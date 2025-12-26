Восемь щупалец и гены кальмара: странный обитатель океана сломал привычную классификацию

Он обитает там, куда почти не проникает свет, выглядит как существо из мифов и десятилетиями ускользал от науки. Кальмар-вампир долго считался эволюционной загадкой, но теперь учёные смогли заглянуть в самую суть его происхождения. Расшифровка генома показала: перед нами не просто редкий обитатель глубин, а настоящий "живой архив" истории жизни на Земле.
Кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis) формально относится к группе, близкой к осьминогам, однако его генетическое устройство оказалось неожиданно консервативным. Исследователи выяснили, что структура его хромосом практически не изменилась за сотни миллионов лет и больше напоминает древних кальмаров и каракатиц, чем современных осьминогов.
Это позволяет предположить, что именно он максимально близок к общему предку двух ветвей головоногих. Подобные находки уже меняют представления о том, как формировалась эволюция морских беспозвоночных.
Размер генома кальмара-вампира — около 11 миллиардов пар оснований, что почти в четыре раза больше человеческого. Учёные связывают это не с "усложнением", а с сохранением древних генетических блоков, которые у других видов со временем перестраивались или исчезали.
В отличие от современных осьминогов, у которых ДНК активно "перемешивается", кальмар-вампир словно застрял во времени. Именно поэтому его называют живым ископаемым — не из-за возраста вида, а из-за удивительной стабильности генома.
Этот вид обитает на больших глубинах, ведёт одиночный образ жизни и плохо переносит содержание в неволе. Каждый образец для исследований — редкая удача, а потому расшифровка полного генома стала настоящим прорывом для морской биологии.
Интерес к таким существам растёт не случайно. Аналогичные открытия, связанные с необычными представителями океана, уже показывали, насколько много тайн скрывает подводный мир, как это произошло с "гигантским тихоокеанским осьминогом". Об этом сообщает Live Science.
Полученные данные помогают:
Это исследование имеет как очевидные преимущества, так и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Название связано с внешним сходством, но генетически он занимает промежуточное положение.
Нет, он питается в основном органическими остатками и не является хищником.
Они помогают понять эволюционные процессы, которые невозможно восстановить по ископаемым остаткам.
