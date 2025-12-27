Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пять миллиардов жертв за одно десятилетие: океан пережил катастрофу, изменившую целые побережья

Бактерия Vibrio pectenicida уничтожила 5 млрд морских звезд
Многолетняя загадка, из-за которой исчезли миллиарды морских звёзд, наконец получила научное объяснение. Исследователи установили конкретную биологическую причину эпидемии, затронувшей десятки видов. Это открытие меняет подход к защите прибрежных экосистем и даёт надежду на восстановление популяций.

Погибшие морские звезды
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Погибшие морские звезды

Что произошло на побережье

Массовая гибель морских звёзд началась в 2013 году и быстро распространилась вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. Животные покрывались язвами, их лучи отмирали, а затем наступала гибель. Учёные долгое время рассматривали вирусную версию, однако подтверждений ей не находили.

Истинная причина эпидемии

Последние исследования показали, что ключевую роль сыграла бактерия Vibrio pectenicida. Она вызывает тяжёлое инфекционное поражение тканей, приводящее к быстрому распаду организма морской звезды. Интерес к этим животным у науки возникал и раньше — например, в работах о морских звёздах и биологически активных веществах, — но теперь внимание сосредоточено именно на их уязвимости к патогенам.

Экосистема под ударом

Исчезновение морских звёзд нарушило баланс прибрежных экосистем. Эти хищники сдерживали численность морских ежей, и без них популяции ежей резко выросли. В результате были уничтожены обширные поля водорослей, что стало дополнительным стрессом для океана на фоне климатических изменений и процессов, подобных тем, что наблюдаются при обесцвечивании и деградации кораллов.

Вирус или бактерия

Долгое время учёные сравнивали две версии происхождения эпидемии. Вирусная гипотеза объясняла быстроту распространения, но не давала ответа на механизм разрушения тканей. Бактериальная версия, напротив, точно описывает симптомы и подтверждается лабораторными данными. В итоге именно она позволила связать клиническую картину с конкретным микроорганизмом и перейти от догадок к практическим мерам. Об этом сообщает Ferra.

Состояние экосистемы до и после гибели морских звёзд

До начала эпидемии морские звёзды играли роль ключевых хищников в прибрежных зонах Тихого океана. Они контролировали численность морских ежей, поддерживали баланс между животными и водорослями и способствовали устойчивости экосистемы. Подводные "леса" из ламинарий обеспечивали убежище и пищу для множества видов рыб и беспозвоночных.

После массовой гибели морских звёзд экосистема резко изменилась. Численность морских ежей вышла из-под контроля, что привело к активному уничтожению водорослей. В результате сократилось биоразнообразие, ухудшились условия для других морских организмов и снизилась способность экосистемы к восстановлению. Эти изменения наглядно показывают, насколько важна роль даже одного вида для здоровья океана в целом.

Популярные вопросы о гибели морских звёзд

Можно ли остановить распространение бактерии в океане?

Полностью — нет, но возможно снизить последствия, поддерживая здоровые популяции и контролируя состояние среды.

Опасна ли эта бактерия для человека?

Vibrio pectenicida представляет угрозу именно для морских организмов и не считается опасной для людей.

Сколько времени займёт восстановление популяций?

По оценкам экологов, на это могут уйти десятилетия, особенно в регионах с сильным нарушением экосистем.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые бактерии тихий океан
