Яркий блеск оказался ловушкой: эволюция предпочла спокойные цвета и точность восприятия

Блестящие цвета ухудшают распознавание объектов вблизи

Природа кажется яркой и разнообразной, но если присмотреться внимательнее, становится заметно: по-настоящему блестящие цвета встречаются крайне редко. Учёные давно задавались вопросом, почему эволюция почти не использует глянец, хотя он выглядит эффектно. Новый эксперимент помог понять, в чём кроется причина. Об этом сообщает Ferra.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Яркая бабочка на цветке

Почему яркость не равна эффективности

Мы привыкли считать, что насыщенные цвета дают животным и растениям преимущество — помогают привлекать партнёров или быть заметнее. Однако в природе чаще встречаются матовые оттенки. Они стабильнее воспринимаются глазом и не искажаются при разном освещении.

В отличие от них, блеск сильно зависит от угла обзора и источника света. Именно поэтому такие эффекты чаще можно увидеть в редких природных материалах или минералах, чем в живых организмах — по тому же принципу, как опал-хамелеон светится всеми цветами радуги только при определённых условиях.

Эксперимент со шмелями: что увидели насекомые

Чтобы проверить, как блеск влияет на восприятие, Каспер ван дер Коой провёл эксперимент с искусственными цветами. Одни имели матовую поверхность, другие — блестящую. За реакцией наблюдали шмели, ориентирующиеся в пространстве в основном по зрению.

Результаты оказались неоднозначными. С дальнего расстояния блестящие объекты действительно привлекали внимание быстрее. Но при приближении насекомым становилось сложнее различать форму и детали. Блики "ломали" изображение и мешали точному восприятию.

Когда блеск становится помехой

Учёные сравнивают этот эффект с попыткой читать глянцевый журнал на ярком солнце. Отражения мешают глазам сфокусироваться, и информация теряется. В живой природе такая ошибка может стоить дорого — промах при выборе цветка, партнёра или добычи снижает шансы на выживание.

Поэтому эволюция чаще выбирает устойчивые визуальные сигналы. Не случайно даже влияние цвета света на поведение тщательно изучается — как это показали эксперименты, где в Японии экспериментировали с синим светом для изменения реакции людей в городской среде.

Матовые и блестящие цвета в природе

Матовые оттенки обеспечивают предсказуемость восприятия при любом освещении. Они помогают точнее распознавать форму, размер и расстояние. Блестящие поверхности выигрывают в эффектности, но проигрывают в надёжности.

В условиях дикой природы, где свет постоянно меняется, стабильность оказывается важнее зрелищности. Поэтому глянец остаётся скорее исключением, чем правилом.

Плюсы и минусы блестящей окраски

У такого типа окраски есть свои сильные и слабые стороны. Они становятся заметны при сравнении с матовыми аналогами.

Плюсы:

хорошо видны издалека;

могут привлекать внимание в открытом пространстве;

создают необычные визуальные эффекты.

Минусы:

искажают форму при близком рассмотрении;

зависят от угла света;

мешают точной ориентации.

Как учёные изучают цвет

Создают контролируемые модели объектов. Проверяют реакцию животных в естественных условиях. Сравнивают поведение при разном освещении. Анализируют, как зрение обрабатывает отражения.

Популярные вопросы о цвете в природе

Почему в природе больше матовых цветов?

Они стабильнее воспринимаются и не искажают информацию.

Полезен ли блеск для животных?

Иногда — да, но чаще он мешает точной ориентации.

Может ли эволюция "отказаться" от блеска?

Фактически это уже произошло: глянец используется крайне редко.