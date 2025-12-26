Восемь щупалец и гены кальмара: странный обитатель океана сломал привычную классификацию

Геном кальмара-вампира связал осьминогов и кальмаров — нейробиолог Симаков

Он обитает там, куда почти не проникает свет, выглядит как существо из мифов и десятилетиями ускользал от науки. Кальмар-вампир долго считался эволюционной загадкой, но теперь учёные смогли заглянуть в самую суть его происхождения. Расшифровка генома показала: перед нами не просто редкий обитатель глубин, а настоящий "живой архив" истории жизни на Земле.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Кальмар

Древний родственник осьминогов и кальмаров

Кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis) формально относится к группе, близкой к осьминогам, однако его генетическое устройство оказалось неожиданно консервативным. Исследователи выяснили, что структура его хромосом практически не изменилась за сотни миллионов лет и больше напоминает древних кальмаров и каракатиц, чем современных осьминогов.

Это позволяет предположить, что именно он максимально близок к общему предку двух ветвей головоногих. Подобные находки уже меняют представления о том, как формировалась эволюция морских беспозвоночных.

Почему геном оказался таким большим

Размер генома кальмара-вампира — около 11 миллиардов пар оснований, что почти в четыре раза больше человеческого. Учёные связывают это не с "усложнением", а с сохранением древних генетических блоков, которые у других видов со временем перестраивались или исчезали.

В отличие от современных осьминогов, у которых ДНК активно "перемешивается", кальмар-вампир словно застрял во времени. Именно поэтому его называют живым ископаемым — не из-за возраста вида, а из-за удивительной стабильности генома.

Почему его так сложно изучать

Этот вид обитает на больших глубинах, ведёт одиночный образ жизни и плохо переносит содержание в неволе. Каждый образец для исследований — редкая удача, а потому расшифровка полного генома стала настоящим прорывом для морской биологии.

Интерес к таким существам растёт не случайно. Аналогичные открытия, связанные с необычными представителями океана, уже показывали, насколько много тайн скрывает подводный мир, как это произошло с "гигантским тихоокеанским осьминогом". Об этом сообщает Live Science.

Что это даёт науке

Полученные данные помогают:

Восстановить облик древних головоногих на генетическом уровне. Понять, какие механизмы позволяют геному оставаться стабильным миллионы лет. Точнее проследить эволюционное расхождение осьминогов и кальмаров.

Плюсы и минусы открытия генома кальмара-вампира

Это исследование имеет как очевидные преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

даёт редкий доступ к древней ветви эволюции;

помогает уточнить происхождение современных головоногих;

открывает новые направления в сравнительной геномике.

Минусы:

изучение основано на крайне ограниченном количестве образцов;

сложность повторных исследований из-за недоступности вида;

пока не все функции генов удаётся интерпретировать.

Популярные вопросы о кальмаре-вампире

Почему его называют кальмаром, если он ближе к осьминогам?

Название связано с внешним сходством, но генетически он занимает промежуточное положение.

Опасен ли кальмар-вампир для человека?

Нет, он питается в основном органическими остатками и не является хищником.

Зачем вообще изучать таких редких существ?

Они помогают понять эволюционные процессы, которые невозможно восстановить по ископаемым остаткам.