Ольга Сакиулова

Земля не была одинока: найден объект, который сопровождал нашу планету тихо, точно тень

PN7 сопровождает Землю на общей орбите с 1965 года — планетолог Кэт Волк
Наука

Астрономы сообщили об открытии необычного объекта, который уже десятилетиями движется рядом с Землёй и внешне напоминает вторую Луну. Эта находка заставляет по-новому взглянуть на орбитальную динамику и скрытые структуры Солнечной системы. Речь идёт не о классическом спутнике, но его роль для науки может оказаться не менее значимой. Об этом сообщает EL Cronista.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Историческая находка: что обнаружили учёные

Объект, получивший обозначение 2025 PN7, относится к редкому классу так называемых квазилун. Это небесные тела, которые обращаются вокруг Солнца, но при этом движутся в резонансе с Землёй, создавая эффект "сопровождения" планеты на протяжении десятилетий.
PN7 был зафиксирован в конце августа обсерваторией Pan-STARRS на Гавайях, однако анализ орбитальных данных показал, что он следует рядом с Землёй ещё с середины 1960-х годов. По расчётам, такая конфигурация сохранится примерно до 2083 года, после чего объект перейдёт на иную орбиту.

Почему это не вторая Луна в привычном смысле

Несмотря на громкое название, PN7 не является естественным спутником Земли. Он не захвачен гравитацией планеты и не вращается вокруг неё напрямую. Его движение представляет собой сложную петлеобразную траекторию, в которой объект то "опережает" Землю, то отстаёт от неё, оставаясь при этом вблизи.
Такие тела невозможно увидеть невооружённым глазом. Они малы — PN7 по размеру сопоставим со зданием — и отражают крайне мало солнечного света, поэтому обнаруживаются только с помощью мощных телескопов и точных вычислений.

Что такое квазилуны и сколько их у Земли

Квазилуны — не уникальное явление для нашей планеты. Первая подобная структура была обнаружена у Венеры в 2002 году. У Земли на сегодняшний день подтверждено как минимум семь квазилун, и астрономы не исключают, что их число может увеличиться.
Для сравнения, существуют и так называемые мини-луны — объекты, которые временно захватываются земной гравитацией. Они остаются на орбите менее года и отличаются крайней нестабильностью. Квазилуны же могут сопровождать планету десятилетиями и даже столетиями.

Почему PN7 так важен для науки

По словам исследователей, ценность таких объектов в том, что их эволюцию можно наблюдать практически в реальном времени.

"Квазилуны позволяют изучать орбитальные изменения на масштабах человеческой жизни, что невозможно для удалённых объектов с периодами в тысячи лет", — отмечает планетолог Кэт Волк из Института планетологии в Аризоне.

Откуда берутся эти дополнительные спутники

Происхождение квазилун остаётся предметом научных споров. Существует несколько гипотез.
Одна из них предполагает, что это околоземные астероиды, выброшенные из главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером под действием гравитации Юпитера.
Другая версия связывает их с Луной: некоторые объекты, такие как Камоалева, по химическому составу ближе к лунным породам, чем к типичным астероидам, что указывает на возможное древнее столкновение.

Будущие миссии и новые открытия

Интерес к таким объектам уже вышел за рамки теории. Китайская космическая миссия, направляющаяся к Камоалеве, должна доставить образцы пород на Землю, что может пролить свет на происхождение квазилун.
С запуском обсерватории Веры К. Рубин ожидается резкий рост числа подобных открытий. Новые телескопы способны фиксировать даже самые слабые и быстрые объекты, ранее ускользавшие от наблюдений.

Как обнаруживают квазилуны

  1. Длительные обзоры неба с автоматическими телескопами.

  2. Анализ траекторий и резонансов движения.

  3. Сравнение архивных наблюдений за десятилетия.

  4. Численное моделирование орбит.

  5. Подтверждение независимыми обсерваториями.

Популярные вопросы о новой квазилуне

Опасен ли объект для Земли?
Нет, его орбита стабильна и не пересекается с траекторией столкновения.

Почему его не замечали раньше?
Из-за малого размера и слабого отражения света.

Станет ли у Земли больше таких объектов?
Вероятно да, по мере развития телескопов и методов наблюдений.

