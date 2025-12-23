Внутри Кукулькана без лопаты и разрушений: как учёные собираются раскрыть тайны пирамиды майя

В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики

Группа международных археологов, физиков и инженеров вскоре начнёт исследование внутренних пространств одной из самых узнаваемых памятников майя — пирамиды Эль‑Кастильо (храм Кукулькана) в Чичен‑Ице.

Проект сочетает археологическую экспертизу и современные неинвазивные методы визуализации, чтобы пролить свет на давно обсуждаемые вопросы о структуре и назначении этого монумента.

Эль‑Кастильо датируется VIII–XII веками нашей эры и составляет доминирующий элемент церемониального центра Чичен‑Ицы. Стороны основания имеют длину почти 55,5 метра, высота пирамиды около 30 метров; по объёму она крупнейшая на этом комплексе. Как и многие крупные храмы майя, сооружение возводилось поэтапно: более поздние постройки накладывались на ранние, в результате чего внутри образовалась сложная, многослойная архитектура, до конца не изученная.

Что уже известно

Ещё в 1930‑е годы археологи обнаружили туннель на северной стороне пирамиды: в результате раскопок были выявлены два внутренних помещения, в которых нашли заметные артефакты — скульптуру Чак Моол и трон‑изображение ягуара, окрашенное в красный цвет. Последующие геофизические съемки, в том числе электрорезистивные методы, указали на дополнительные скрытые пустоты в подземной части и подтвердили наличие заполненной водой полости, связанной с системой сенотов под пирамидой — священными для майя входами в подземный мир.

Муография — взгляд сквозь камень

Новый проект будет использовать муографию — метод, основанный на естественном потоке космических мюонов (субатомных частиц), которые постоянно пролетают через землю и камень. При прохождении через плотные участки мюоны теряют больше энергии или отклоняются сильнее, а в пустотах их поток остаётся менее ослабленным. Специальные детекторы регистрируют направление и интенсивность мюонного потока, по которым строятся карты распределения плотности внутри сооружения. Преимущество метода — высокая информативность о внутренней структуре без бурения, прокладки каналов или вывода наружу археологических слоёв.

Проект возглавляет Национальный институт антропологии и истории Мексики в сотрудничестве с Национальным автономным университетом Мексики (UNAM) и несколькими американскими научными учреждениями. Для съёмки будут использованы два специально разработанных детектора мюонов, установленные в существующих туннелях на северной и южной сторонах пирамиды. Первый этап полевых работ рассчитан на шесть месяцев.

Цели первого этапа

Команда ставит первоочередную задачу — однозначно идентифицировать две уже известные камеры. Успешное обнаружение этих помещений станет валидацией методики и позволит учёным с уверенностью расширять муографическое сканирование на остальные участки пирамиды. По мере накопления данных исследователи будут строить трёхмерные карты плотности и искать аномалии, которые могут указывать на ранее неизвестные пустоты или архитектурные элементы.

Археологические гипотезы и возможные открытия

Помимо картирования скрытых пространств, муография даст возможность проверить важные гипотезы о назначении внутренних сооружений. Одна из них — что внутренняя, более ранняя постройка внутри Эль‑Кастильо могла служить царским захоронением, что соответствует практике в других районах Мезоамерики. Если муографическое изображение обнаружит конфигурации, совместимые с погребальной камерой или характерными ритуальными инсталляциями, это станет значительным шагом в понимании ритуальной архитектуры майя и истории самого памятника.

Метод муографии особенно ценен для охраны наследия: отсутствие необходимости в разрушительных вмешательствах минимизирует риск повреждения структуры и артефактов. При этом важно сочетать получаемые физические карты с археологическим анализом, уважая культурное и духовное значение места для современного населения и потомков майя.

Если начальная фаза подтвердит эффективность подхода, учёные расширят съёмку на всю пирамиду. Новые данные помогут не только реконструировать внутренние планы, но и выстроить более точную хронологию этапов строительства, понять функции отдельных объёмов и их связь с ритуальной практикой. Результаты могут иметь последствия для музеологии, охраны памятников и дальнейших научных раскопок — при их необходимости и согласовании с ответственными органами.

Муография даёт редкую возможность "заглянуть" внутрь одной из самых загадочных и монументальных строений майя, не нарушая его целостности. Комбинация современных физических методов и традиционной археологии обещает не только подтвердить уже известные находки, но и открыть новые страницы в истории Эль‑Кастильо и цивилизации майя в целом. Следующие месяцы полевых работ обещают быть важной вехой в изучении древней Мезоамерики.