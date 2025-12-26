Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Подо льдом что-то проснулось: восемь месяцев дрейфа раскрыли угрозу, меняющую уровень мирового океана

Дрон обнаружил тёплую воду под ледником Антарктиды — FUTURA
Наука

Восемь месяцев автономный робот провёл в полной темноте под антарктическими ледяными шельфами, передавая данные лишь изредка. Когда миссия завершилась, учёные получили информацию, которая давно вызывала опасения, но до сих пор не имела прямых подтверждений. Подо льдом был зафиксирован сигнал, указывающий на потенциальную нестабильность одного из ключевых ледников планеты. Об этом сообщает FUTURA.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уникальная миссия подо льдом Антарктиды

Автономный океанический робот представлял собой компактный поплавок с набором датчиков температуры и солёности. За два с половиной года он прошёл более 300 километров под шельфовыми ледниками Денмана и Шеклтона в Восточной Антарктиде. До этого ни одно устройство не возвращалось с подобной миссии, пройдя под такими массивными ледяными образованиями.

Основная задача дрона заключалась в том, чтобы понять, насколько устойчивы эти ледники к изменениям океанических условий. Всего робот собрал около 200 детализированных наборов данных, которые позволяют заглянуть в процессы, ранее скрытые под километрами льда.

Что обнаружил робот за восемь месяцев дрейфа

В течение восьми месяцев аппарат находился подо льдом, всплывая примерно раз в пять дней, чтобы передать информацию. Анализ показал разную картину для двух соседних ледников.

Шельфовый ледник Шеклтона, самый северный в регионе, пока не контактирует напрямую с тёплыми океаническими водами. Это означает, что его таяние снизу в данный момент ограничено. Однако ситуация с ледником Денмана оказалась значительно тревожнее.

Тёплая вода под ледником Денмана

Под ледником Денмана робот зафиксировал слой относительно тёплой воды, движущейся подо льдом. Даже незначительное увеличение толщины такого слоя может ускорить подтаивание основания ледника. Это создаёт риск нестабильного отступления, при котором процесс таяния становится самоподдерживающимся.

Учёные подчёркивают: если Денман начнёт активно терять массу, последствия будут глобальными. Потенциальный вклад только этого ледника в повышение уровня мирового океана оценивается примерно в 1,5 метра, что ставит под угрозу прибрежные города и миллионы людей.

Почему эти данные так важны для науки

Исследователи назвали миссию показательной: относительно простой и надёжный инструмент смог дать информацию, способную изменить представления о динамике антарктических ледников. До сих пор многие процессы приходилось оценивать косвенно, используя спутниковые данные и теоретические расчёты.

Теперь реальные измерения температуры и солёности подо льдом позволяют уточнить, как именно океан взаимодействует с ледяными шельфами и какие факторы запускают ускоренное таяние.

Как данные повлияют на климатические прогнозы

Собранная информация уже используется для доработки климатических и океанических моделей. Более точные расчёты помогут прогнозировать темпы повышения уровня моря и оценивать риски для различных регионов планеты.

Результаты этой работы были опубликованы в научном журнале Science Advances, что подчёркивает их значимость для международного научного сообщества.

Сравнение: ледники Шеклтона и Денмана

Ледник Шеклтона пока остаётся относительно стабильным из-за отсутствия контакта с тёплыми водами. Денман, напротив, уже испытывает влияние океанических потоков. Такое различие показывает, насколько локальные условия могут определять судьбу даже соседних ледяных массивов и почему нельзя рассматривать Антарктиду как однородную систему.

Популярные вопросы об антарктических подлёдных исследованиях

Почему тёплая вода подо льдом так опасна

Она ускоряет таяние основания ледника, делая его менее устойчивым и провоцируя быстрое отступление.

Можно ли было получить эти данные раньше

Без автономных роботов прямые измерения под шельфовыми ледниками были практически невозможны.

Что будет дальше после этого открытия

Учёные продолжат подобные миссии и будут уточнять прогнозы изменения климата и уровня моря.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
