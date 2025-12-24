Таинственный межзвёздный гость не похож на комету: 3I/ATLAS излучает свет и меняет цвет и траекторию

Происхождение и свойства 3I/ATLAS остаются неясными — Sky News

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб, говоря в интервью Sky News о межзвездном объекте 3I/ATLAS, призвал готовиться к событию "черного лебедя".

"Инопланетные технологии — это потенциальная угроза, поскольку, когда идешь на слепое свидание космических масштабов, то не знаешь, встретишься ли ты с дружелюбным инопланетным гостем или серийным убийцей", — заявил Ави Леб.

В минувшем августе Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.

А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет. При этом один из двух хвостов объекта изменил направление относительно своего постоянного движения. Такое явление нехарактерно для известных комет и требует объяснения. Например, что этот хвост на самом деле — след выхлопа ракетного двигателя.

Двадцать тысяч лет в пустоте

3I/ATLAS постепенно влетает в Солнечную систему и 16 марта следующего года пройдёт мимо Юпитера. Астрономы начали следить за ним со средины минувшего лета. 3I/ATLAS летит к нам со скоростью примерно 60 километров в секунду, по недавним оценкам диаметр ядра кометы примерно равен 12 километрам. Комета, судя по всему, прибыла издалека, вероятно, из другой звездной системы.

Для справки, отметим, что ближайшая к нам звездная система находится в созвездии Центавра. Она состоит из трех звезд: Альфа А и Альфа В похожи на наше Солнце (и, если смотреть с Земли, сливаются в одну), а Проксима — тусклый красный карлик. Вокруг него вращаются планеты, потенциально, земной группы. Очень сильно теоретически они могут быть обитаемы.

От нас до Альфы Центавра 4 с лишним световых года. Если лететь со скоростью 60 км/с, потребуется 20 тысяч лет. Даже если допустить, что 3I/ATLAS — корабль пришельцев, самих пришельцев там, скорее всего, нет. 20 тысяч лет — очень большой срок. А жизнь отдельного биологического объекта, увы, заметно меньше. Чтобы долететь, понадобится много поколений экипажа, которые будут сменять друг друга. на борту должны располагаться сложные и надёжные системы жизнеобеспечения. Корабль можно сделать и необитаемым, отправив на Землю роботов. Но в любом случае, до таких технологий нам ещё очень-очень далеко. И в этом главная опасность.

Подарки, от которых лучше отказаться

Вступая в контакт с пришельцами, оптимисты, вероятно, рассчитывают, что человечество многое узнает и многому научится. Похожий опыт уже был в нашей истории. Европейцы "подарили" индейцам Америки новые сельскохозяйственные культуры, концепцию использования колеса и заражённые оспой одеяла. Оптимисты уверены, что высокий уровень цивилизованности исключает геноцид. Но ведь и европейцы были вроде бы "цивилизованнее" папуасов. А что, если инопланетяне увидят в нас только высокоорганизованных животных? Такого нельзя исключать.

К примеру, на жителей Андаманских островов, Тасмании и Австралии европейские поселенцы охотились точно так же, как на диких животных. Они не считали аборигенов людьми, хотя очевидные биологические факты свидетельствовали об обратном. Как-то колонизаторы собрались с оружием на побережье острова Тасмания, построились в одну линию так, чтобы каждый из участников предстоящей "охоты" видел соседа справа и слева, а потом пошли вперёд, убивая всех местных, попадавшихся на пути. А заодно и сумчатых волков, которые тоже мешали колонизаторам жить. После "зачистки" острова в кучи свалили 10 тысяч тел, по большей части, человеческих.

Изоляция как единственная защита от цивилизации

Из нашей истории мы знаем множество примеров столкновения изолированных человеческих популяций с заведомо более могущественными пришельцами. И все они, как правило, заканчивались плохо.

Жители изолированного острова Северный Сентинель (который является частью Андаманских островов, принадлежащих Индии) убивают пришельцев, которые пытаются найти с ними контакт, высаживаясь с лодок на прибрежный песок. Обычно, незваные гости в этом песке навсегда и остаются. Дели давно ввел запрет на посещения этого острова, не согласованные с властями. Но некоторые граждане пренебрегли этим, и назад уже не вернулись.

Соотношение мощи цивилизованного человечества и сентинельцев сегодня даже не такое, как во времена парусного флота. Они абсолютно беспомощны перед нами. В принципе, нам не составит особого труда организовать экспедицию на остров и захватить его населением и открыть там, к примеру, курорт, а местных переселить в резервацию. И даже стереть остров с лица земли, сбросив на него атомную бомбу.

Грубо говоря, сентинельцы до сих пор существуют только потому, что нам пока нет до них никакого дела. Но они бы сделали большую глупость, если бы пригласили нас даже в расчёте на гуманитарную помощь.

Технологическое превосходство и вопросы морали

Технически и энергетически инопланетяне, прибывшие на Землю, будут превосходить нас на много порядков больше, чем европейцы ХIX века превосходили жителей Тасмании. И не следует рассчитывать, что пришельцы будут высокоморальными и даже просто толерантными в отношении местных видов жизни (во всяком случае, религиозность конкистадоров не помешала им разрушить местные цивилизации).

Вряд ли и человечество примет новую реальность, в которой мы уже, так сказать, не на вершине "пищевой цепи". Как писали братья Стругацкие в своей "Сказке о Тройке", как будто бы обращаясь к пришельцам от имени всего человечества:

"Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь".

А теперь вернемся к 3I/ATLAS. Если это звездный корабль, и он летит на Землю, пора начинать волноваться. Вряд ли пришельцы посмотрят на нас, поймут, что "ловить" тут нечего, махнут рукой (или что там у них) и улетят восвояси. И вовсе не обязательно, что человечество, даже получив сверхзнания и невероятные технологии, сумеет воспользоваться ими к своей пользе.

Так что это даже хорошо, что 3I/ATLAS на самом деле просто комета, которая пролетит по параболе вокруг нашего Солнца и вернётся обратно в межзвездный мрак. От этого всем — и нам, и "чужим" — будет лучше.