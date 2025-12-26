Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Яркий блеск оказался ловушкой: эволюция предпочла спокойные цвета и точность восприятия

Блестящие цвета ухудшают распознавание объектов вблизи
Наука

Природа кажется яркой и разнообразной, но если присмотреться внимательнее, становится заметно: по-настоящему блестящие цвета встречаются крайне редко. Учёные давно задавались вопросом, почему эволюция почти не использует глянец, хотя он выглядит эффектно. Новый эксперимент помог понять, в чём кроется причина. Об этом сообщает Ferra.

Яркая бабочка на цветке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Яркая бабочка на цветке

Почему яркость не равна эффективности

Мы привыкли считать, что насыщенные цвета дают животным и растениям преимущество — помогают привлекать партнёров или быть заметнее. Однако в природе чаще встречаются матовые оттенки. Они стабильнее воспринимаются глазом и не искажаются при разном освещении.

В отличие от них, блеск сильно зависит от угла обзора и источника света. Именно поэтому такие эффекты чаще можно увидеть в редких природных материалах или минералах, чем в живых организмах — по тому же принципу, как опал-хамелеон светится всеми цветами радуги только при определённых условиях.

Эксперимент со шмелями: что увидели насекомые

Чтобы проверить, как блеск влияет на восприятие, Каспер ван дер Коой провёл эксперимент с искусственными цветами. Одни имели матовую поверхность, другие — блестящую. За реакцией наблюдали шмели, ориентирующиеся в пространстве в основном по зрению.

Результаты оказались неоднозначными. С дальнего расстояния блестящие объекты действительно привлекали внимание быстрее. Но при приближении насекомым становилось сложнее различать форму и детали. Блики "ломали" изображение и мешали точному восприятию.

Когда блеск становится помехой

Учёные сравнивают этот эффект с попыткой читать глянцевый журнал на ярком солнце. Отражения мешают глазам сфокусироваться, и информация теряется. В живой природе такая ошибка может стоить дорого — промах при выборе цветка, партнёра или добычи снижает шансы на выживание.

Поэтому эволюция чаще выбирает устойчивые визуальные сигналы. Не случайно даже влияние цвета света на поведение тщательно изучается — как это показали эксперименты, где в Японии экспериментировали с синим светом для изменения реакции людей в городской среде.

Матовые и блестящие цвета в природе

Матовые оттенки обеспечивают предсказуемость восприятия при любом освещении. Они помогают точнее распознавать форму, размер и расстояние. Блестящие поверхности выигрывают в эффектности, но проигрывают в надёжности.

В условиях дикой природы, где свет постоянно меняется, стабильность оказывается важнее зрелищности. Поэтому глянец остаётся скорее исключением, чем правилом.

Плюсы и минусы блестящей окраски

У такого типа окраски есть свои сильные и слабые стороны. Они становятся заметны при сравнении с матовыми аналогами.

Плюсы:

  • хорошо видны издалека;
  • могут привлекать внимание в открытом пространстве;
  • создают необычные визуальные эффекты.

Минусы:

  • искажают форму при близком рассмотрении;
  • зависят от угла света;
  • мешают точной ориентации.

Как учёные изучают цвет

  1. Создают контролируемые модели объектов.
  2. Проверяют реакцию животных в естественных условиях.
  3. Сравнивают поведение при разном освещении.
  4. Анализируют, как зрение обрабатывает отражения.

Популярные вопросы о цвете в природе

Почему в природе больше матовых цветов?

Они стабильнее воспринимаются и не искажают информацию.

Полезен ли блеск для животных?

Иногда — да, но чаще он мешает точной ориентации.

Может ли эволюция "отказаться" от блеска?

Фактически это уже произошло: глянец используется крайне редко.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые природа биология насекомые
Новости Все >
Благородных оленей начали разводить в Подмосковье — Минсельхозпрод МО
Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров
Алкоголь даёт около 7 ккал на грамм без питательной ценности — диетологи
Колготки с платьем в 2026 году сочетают с балетками и массивными ботинками — Vogue
Сенсорные экраны усиливают перегрузку внимания водителя — HowStuffWorks
Щенки и пожилые собаки замерзают за 15 минут прогулки — Белновости
Граждане вправе подать заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда
Цвет пищи на тарелке управляет количеством съеденного — диетолог Сюракшина
Голландская вспашка улучшила дренаж на тяжёлых почвах — Mein schöner Garten
Шаман поссорился с Екатериной Мизулиной во время финала КВН
Сейчас читают
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Ходим каждый день — и медленно разрушаем тело: походка, которая незаметно отнимает здоровье
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Тёмные шторы блокируют свет и сжимают пространство
Луна связана с биоритмами и гормональными колебаниями
Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров
Парниковый эффект под укрытием губит многолетники
Алкоголь даёт около 7 ккал на грамм без питательной ценности — диетологи
Паста из мыла и соды заменяет агрессивные средства — Revistaoeste
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США
Сахар повышает вязкость крови и ускоряет износ сосудов — кардиолог Кореневич
Колготки с платьем в 2026 году сочетают с балетками и массивными ботинками — Vogue
Сенсорные экраны усиливают перегрузку внимания водителя — HowStuffWorks
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.