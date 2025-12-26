Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Три глаза и 506 миллионов лет истории: хищник с тремя глазами переписал раннюю эволюцию

В Канаде обнаружили хищника с тремя глазами возрастом 506 млн лет
Наука

В Канаде учёные обнаружили древнего морского хищника, который жил на Земле более полумиллиарда лет назад и обладал весьма необычным обликом. Существо имело три глаза и сложное строение тела, что делало его одним из самых примечательных обитателей кембрийских морей. Находка помогает лучше понять, как формировались первые сложные экосистемы планеты.

Древнее сущетсво в океане
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Древнее сущетсво в океане

Древний хищник из сланцев Бёрджес

Останки нового вида были найдены в знаменитых сланцах Бёрджес в Британской Колумбии — месте, известном исключительной сохранностью кембрийских организмов. Обнаруженный хищник получил название Mosura fentoni и обитал около 506 миллионов лет назад, в период, когда жизнь на Земле стремительно усложнялась. Его длина достигала примерно 20 сантиметров, что делало его заметным участником древних морских сообществ.

Особую ценность находке придаёт состояние окаменелостей. Учёным удалось изучить не только внешний облик, но и внутренние органы, включая элементы пищеварительной системы. Такие находки крайне редки и играют важную роль в реконструкции ранней истории жизни, подтверждая, почему палеонтология и "недостающие звенья" остаются ключевым направлением эволюционных исследований.

Анатомия, опередившая эпоху

Тело Mosura fentoni было сегментированным и напоминало червеобразную форму. У него насчитывалось 11 пар придатков, которые, вероятно, использовались для активного плавания. По бокам тела располагались длинные щетинки, визуально похожие на крылья, что помогало маневрировать в воде. Три глаза обеспечивали широкий угол обзора и давали хищнику преимущество при поиске добычи.

Строение этого организма указывает на его родство с предками современных членистоногих, включая насекомых и ракообразных. Уже в кембрийский период природа экспериментировала с формами тела и органами чувств, закладывая основу будущего биоразнообразия. Об этом сообщает Ferra.

Чем питался Mosura fentoni

Исследователи считают, что древний хищник не охотился на крупную добычу. Его образ жизни, скорее всего, был связан с фильтрацией воды и поеданием мелких организмов. Такой способ питания был распространён среди обитателей кембрийских морей и позволял эффективно использовать доступные ресурсы.

Подобные открытия помогают глубже понять, как именно формировались первые устойчивые экосистемы и какие условия способствовали их развитию. Эти вопросы напрямую связаны с дискуссиями о том, где зародилась жизнь на Земле и какие механизмы лежали в основе её усложнения.

Значение находки для науки

Описание Mosura fentoni, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, расширяет представления об эволюции членистоногих — одной из самых многочисленных групп животных на планете. Изучение таких организмов показывает, что ключевые черты современных видов начали формироваться уже более 500 миллионов лет назад.

Древний хищник и современные членистоногие

В отличие от современных насекомых и ракообразных, Mosura fentoni был полностью приспособлен к жизни в воде и не имел специализированных конечностей для передвижения по суше. Однако сегментированное тело, придатки и органы чувств делают его важным промежуточным звеном в эволюционной цепочке.

Плюсы и минусы изучения подобных окаменелостей

Исследование таких находок даёт учёным ценные данные, но имеет и ограничения.

Плюсы:

  • возможность восстановить ранние этапы эволюции животных;
  • редкие сведения о внутреннем строении древних организмов;
  • лучшее понимание формирования экосистем прошлого.

Минусы:

  • крайняя редкость хорошо сохранившихся образцов;
  • сложности в интерпретации функций органов;
  • ограниченное количество данных для сравнения.

Как изучают кембрийских хищников

  1. Проводят точечные раскопки в уникальных геологических формациях.
  2. Используют современные методы визуализации и анализа.
  3. Сопоставляют находки с уже известными ископаемыми видами.
  4. Проверяют выводы через публикации в рецензируемых журналах.

Популярные вопросы о древнем хищнике Mosura fentoni

Почему сланцы Бёрджес так важны для науки?

Они обеспечивают исключительную сохранность мягких тканей древних организмов.

Был ли Mosura fentoni опасен для других животных?

Он был хищником, но охотился в основном на мелкую добычу.

Что даёт это открытие современной науке?

Оно помогает лучше понять эволюцию членистоногих и ранние этапы развития жизни на Земле.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука ученые животные биология
Новости Все >
Япония выделит $58 млрд на оборону в 2026 году — Associated Press
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Рождественский кактус не цветёт из-за света, температуры и подкормки — Actualno
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
Сейчас читают
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.