Ольга Сакиулова

Небо может вспыхнуть снова: гигантское солнечное пятно направлено на нас и готовит сюрприз класса X

Солнечное пятно размером с эпоху Кэррингтона повернулось к Земле — FUTURA
Наука

Огромное солнечное пятно сейчас развернуто точно в сторону Земли и уже привлекло внимание астрономов по всему миру. По размерам оно сопоставимо с тем самым регионом, который в XIX веке стал причиной легендарного события Кэррингтона — самой мощной солнечной бури в истории наблюдений. Возникает закономерный вопрос: может ли подобная катастрофа повториться в наши дни. Об этом сообщает FUTURA.

Солнце крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнце крупным планом

Что произошло во время события Кэррингтона

1 сентября 1859 года британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал солнечное пятно, которое внезапно породило колоссальную вспышку класса X45. Поток заряженных частиц достиг Земли за рекордно короткое время и вызвал глобальные сбои. Телеграфные линии искрили и выходили из строя, а полярные сияния были видны даже в тропических широтах, включая Карибский бассейн.

Это событие стало эталоном экстремальной космической погоды. Если бы аналогичная буря произошла сегодня, под угрозой оказались бы спутники связи, навигационные системы, авиация и энергосети.

Насколько велико нынешнее солнечное пятно

С момента события Кэррингтона на Солнце появлялось множество крупных пятен, некоторые из которых даже превосходили его по площади. Например, в апреле 1947 года одно из пятен занимало около 6100 миллионных долей солнечного полушария, что значительно больше, чем у пятна 1859 года.

Текущий объект, обозначаемый как AR 4294-4296, фактически состоит из двух тесно расположенных пятен, которые визуально воспринимаются как одно. Его площадь оценивается примерно в 2080 миллионных долей солнечного полушария. Это сопоставимо с масштабами пятна Кэррингтона и делает его одним из крупнейших за последнее десятилетие, а также третьим по величине в 25-м солнечном цикле.

Почему это пятно вызывает тревогу

Размер этого активного региона действительно впечатляет — он во много раз превышает размеры Земли. Внутри пятна наблюдается интенсивная магнитная активность: поля закручены и насыщены энергией. При их резком перераспределении возможны вспышки класса X — самые мощные из всех известных солнечных вспышек.

Дополнительный фактор риска заключается в ориентации пятна. Сейчас оно обращено прямо к нашей планете, поэтому в случае выброса плазмы или радиации удар придется непосредственно по магнитосфере Земли.

Есть ли повод для паники прямо сейчас

Несмотря на тревожные предпосылки, ученые призывают к осторожному оптимизму. Недавняя мощная вспышка класса X1.9 действительно произошла, но ее источником оказался другой, меньший активный регион — AR 4295. Основное же пятно 4294-4296 пока не стало причиной экстремального события.

Это показывает, что даже очень крупные солнечные пятна не всегда приводят к катастрофическим выбросам. Размер повышает вероятность, но не гарантирует повторение сценария 1859 года.

Сравнение: событие Кэррингтона и современная солнечная активность

Главное отличие заключается в уровне мониторинга. В XIX веке человечество не имело ни спутников, ни систем раннего предупреждения. Сегодня Солнце находится под постоянным наблюдением, а солнечные обсерватории способны зафиксировать опасные процессы заранее. Это дает время для защиты спутников и энергосистем, хотя полностью исключить ущерб пока невозможно.

Популярные вопросы о солнечных бурях

Может ли событие Кэррингтона повториться?

Теоретически — да, подобные бури возможны. Но они крайне редки и пока не зафиксированы в современную эпоху наблюдений.

Что пострадает в первую очередь при сильной буре?

Наибольшему риску подвержены спутники, системы связи, GPS и высоковольтные линии электропередачи.

Опасно ли это для людей?

Непосредственной угрозы для здоровья людей на поверхности Земли нет, но возможны косвенные последствия через сбои инфраструктуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
