о пищевых цепочках эоценовых экосистем.

Значение музейных коллекций для науки

История с перепутанным черепом наглядно демонстрирует, какую роль играют архивные собрания в новых открытиях. Пересмотр старых находок с использованием современных методов позволяет уточнять эволюционные связи и корректировать устоявшиеся гипотезы. Подобный подход уже помог по-новому взглянуть на феномены, которые ранее считались неизменными, включая случаи, когда обнаруживалось живое ископаемое, которое не эволюционировало за 100 млн лет.

Гасторнис с другими крупными птицами древности

Гасторнис заметно отличался от других гигантских птиц прошлого. В отличие от хищных фороракосов, его клюв был приспособлен не для разрывания добычи, а для обработки жесткой растительной пищи. По образу жизни он также не напоминал более поздних страусообразных, так как был тесно связан с болотистой средой. Об этом сообщает Университет Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Плюсы и минусы изучения ископаемых из старых коллекций

Повторное исследование музейных экспонатов имеет свои особенности. С одной стороны, такие находки уже извлечены и сохранены, что упрощает работу ученых. С другой — иногда отсутствуют точные данные о контексте находки или условиях залегания, что усложняет интерпретацию. Тем не менее именно такие коллекции часто становятся источником неожиданных научных открытий.

Популярные вопросы о Гасторнисе

Кем был Гасторнис — хищником или травоядным?

Современные исследования показывают, что он питался растительной пищей.

Почему череп приняли за крокодилий?

Из-за массивной формы костей и сходства с черепами древних рептилий.

Сколько подобных находок известно науке?

На сегодняшний день известно всего два почти полных черепа Гасторниса.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые
