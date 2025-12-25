Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями

Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука

Ледник Туэйтс в Антарктиде всё чаще называют одной из главных климатических угроз планеты. Новые данные показывают, что его структура стремительно ослабевает, а процесс разрушения ускоряется. Учёные фиксируют рост трещин и потерю устойчивости шельфового льда, что может иметь глобальные последствия. Об этом сообщает WIRED.

Раскол ледника
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Раскол ледника

Почему ледник Туэйтс называют Ледником Судного дня

Ледник Туэйтс — один из самых нестабильных ледников Земли и ключевой элемент ледяного покрова Западной Антарктиды. Его часто называют "Ледником Судного дня" из-за потенциального вклада в повышение уровня Мирового океана.
Этот ледник удерживает огромные массы льда, а его шельфовая часть действует как естественный "тормоз", замедляющий стекание льда в океан. Потеря этой функции способна запустить цепную реакцию ускоренного таяния.

Что происходит с восточным шельфом ледника

Восточная часть шельфового ледника Туэйтс долгое время удерживалась за счёт подводного хребта. Однако за последние два десятилетия в зоне сдвига начали активно формироваться трещины, ослабляющие связь льда с этой опорной точкой.
Исследование Международного сотрудничества по ледникам Туэйтс (ITGC) основано на анализе спутниковых данных за 2002-2022 годы и подробно описывает этот процесс постепенной дестабилизации.

Как развивались трещины за 20 лет наблюдений

Учёные выявили два ключевых этапа роста трещин. Сначала вдоль потока льда появились протяжённые разломы длиной более 8 км, пересекающие весь шельф. Затем начали формироваться многочисленные короткие поперечные трещины длиной менее 2 км.
В результате общая длина трещин увеличилась примерно со 165 км в начале 2000-х до более чем 330 км к 2021 году. При этом средняя длина одной трещины сократилась, что говорит о переходе к более фрагментированной и уязвимой структуре льда.

Потеря опоры и ускорение ледяного потока

В период 2002–2006 годов сжимающее напряжение в районе опорной точки временно стабилизировало шельф. Однако после 2007 года зона сдвига между шельфом и соседним ледяным языком начала разрушаться.
С 2017 года крупные трещины полностью прорезали шельф, фактически лишив его связи с подводным хребтом. Это превратило точку опоры из стабилизирующего элемента в фактор, ускоряющий разрушение.

Опасная петля обратной связи

Одним из ключевых выводов исследования стало обнаружение самоподдерживающейся обратной связи. Рост трещин ускоряет движение льда вверх по течению, а увеличение скорости, в свою очередь, порождает новые трещины.
GPS-наблюдения, проведённые в 2020–2022 годах, зафиксировали распространение деформаций со скоростью до 55 км в год внутри шельфа. Это подтверждает, что структурные повреждения напрямую влияют на динамику ледника.

Почему это опасно для уровня моря

Ледяной покров Западной Антарктиды считается исключительно уязвимым. Его полный распад потенциально способен поднять уровень моря примерно на 5 метров.
Сам ледник Туэйтс содержит достаточно льда, чтобы увеличить уровень океана примерно на 65 см. Численные модели показывают, что после начала активного отступления процесс может стать необратимым, а линия контакта льда с океаном будет отступать на 1 км в год в течение десятилетий.

Предупреждение для других шельфовых ледников

Учёные отмечают, что механизмы разрушения, зафиксированные у ледника Туэйтс, могут быть характерны и для других шельфовых ледников Антарктиды. Исторические примеры показывают, что первоначально стабилизирующие элементы со временем становятся источниками трещин и ускоряют распад ледяных платформ.
Это делает Туэйтс своего рода "лабораторией", по которой можно судить о будущем антарктического ледяного покрова в целом.

Популярные вопросы о леднике Туэйтс

Когда может произойти полный коллапс?
Точные сроки неизвестны, но данные указывают на ускорение процесса.

Почему этот ледник так важен?
Он удерживает огромные массы льда Западной Антарктиды.

Можно ли остановить процесс?
На текущем этапе речь идёт скорее о замедлении последствий, чем о полном предотвращении.

